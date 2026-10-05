México

Gasolina en Nuevo León: precio de la magna, premium y diésel este lunes 5 de octubre

El valor de los carburantes en el país puede cambiar debido a múltiples factores como el tipo de cambio frente al dólar, impuestos y la logística para el traslado

Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)
Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)
Guardar

Los precios de los combustibles en Nuevo León varían diariamente, por lo que resulta esencial consultar las tarifas diarias proporcionadas por la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para conocer los valores máximos y mínimos actuales de la gasolina, el gasóleo y el diésel por litro. Estos son los precios de los principales carburantes en Nuevo León de este lunes 5 de octubre de 2026.

Este es el precio de las principales gasolinas hoy en Nuevo León

Este miércoles, la gasolina premium se encuentra en un promedio de 24.133pesos por litro.

PUBLICIDAD

Finalmente, el diésel, se encuentra en un promedio de 27.052pesos por litro.

Por su parte, la gasolina premium se vende en un promedio de 29.557 pesos por litro.

Mantente actualizado sobre los precios de la gasolina. (Reuters)

Los cambios en el precio de la gasolina en México

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

PUBLICIDAD

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en MéxicoPrecio de la Gasolina en Nuevo Leónmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

Diariamente y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico publica el estado del del oxígeno en la capital del país y zona conurbada del Edomex. Aquí el reporte de las 05:00

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy lunes 5 de octubre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy lunes 5 de octubre

Karina Torres termina en tercer lugar en La Casa de los Famosos México 2026 e internautas reaccionan

La victoria de Mariana Ochoa generó inconformidad entre fans de Karina Torres, quien terminó en el tercer puesto

Karina Torres termina en tercer lugar en La Casa de los Famosos México 2026 e internautas reaccionan

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 5 de octubre?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 5 de octubre?

Revelan que Andy López Beltrán dejó la administración de Chocolates Rocío en favor de su hermano

Finca Rocío nació de una herencia de 52 hectáreas en Tabasco y un capital inicial de un millón de pesos

Revelan que Andy López Beltrán dejó la administración de Chocolates Rocío en favor de su hermano
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Capitán Sol” y la red de huachicol fiscal: cuál era el papel de Miguel Ángel “N” y las conexiones que apuntan a Andy López Beltrán

“Capitán Sol” y la red de huachicol fiscal: cuál era el papel de Miguel Ángel “N” y las conexiones que apuntan a Andy López Beltrán

Emma Coronel revela que sus hijas ven y hablan con “El Chapo” Guzmán: “Tienen una comunicación muy hermosa”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de octubre: arrestan a 2 mujeres que intentaron robar ropa con valor de 27 mil pesos en tienda de CDMX

Desarticulan en Juchitán un centro de operaciones criminales y confiscan más de 150 paquetes de droga, armas y arsenal bélico

Vinculan a proceso a "El Peli", operador criminal ligado a Los Chapitos en Mazatlán

ENTRETENIMIENTO

Quién fue el cuarto eliminado de La Granja VIP 2026

Quién fue el cuarto eliminado de La Granja VIP 2026

Karina Torres termina en tercer lugar en La Casa de los Famosos México 2026 e internautas reaccionan

Paolita Suárez acusa fraude en La Casa de los Famosos México 2026 por triunfo de Mariana Ochoa

Así quedaron los 5 lugares de La Casa de los Famosos México 2026

Mariana Ochoa reaccionó a su triunfo en La Casa de los Famosos México 2026: “No sé qué hice bien”

DEPORTES

México vs Chile: quién ha ganado más veces y cómo llegan ambos equipos al enfrentamiento

México vs Chile: quién ha ganado más veces y cómo llegan ambos equipos al enfrentamiento

Landon Donovan reaparece y se burla de México tras la goleada contra Estados Unidos: “Tres a cero es el nuevo dos a cero”

Qué pasó entre Antonio Mohamed y Matías Almeyda: sale a la luz video del encontronazo entre los técnicos

Andrés Vaca, Julio Ibáñez y Banda La Alterada son destrozados por dedicar corrido a Rafa Márquez y la Selección Mexicana

Álvaro Fidalgo y Johan Vásquez responden tras fallas del Tala Rangel y Giménez ante Estados Unidos: “No se salva ninguno”