Morena designa a Santiago Nieto como coordinador estatal de Querétaro rumbo a elecciones del 2027

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 09SEPTIEMBRE2019.- Santiago Pérez Nieto, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) durante la firma de Convenio de Colaboración con el gobierno del Estado de México para combatir acciones como el lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y actividades de financiamiento al terrorismo. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

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Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, nombró a Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), como coordinador estatal del partido en Querétaro rumbo a las elecciones del 2027.

El nombramiento ocurrió a poco más de dos meses de que Morena comenzó el registro de aspirantes a coordinadores estatales y con ello las campañas para la elección interna de quienes posteriormente serán candidatos a las gubernaturas de dichos estados.

“De tal manera que el pueblo de Querétaro decidió que sea el doctor Santiago Nieto quien coordine estos trabajos para el estado de Querétaro.

“Muchas felicidades al doctor Santiago Nieto, hombre que ha luchado con nosotros desde hace ya algunos años y en quien reconocemos ese espíritu de lucha y capacidad para seguir fortaleciendo a nuestro movimiento”, dijo Montiel previo a la entrega de la constancia.

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