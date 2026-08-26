México

‘Geraldinita’, la muñeca que lanzó Geraldine Ponce al estilo AMLO

La aspirante a la gubernatura de Nayarit compartió en sus redes sociales que las regalará a las niñas y niños durante sus asambleas

Geraldine Ponce lanza a su "Geraldinita"
Geraldine Ponce lanza a su "Geraldinita"
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La edil de Tepic con licencia, y aspirante a la gubernatura de Nayarit, Geraldine Ponce, lanzó una muñeca de peluche a la que nombró “Geraldinita” para regalar a niñas y niños durante las asambleas rumbo a las elecciones de 2027.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la aspirante a la candidatura del estado de Nayarit compartió sobre su nuevo lanzamiento, el cual va a ser una muñeca de peluche simulando la cara de la candidata de Morena.

Ponce explicó que la muñeca representa la cercanía y el cariño que busca transmitir en cada recorrido por el estado. En redes sociales, la exalcaldesa compartió imágenes de las primeras entregas y describió la respuesta de las familias como positiva. “Quiero que cada niña y niño recuerde esta campaña con alegría”, dijo Ponce en la presentación del peluche.

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La figura de Geraldinita recuerda a las muñecas de peluche que el presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó durante sus giras y campañas, denominada “Amlito”, y que se convirtió en un símbolo del obradorismo y de la Cuarta Transformación cuando estaba en campañas electorales y posteriormente cuando ganó la presidencia. En el caso de Ponce, la muñeca viste una playera con el nombre de la candidata y porta los colores de Morena.

La estrategia de obsequiar peluches se suma a otras acciones de campaña enfocadas en el contacto directo con la población. El equipo de Geraldine Ponce afirmó que la entrega de “Geraldinitas” continuará en las próximas semanas en diferentes municipios de Nayarit.

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