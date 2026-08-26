Por qué Huitzilac forma parte de la Zona Metropolitana del Valle de México a partir de hoy

CIUDAD DE MÉXICO, 05MAYO2022.- En la Zona Metropolitana del Valle de México se volvió a levantar la Fase 1 de contingencia de ambiental luego de que se retirará horas antes. Ante los altos índices registrados de grandes cantidades de ozono las autoridades ambientales piden no realizar actividades al aire libre. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Guardar

Desde este miércoles, Huitzilac forma parte oficialmente de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), luego de que la declaratoria correspondiente fue publicada el martes 25 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Aunque la ampliación había sido anunciada desde el pasado 3 de agosto y difundida públicamente el día 5, el documento estableció que entraría en vigor al día siguiente de su publicación. Por esa razón, la nueva delimitación comenzó a surtir efectos este miércoles.

La incorporación convierte a Morelos en la cuarta entidad federativa con presencia en la ZMVM, junto con la Ciudad de México, el Estado de México e Hidalgo. Huitzilac es el único municipio morelense incluido.

PUBLICIDAD

¿Por qué Huitzilac fue incorporado a la Zona Metropolitana del Valle de México?

La inclusión de Huitzilac no significa necesariamente que su territorio tenga una continuidad urbana semejante a la de municipios como Naucalpan, Tlalnepantla o Nezahualcóyotl. Su relevancia se relaciona principalmente con los vínculos ambientales, territoriales y funcionales que mantiene con el Valle de México.

La declaratoria publicada en el DOF explica que la actualización de la ZMVM tomó en cuenta las tendencias de crecimiento y el impacto de distintos factores. Entre ellos se encuentran:

Los aspectos hidrológicos y la disponibilidad de agua.

Las condiciones del medio físico y ambiental.

El crecimiento de los asentamientos humanos.

Las necesidades de vivienda e infraestructura.

La prestación de servicios públicos.

Los desplazamientos y sistemas de movilidad.

Las relaciones sociales, laborales y económicas.

La necesidad de una gobernanza coordinada entre entidades.

El documento señala que, debido a la interacción de la región metropolitana con Morelos, se consideró a Huitzilac dentro de la zona de estudio utilizada para actualizar el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM).

PUBLICIDAD

En otras palabras, el municipio fue reconocido como parte de una misma unidad territorial porque los problemas ambientales, urbanos y de movilidad que enfrenta no pueden atenderse de manera aislada: repercuten tanto en Morelos como en la Ciudad de México y otras entidades del centro del país.

Las claves ambientales que explican la incorporación de Huitzilac

Uno de los factores centrales es la ubicación de Huitzilac dentro del Corredor Biológico Chichinautzin, un área natural protegida de importancia estratégica para la conservación de los bosques y la captación de agua.

Al anunciarse la modificación, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, explicó que el municipio alberga una de las zonas donde se capta agua que beneficia tanto a Morelos como a la Ciudad de México. Su incorporación permitirá reforzar la protección del llamado Bosque de Agua y coordinar acciones contra la tala clandestina.

PUBLICIDAD

La relevancia de Huitzilac para la ZMVM puede resumirse en cinco puntos:

Captación de agua: sus zonas forestales facilitan la infiltración del agua de lluvia y contribuyen a la recarga de acuíferos. Conservación ambiental: forma parte de un corredor biológico que conecta ecosistemas de la región central de México. Contención del crecimiento urbano: proteger su suelo forestal ayuda a evitar una expansión desordenada de los asentamientos humanos. Movilidad regional: el municipio mantiene una relación territorial y vial entre Cuernavaca y la Ciudad de México. Atención conjunta de riesgos: incendios forestales, tala clandestina, cambio de uso de suelo y escasez de agua necesitan respuestas coordinadas.

Por ello, las autoridades consideran que Huitzilac tiene una importancia que rebasa los límites de Morelos y lo convierte en un territorio estratégico para la sustentabilidad del Valle de México.

ZMVM en números: así queda integrada desde hoy

Con la modificación, la Zona Metropolitana del Valle de México pasó a estar formada por 84 municipios y alcaldías, distribuidos de la siguiente manera:

16 alcaldías de la Ciudad de México.

59 municipios del Estado de México.

8 municipios de Hidalgo.

1 municipio de Morelos: Huitzilac.

La expansión también incorporó formalmente siete municipios adicionales de Hidalgo: Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tepeji del Río de Ocampo, Tlaxcoapan, Tolcayuca, Tula de Allende y Villa de Tezontepec. Tizayuca ya se encontraba integrado previamente.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información difundida durante el anuncio, en las 84 demarcaciones viven cerca de 23 millones de personas. Además, la región genera aproximadamente una cuarta parte del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y concentra más del 21% de los establecimientos productivos del país.

¿Qué cambia para Huitzilac y sus habitantes?

La incorporación no convierte a Huitzilac en una alcaldía de la Ciudad de México ni modifica su pertenencia al estado de Morelos. Tampoco representa un cambio automático en impuestos, trámites municipales, tarifas de transporte o acceso a programas sociales.

La declaratoria aclara que no amplía, transfiere, restringe ni sustituye las facultades legales de los gobiernos participantes. Huitzilac conserva su gobierno municipal y continúa sujeto a la legislación de Morelos.

PUBLICIDAD

Lo que cambia es su reconocimiento como parte de una unidad de planeación, gestión y coordinación intergubernamental. La nueva delimitación servirá como referencia para elaborar políticas y proyectos conjuntos en materias como:

Ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

Gestión del agua y protección de recursos hídricos.

Movilidad, tránsito e infraestructura vial.

Vivienda y equipamiento regional.

Protección ambiental y restauración ecológica.

Manejo de residuos.

Prevención de riesgos y adaptación al cambio climático.

Seguridad pública.

Desarrollo económico.

Esto abre la posibilidad de coordinar recursos, capacidades técnicas y proyectos entre la Federación y los gobiernos de Morelos, Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo. No obstante, los beneficios concretos dependerán de los programas, presupuestos y obras que se aprueben posteriormente.

¿Cuándo se decidió ampliar la Zona Metropolitana?

El proceso no comenzó con la publicación del 25 de agosto. En 2024, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) convocó a los gobiernos de la región para elaborar el Plan Maestro del Valle de México.

PUBLICIDAD

La nueva delimitación fue definida y validada en febrero de 2025. Posteriormente, en abril de ese año, las entidades firmaron un convenio para actualizar los instrumentos de planeación metropolitana.

Finalmente, durante la Primera Sesión Ordinaria de 2026 del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, celebrada el 3 de agosto en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), se acordó emitir la declaratoria e incorporar a Morelos al organismo regional.

La modificación se anunció públicamente el 5 de agosto, pero adquirió validez jurídica hasta su publicación en el DOF. Como el transitorio ordenó su entrada en vigor al día siguiente, Huitzilac forma parte oficialmente de la ZMVM desde este miércoles 26 de agosto de 2026.

PUBLICIDAD