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Cómo limpiar plata con un sencillo truco usando bicarbonato de sodio, agua caliente y papel aluminio

Este simple remedio casero ayudará a devolver la belleza a tus piezas de plata

Manos de una persona limpiando anillos y cadena de plata en un cuenco con agua caliente, bicarbonato de sodio y papel aluminio, con una caja de bicarbonato.
Una persona limpia joyas de plata sumergiéndolas en un recipiente con agua caliente, bicarbonato de sodio y papel aluminio. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Sin duda uno de los principales problemas de la plata es que suele ponerse negra con el tiempo lo cual ocurre debido a una reacción química llamada sulfuración.

Este proceso ocurre cuando la plata entra en contacto con compuestos que contienen azufre, presentes en el aire, el sudor, algunos alimentos, productos de limpieza e incluso en ciertos cosméticos.

Y aunque la apariencia de la plata manchada algunas veces puede hacernos pensar que esta ya no tiene remedio lo cierto es que si se trata de plata verdadera es muy fácil hacer que recupere su brillo y color original.

Es por eso que aquí te contamos sobre un simple remedio casero donde nuestro mejor aliado será el bicarbonato de sodio para devolverse la belleza a tus piezas de plata.

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Plato de plata, cubiertos y collar de plata. Charola con agua burbujeante y bicarbonato. Rollo de papel aluminio sobre una mesa de madera. Vapor visible.
Un proceso de limpieza de objetos de plata con bicarbonato y papel aluminio se desarrolla sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo limpiar plata con un sencillo truco usando bicarbonato de sodio, agua caliente, sal y papel aluminio

Para limpiar objetos de plata utilizando bicarbonato de sodio, agua caliente, sal y papel aluminio, puedes seguir este procedimiento sencillo y casero:

Materiales

  • Bicarbonato de sodio
  • Sal
  • Agua caliente
  • Papel aluminio
  • Un recipiente (preferentemente de vidrio o plástico)
  • Un paño suave

Procedimiento

  1. Forra el recipiente con papel aluminio, dejando la parte brillante hacia arriba.
  2. Coloca las piezas de plata que deseas limpiar sobre el papel aluminio, procurando que todas toquen el aluminio.
  3. Agrega agua caliente en el recipiente. El agua debe estar bien caliente, pero no necesariamente hirviendo.
  4. Añade una cucharada de sal y una de bicarbonato de sodio por cada litro de agua que uses. Revuelve suavemente para disolver.
  5. Deja reposar la plata en la mezcla durante 5 a 10 minutos. Notarás que las manchas negras o amarillentas comienzan a desaparecer.
  6. Saca la plata, enjuágala con agua limpia y sécala con un paño suave.
Ilustración de objetos de plata, materiales para limpieza y secuencia de pasos. Se muestran bicarbonato, sal, agua, papel aluminio y utensilios de plata.
Infobae presenta el procedimiento para limpiar objetos de plata en casa con bicarbonato, sal, agua caliente y papel aluminio, y detalla los materiales y los pasos necesarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este video tutorial presenta un método para limpiar joyas de plata. Las piezas oscuras se colocan en un recipiente forrado con papel de aluminio junto a una sustancia granular blanca, presumiblemente sal. Se añade agua y se dejan reposar las joyas por unos minutos mientras ocurre una reacción. Finalmente, las piezas se enjuagan con agua corriente y se pulen con un paño blanco. Se muestra un proceso para restaurar el brillo de los objetos de plata.

Cuáles son los beneficios del juntar bicarbonato de sodio, sal, agua caliente y papel aluminio para limpiar la plata

Los beneficios de combinar bicarbonato de sodio, sal, agua caliente y papel aluminio para limpiar la plata son los siguientes:

1. Elimina la suciedad y el deslustre de forma efectiva: La mezcla elimina el sulfuro que se forma en la superficie de la plata y que causa el deslustre (el tono negro o amarillento). El proceso invierte la reacción química que mancha la plata, devolviéndole su brillo original.

2. No es abrasivo: A diferencia de otros métodos de limpieza como el uso de pastas o cepillos, este truco no raya ni desgasta la superficie de la plata, ya que la limpieza ocurre por una reacción química y no por fricción.

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3. Económico y accesible: Todos los ingredientes son fáciles de conseguir y de bajo costo. Puedes encontrar bicarbonato, sal y papel aluminio en cualquier tienda o supermercado.

4. Rápido y sencillo: El proceso toma solo unos minutos y no requiere esfuerzo físico ni herramientas especiales. Es ideal para limpiar varias piezas al mismo tiempo.

5. Seguro para la mayoría de los objetos de plata: Al no utilizar productos químicos agresivos, el método es seguro para la mayoría de las joyas, cubiertos u objetos de plata, siempre que no tengan piedras delicadas o pegamentos sensibles al calor.

No genera residuos tóxicos ni utiliza productos contaminantes, a diferencia de algunos limpiadores comerciales.

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