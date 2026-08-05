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Profepa quiere la ropa que ya no usas: abre centros de acopio para reciclaje textil durante agosto, revisa dónde están

La meta de la campaña “Gol por el Ambiente” es recuperar más de 19 mil 900 kilogramos de ropa y otros productos textiles mediante acciones de economía circular

Manos con guantes transfieren ropa usada a un globo de retazos de tela. Fondo verde y azul con cactus, pirámides, flecha y planta.
La campaña nacional cuenta con 333 centros de acopio distribuidos en 27 estados del país. Los proyectos inscritos realizarán actividades de acopio hasta mediados de agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cada prenda que permanece olvidada en un clóset puede convertirse en una oportunidad para reducir la contaminación. Con ese objetivo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) mantiene abierta la campaña nacional “Gol por el Ambiente”, una iniciativa de donación de ropa usada que busca recuperar miles de textiles usados mediante reutilización y reciclaje.

La estrategia forma parte de las acciones de economía circular impulsadas por el Gobierno de México, en coordinación con empresas, universidades, dependencias públicas y organizaciones civiles, con el propósito de disminuir la cantidad de residuos que llegan a rellenos sanitarios o terminan contaminando ríos, playas y otros ecosistemas.

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Aunque la campaña continuará con la evaluación de resultados durante los próximos meses, el periodo de recolección de materiales concluye en agosto, por lo que las autoridades hicieron un llamado a la población para localizar el centro de acopio más cercano y participar antes de que finalice la jornada.

Este video es una campaña de promoción sobre el programa "Gol por el Ambiente" de PROFEPA. Muestra la recolección de textiles usados y puntos de acopio en México. Presenta el proceso de transformación de prendas para generar nuevos productos como rellenos para muebles. Contiene imágenes de contaminación textil en cuerpos de agua, destacando la importancia de la reutilización para evitar problemas ambientales. La campaña invita a la ciudadanía a participar en el reciclaje de ropa.

¿Dónde están los centros de acopio de ropa? Así puedes ubicar el más cercano

La campaña cuenta con 333 centros de acopio distribuidos en 27 estados del país, instalados en lugares como:

  • Universidades
  • Aeropuertos
  • Hoteles
  • Tiendas departamentales
  • Empresas
  • Oficinas públicas
  • Centros de trabajo
  • Alcaldías y municipios

Para facilitar la participación ciudadana, la Profepa publicó un mapa interactivo y un listado completo con todos los centros de recepción, donde también se especifican las fechas de operación de cada sede.

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Las personas interesadas pueden consultar el directorio completo y el mapa oficial para identificar el punto de entrega más cercano a su domicilio.

¿Hasta cuándo puedo donar ropa?

La Profepa informó que los proyectos inscritos dentro de la campaña nacional realizan actividades de acopio hasta mediados de agosto de 2026, mientras que el 17 de agosto será la fecha límite para que las instituciones participantes entreguen su reporte oficial de resultados.

Durante este periodo, la ciudadanía puede llevar:

  • Ropa usada
  • Calzado
  • Textiles en desuso
  • Otros materiales textiles que puedan ser reutilizados o reciclados.

Las autoridades recomiendan entregar las prendas limpias y secas, ya que esto facilita su clasificación para determinar cuáles pueden reutilizarse y cuáles serán recicladas para fabricar nuevos productos.

Ilustración de personas donando ropa en contenedores con un globo terráqueo, pila de prendas, flechas, mapas, patrón textil y casas coloridas de fondo.
Jóvenes mexicanos depositan ropa en centros de acopio, contribuyendo a la campaña nacional de recolección de textiles para el cuidado del planeta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La campaña pretende evitar que estos materiales terminen como basura, considerando que la industria textil representa una importante fuente de contaminación y generación de residuos. Además, muchas prendas pueden tener una segunda vida mediante procesos de reúso o reciclaje industrial.

Más de 200 empresas e instituciones participan en la campaña ambiental

La iniciativa “Gol por el Ambiente” ha logrado sumar a cientos de organizaciones de todo el país.

De acuerdo con la Profepa, durante la primera etapa fueron reconocidos 368 proyectos impulsados por 330 instituciones, entre ellas empresas privadas, universidades, gobiernos estatales y municipales, dependencias federales y organizaciones de la sociedad civil. La meta conjunta es recuperar más de 1.4 millones de kilogramos de materiales usados mediante acciones de economía circular.

En el caso específico de los textiles, los proyectos buscan rescatar 19 mil 942 kilogramos de ropa y otros productos textiles para reincorporarlos a nuevos procesos productivos, reduciendo así la presión sobre los rellenos sanitarios y disminuyendo el impacto ambiental asociado a la fabricación de nuevas prendas.

Dentro de una fábrica, una máquina azul tritura ropa usada, arrojando fibras recuperadas en una cinta transportadora junto a grandes pilas de textiles.
Una planta de reciclaje mecánico convierte montones de textiles post-consumo en fibras recuperadas mediante un proceso de triturado y desfibrado, contribuyendo a la economía circular de la moda y la sostenibilidad ambiental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los participantes se encuentran empresas como Walmart de México y C&A, además de aeropuertos, estadios, oficinas gubernamentales, universidades y diversas instituciones públicas que instalaron centros de recepción abiertos al público.

Las autoridades ambientales señalaron que esta campaña busca demostrar que la colaboración entre ciudadanía, iniciativa privada y gobiernos puede generar beneficios tangibles para el medio ambiente. Además de promover el reciclaje, pretende fortalecer la cultura de la economía circular, un modelo que apuesta por extender la vida útil de los materiales y reducir la generación de residuos.

Para conocer el listado completo de sedes participantes y ubicar el centro de acopio correspondiente a cada estado, la Profepa puso a disposición de la ciudadanía un directorio oficial y un mapa interactivo con las ubicaciones disponibles en todo el país.

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