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Comisión de la UNAM anunciará esta misma semana posible solución a la crisis del examen

El grupo de especialistas revisará la aplicación y resultados para brindar certeza a los aspirantes

UNAM
Comisión de la UNAM acelera investigación sobre examen de admisión 2026. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM
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La Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) inició de manera inmediata el análisis de las posibles anomalías detectadas en el concurso de admisión, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y brindar certeza a los aspirantes.

El órgano, encabezado por el doctor Eduardo Bárzana García, informó que ya comenzó a revisar la información entregada por la administración universitaria y solicitará nuevas evidencias a distintas áreas de la institución para determinar si existieron irregularidades y deslindar posibles responsabilidades.

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Ante la presión de estudiantes aceptados que exigen continuar con las inscripciones, la Comisión señaló que trabaja en sesión permanente y que esta misma semana presentará una recomendación para definir el rumbo del proceso.

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