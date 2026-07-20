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El fuerte carácter de Arantza Ruiz en La Casa de los Famosos 2026: Reviven cuando destrozó al Potro

Arantza Ruiz ha demostrado que tiene un carácter fuerte previo a entrar al reality de Televisa

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Actriz Arantza Ruiz con top y guantes plateados, falda blanca y coleta alta, posa con una mano en la boca y el logo de La Casa de los Famosos México detrás.
Arantza Ruiz posa para una sesión fotográfica con el logo del programa La Casa de los Famosos México de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Arantza Ruiz llegará a La Casa de los Famosos México 2026 con un antecedente que hoy vuelve a circular en redes: en 2021 confrontó a Luis “Potro” Caballero en televisión abierta, pidió cambiar de compañero de baile y lo acusó de no tomarse en serio los ensayos, un perfil que contrasta con quienes la consideran una participante de bajo carácter dentro del reality.

La discusión ocurrió en noviembre de 2021 durante “Las estrellas bailan en Hoy”, donde la actriz y el exintegrante de Acapulco Shore formaron una dupla que ganó popularidad entre el público, aunque no llegó a la final porque él dejó la competencia para tomar otro proyecto de trabajo.

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El desgaste entre ambos creció entre roces y discusiones frente a cámaras, hasta que la propia actriz pidió de manera pública un cambio de pareja porque la relación de trabajo ya no funcionaba y las inconformidades ya eran constantes.

La joven actriz se une al elenco de La Casa de los Famosos México (Ig: arantzaruiz_)
La joven actriz se une al elenco de La Casa de los Famosos México (Ig: arantzaruiz_)

Ese momento es el que ahora se retoma tras la confirmación de Arantza Ruiz como la décima habitante del programa, en medio de comentarios en redes sociales que ponen en duda si tendrá el temple suficiente para sostener los posicionamientos dentro del encierro.

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La confrontación de Arantza Ruiz con Potro en “Las estrellas bailan en Hoy”

De acuerdo con lo que se vio en el programa, una mala calificación de los jueces habría detonado la molestia de Arantza Ruiz, quien habló frente a las cámaras sobre el comportamiento de su compañero. La actriz dijo: “No llega a su llamado, no llega a los ensayos, cuando es el ensayo está en el celular, alguien que no le interesa en lo que trabaja es alguien sin talento”.

La chispa inmediata del conflicto fue la ausencia de Potro a uno de los ensayos. Para ella se trató de una falta grave; para él, era parte de vivir el concurso con menos presión.

Conflicto entre Arantza Ruiz y Potro Caballero (Captura de pantalla)
Conflicto entre Arantza Ruiz y Potro Caballero (Captura de pantalla)

Ruiz también marcó qué esperaba de una pareja de baile y dejó claro que ya no veía compromiso en la dupla. “Me empiezo a llevar bien con él y posteriormente él ya por su lado, mejor que me consigan a alguien que sí quiera bailar”, dijo.

Más adelante remató con otra frase en el mismo sentido: “Si él no quiere bailar conmigo, denle a Potro alguna chica con quién él sí quiera bailar”. Ese comentario se volvió uno de los más recordados entre los seguidores del programa.

La respuesta del Potro a Arantza Ruiz

Luis “Potro” Caballero reconoció la falta, pero respondió con el tono directo que lo caracteriza. “Yo por eso estoy soltero, se toma muy enserio las cosas, sí es una competencia, pero dentro de la competencia tiene que haber diversión y ella es como que siente que está en las olimpiadas”, afirmó.

El exhabitante aseguró que le dicen a los panelista lo que deben de hacer Crédito: Podcast/ El Potrero

Uno de los pasajes más tensos llegó cuando la actriz criticó actitudes del influencer y aludió a su pasado en Acapulco Shore durante una discusión. Esa frase, que en su momento llamó la atención de los espectadores, es una de las que hoy vuelve a moverse en redes tras su entrada a La Casa de los Famosos México 2026.

La referencia no pasó inadvertida porque Potro alcanzó notoriedad por ese reality, uno de los más polémicos de la televisión de entretenimiento en Latinoamérica; y el propio influencer ha dicho que ese antecedente le cerró proyectos, como MentiDrags.

Pese al conflicto, ambos también protagonizaron uno de los momentos más comentados de aquella temporada: un beso al aire durante una presentación de bachata con “El papel parte 2” de Romeo Santos. Los jueces les habían dicho antes que les faltaba conexión y la pareja buscó mostrar más química frente al público.

(Foto: Instagram/@luis_acashore)
(Foto: Instagram/@luis_acashore)

Al terminar la coreografía, Galilea Montijo les preguntó: “¿Y el beso?”. La reacción fue inmediata: Potro se acercó a Ruiz y la besó brevemente en los labios, lo que provocó risas y sorpresa entre los presentes.

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