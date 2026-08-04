Karely Ruiz y su esposo detallan asalto a su casa: cómo escaparon, el vecino que no los ayudó y el avance del caso

Karely Ruiz y su esposo narran cómo fue el asalto en su casa. (YouTube: Karely Ruiz)

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Karely Ruiz y su esposo Jhon Echeverry rompieron el silencio días después del asalto en su vivienda de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, para relatar por primera vez y con detalle cómo ocurrieron los hechos: los golpes, la huida en la madrugada con un Apple Watch, el vecino que no los quiso ayudar mientras pedían refugio y la confirmación de que su hija Madison no estaba en casa cuando irrumpieron los hombres armados.

La pareja eligió su canal oficial de YouTube para hacer las declaraciones y rechazó hablar con la prensa. Echeverry explicó la razón: “Decidimos no hacer declaraciones sino por nuestro canal oficial, porque la verdad sí se nos hace muy injusto que ellos nos vean como para monetizar o aprovecharse del momento, cuando es una situación difícil”.

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La pareja ya acudió con un psicólogo para tratar el trauma y adelantó que próximamente publicarán los videos de las cámaras de seguridad de la vivienda para demostrar que el asalto fue real. Además, adelantaron que han tomado la decisión de mudarse.

El ataque ocurrió en la sala de cine de la casa, a las 3:30 de la mañana

Karely Ruiz desmintió que el violento asalto en su casa de Nuevo León haya sido un montaje para ganar popularidad. (Redes sociales/CUARTOSCURO)

La influencer narró que la noche del 28 de julio, ella y Echeverry estaban acostados en la sala de cine de su vivienda junto con un amigo cuando escucharon ruido. “Abrieron la puerta, se metieron, golpearon a mi esposo. Yo tenía mucho miedo, me hice del baño del miedo”, relató.

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Los agresores preguntaron por el dinero. Echeverry les indicó que los objetos de valor estaban en la planta alta. Ruiz les ofreció su automóvil con tal de que no les hicieran daño. Los hombres tomaron los celulares de ambos y se los llevaron para que no le hablaran a la policía, explicó la influencer.

Fue el amigo que los acompañaba quien actuó primero. Echeverry detalló que al escuchar los gritos, el amigo salió hacia la alberca a pedir auxilio a gritos a los vecinos y comenzó a hacer ruido con baterías e imitando sirenas. Ese escándalo fue lo que permitió a la pareja escapar.

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“Salgo corriendo, veo que ya se fueron, le grito a ella que ya es seguro salir”, narró Echeverry. Ruiz tardó entre uno y dos minutos en reaccionar. “Quedé en shock”, admitió. Su esposo tuvo que regresar por ella.

El vecino que les negó la entrada mientras huían

(Captura de pantalla)

Con los celulares robados y sin poder llamar a nadie, Echeverry usó su Apple Watch para marcar a la policía y al padre de Karely. Mientras esperaban respuesta, la pareja corrió hacia las casas vecinas en busca de refugio. Lo que encontraron los marcó tanto como el propio asalto.

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“Le pedimos a un vecino, le suplicamos, le rogamos que por favor nos dejara entrar a su casa para llamar a la policía, pero su negativa fue inminente”, relató Echeverry. El vecino les dijo que se retiraran y que él llamaría a la policía. “Se me hizo muy ilógico porque le dije que quería llamar a la policía y él quería correrme”, agregó.

Echeverry también reveló que durante el asalto los agresores hicieron comentarios que interpretaron como una amenaza de llevárselos: “Llegó cuando llegó con nosotros, tenía intenciones hasta de levantarnos, porque hicieron unos comentarios de que: ‘Recójanlo’, algo así, que es ahí donde nosotros nos asustamos”.

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La policía tardó más de 15 o 20 minutos en llegar. Para entonces, los asaltantes ya habían huido. Al regresar a la vivienda, la pareja encontró la casa en un estado que los devastó. “Estaba totalmente destruida y fue muy triste para nosotros verlo así”, dijo Ruiz.

Llamó a su médico para que fuera a aplicarles una inyección, pues se sentían mal. Echeverry presentó golpes en la cabeza y patadas. Ruiz detalló que su esposo, en el momento del ataque, posiblemente no sintió la magnitud de los golpes: “Por la adrenalina no sé si no sentía nada, era yo la neta estaba sudando, tenía el corazón súper acelerado”.

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Madison no estaba en la casa

Un grupo de al menos siete encapuchados asaltó la casa de la influencer en Nuevo León, golpeó a su esposo y huyó con dinero y joyas. (Anayeli Tapia/Infobae)

Uno de los datos que más circuló en redes sociales fue la preocupación por Madison, la hija bebé de la pareja. Echeverry lo aclaró sin ambigüedad: “Nuestra hija no estaba en el lugar de los hechos. Estaba con los abuelos”. Solo estaban en la vivienda él, Ruiz y el amigo que los acompañaba.

“Si no la historia hubiera sido otra. Siento que mi esposa y yo estaríamos totalmente devastados psicológicamente”, dijo Echeverry. Ruiz coincidió: “Pudo haber estado mi hija, imagínense”.

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La pareja confirmó que ya acude con un psicólogo. “Fue muy difícil para nosotros ver nuestra casa así. Ya fuimos con un psicólogo y todo a tratar esta cosa tan horrible que vivimos”, dijo Ruiz.

Karely Ruiz rechaza haber inventado el asalto; se lanzan contra la prensa y Alfredo Adame

Karely Ruiz y su esposo arremeten contra la prensa y Alfredo Adame tras el violento asalto a su casa en Nuevo León. (YouTube: Karely Ruiz)

Karely Ruiz abordó directamente uno de los argumentos que más circuló entre quienes la acusaron de montar el incidente. Reconoció que el día anterior al asalto publicó en Facebook que sus interacciones estaban cayendo, pero fue tajante: “No por eso me voy a inventar y mucho menos ponerme en riesgo, poner en riesgo a mi familia”.

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La influencer también criticó a quienes la responsabilizan por mostrar su vida en redes. “Hay mucha gente diciendo que nos lo merecemos porque subimos nuestra vida como cualquier persona. Entiendo que la situación en el país está muy difícil, pero uno no lo hace con intención de presumir”, dijo.

Echeverry señaló por nombre al actor Alfredo Adame, a quien acusó de publicar posts celebrando el asalto y deseando que les volviera a pasar.

“El señor subió dos posts otra vez atacando a mi esposa. Ya tiene como 68 años como para desearle el mal a la gente”, dijo. Ruiz añadió: “Ojalá nos pase otra vez, dijo. O sea, pudo haber estado mi hija”.

Echeverry detalló que los medios de comunicación llegaron a su domicilio desde las 4 de la mañana y permanecieron ahí hasta casi el día siguiente.

Ruiz fue más directa sobre las consecuencias de esa cobertura: “Filtraron todo, es mi dirección. Hasta con drones vinieron a grabar. Ya todo el mundo sabe dónde vivimos”, dijo. La pareja confirmó que planea mudarse por seguridad.

El video cerró con un llamado de Ruiz dirigido tanto a usuarios como a medios: “Quiero hacer un llamado a las personas que comparten información sin verificar, sin saber los hechos como son realmente. Detrás de cada noticia hay personas, niños, familias que sufren las consecuencias de todo lo que se publica”.

La pareja prometió publicar los videos de las cámaras de seguridad

Las autoridades emitieron un comunicado sobre Karely Ruiz

Ruiz respondió a quienes preguntaron por qué la vivienda no contaba con cámaras. “Mi casa está llena de cámaras y pronto les vamos a mostrar todo”, afirmó. La pareja indicó que esperan el momento adecuado, condicionado al avance de la investigación que mantiene abierta la Fiscalía General de Nuevo León.

“Por el momento no podemos dar muchos detalles porque ahorita está en una investigación abierta”, explicó Ruiz. La Fiscalía clasificó el hecho como robo con violencia.

Hasta la fecha no habría detenidos.