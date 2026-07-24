Conoce al deportista mexicano que ha ganado más medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

A unas horas del arranque de Santo Domingo 2026, un atleta nacional presume un récord que parece inalcanzable dentro de la justa regional.

Con el inicio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, México volverá a presentarse como uno de los grandes favoritos para dominar el medallero.

Entre las figuras que han marcado la historia del país en esta competencia sobresale un nombre por encima del resto: Nuria Diosdado, la atleta mexicana con más medallas conquistadas en la historia del certamen.

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Nuria Diosdado, capitana de natación artística, se lanzó contra Ana Gabriela Guevara por el retiro de becas en la Conade (Instagram/@nuriagodgiven)

La nadadora artística construyó una trayectoria difícil de igualar al acumular 18 medallas de oro, una cifra que la coloca como la deportista nacional más exitosa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Sus preseas llegaron a lo largo de distintas ediciones del evento, consolidándola como uno de los mayores referentes del deporte mexicano.

Paris 2024 Olympics - Artistic Swimming - Duet Free Routine - Aquatics Centre, Saint-Denis, France - August 10, 2024. Nuria Diosdado of Mexico and Joana Jimenez of Mexico perform. Chen Yichen/Pool via REUTERS

Nuria Diosdado, la reina mexicana de los centroamericanos

La selección mexicana de natación artística ganó el oro en la Copa Mundial París 2024 pese a los problemas que tuvieron con CONADE Crédito: Cuartoscuro

Su dominio en la natación artística ha sido constante durante casi dos décadas, convirtiéndose en una pieza fundamental para que México se mantenga entre las principales potencias deportivas de la región. Cada participación de Diosdado representó una oportunidad para incrementar el medallero nacional y demostrar el crecimiento de una disciplina que históricamente ha dado grandes resultados al país.

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Paris 2024 Olympics - Artistic Swimming - Duet Free Routine - Aquatics Centre, Saint-Denis, France - August 10, 2024. Nuria Diosdado of Mexico and Joana Jimenez of Mexico perform. REUTERS/Gonzalo Fuentes

En la rama varonil, el nadador Jorge Iga aparece como el mexicano con más oros en la historia de la competencia, al llegar a Santo Domingo 2026 con 10 preseas doradas y la posibilidad de ampliar su legado durante esta edición.

Atleta mexicano |Foto: Reuters

México iniciará una nueva aventura con la misión de defender el primer lugar del medallero general, posición que ha mantenido en las últimas dos ediciones y que buscará refrendar gracias a una delegación integrada por atletas con experiencia internacional y jóvenes promesas que comienzan el nuevo ciclo rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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Además de la lucha por las medallas, Santo Domingo 2026 será un escenario para que nuevos deportistas mexicanos escriban su nombre en la historia, aunque alcanzar las cifras de Nuria Diosdado luce como un reto enorme. La sincronista dejó una marca que parece destinada a permanecer durante muchos años como uno de los récords más importantes del deporte nacional.

La deportista aseguró que no es el punto final. (X/@COM_Mexico)

¿Cuándo inician los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026?

La mascota Colí de Santo Domingo 2026 y el ave barrancolí, que inspiró su diseño, comparten la escena con un estadio dominicano de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La XXV edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe comenzará oficialmente este 24 de julio con la ceremonia inaugural en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, en Santo Domingo, República Dominicana. Aunque algunas disciplinas iniciaron actividades de manera anticipada, la justa deportiva se desarrollará oficialmente del 24 de julio al 8 de agosto, con la participación de más de 6,200 atletas de 37 países y territorios en 40 disciplinas.

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¿Dónde ver los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO desde México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir las competencias completamente gratis mediante el canal oficial de Centro Caribe Sports Channel en YouTube, donde se transmitirán diversas pruebas, ceremonias y resúmenes diarios. Además, Claro Sports confirmó que ofrecerá cobertura EN VIVO y GRATIS de los principales eventos de la justa deportiva