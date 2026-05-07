Científicos y expertos reabrieron la discusión sobre si Plutón debería recuperar su condición de planeta

Plutón fue considerado el noveno planeta del sistema solar durante más de 70 años antes de su reclasificación en 2006 (REUTERS)

Por más de 70 años, Plutón fue reconocido como el noveno planeta del sistema solar y mantuvo un lugar central tanto en la ciencia como en la cultura popular. Su reclasificación en 2006 modificó ese estatus y abrió un debate sostenido entre especialistas sobre los criterios que definen a un planeta.

En las últimas semanas, esa discusión volvió a cobrar impulso a partir de declaraciones realizadas en el ámbito político de Estados Unidos, según informó Smithsonian Magazine.

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El actual administrador de la NASA, Jared Isaacman, expresó durante una audiencia en el Senado el 28 de abril su postura favorable a revertir la decisión adoptada en 2006. “Estoy muy a favor de que Plutón vuelva a ser considerado un planeta”, afirmó.

Un debate que atraviesa décadas

La discusión sobre la clasificación de Plutón no es reciente. Desde su descubrimiento en 1930 por el astrónomo estadounidense Clyde Tombaugh, el objeto celeste fue incorporado como el noveno planeta del sistema solar.

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El hallazgo realizado por Clyde Tombaugh incorporó a Plutón como el noveno planeta del sistema solar durante gran parte del siglo XX (Wikipedia)

Tombaugh logró identificarlo en el Observatorio Lowell, en Arizona, tras analizar placas fotográficas mediante un dispositivo conocido como comparador de parpadeo.

De acuerdo con el informe de Smithsonian Magazine, durante décadas, esa condición permaneció sin ser cuestionada de manera significativa, hasta que el avance de la astronomía y el hallazgo de nuevos cuerpos en los confines del sistema solar impulsaron una revisión de los criterios de clasificación.

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En 2006, la Unión Astronómica Internacional estableció una nueva definición formal de “planeta”. Para cumplir con esa categoría, un objeto debía satisfacer tres condiciones: orbitar alrededor del Sol, poseer suficiente masa para adoptar una forma esférica y haber despejado su órbita de otros cuerpos.

Plutón forma parte de la región más externa del sistema solar, conocida como cinturón de Kuiper, donde orbitan numerosos objetos helados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Plutón cumplía con los dos primeros requisitos, pero no con el tercero. Esa característica determinó su reclasificación como planeta enano, una categoría que la misma organización introdujo en ese momento.

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El impacto de nuevos descubrimientos

La decisión adoptada en 2006 por la IAU estuvo influida por el descubrimiento en 2005 de Eris, un objeto con mayor masa que Plutón. Su hallazgo generó la posibilidad de ampliar la lista de planetas, lo que llevó a la comunidad científica a replantear los criterios existentes.

Con la nueva normativa, tanto Plutón como Eris pasaron a integrar la misma categoría, lo que buscó reflejar una comprensión más amplia de la diversidad de cuerpos presentes más allá de Neptuno.

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El descubrimiento de Eris, un objeto más masivo que Plutón, impulsó la revisión de las definiciones astronómicas en el sistema solar (NASA)

A pesar de esa intención, la redefinición resultó controversial desde su anuncio. La discusión se mantuvo activa tanto en ámbitos académicos como en el público general.

Posturas enfrentadas en la comunidad científica

El debate actual incluye posiciones divergentes sobre los criterios adoptados en 2006. Algunos especialistas cuestionan especialmente el requisito vinculado al entorno orbital.

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El astrobiólogo David Grinspoon opinó en una entrevista para la revista científica Nature: “Muchos creemos que la palabra planeta debería definirse por las propiedades intrínsecas de un cuerpo, no por su entorno dinámico”.

En la misma línea, añadió que “si, de repente, la Tierra se viera rodeada por un enjambre de objetos pequeños, como ocurrió durante los primeros cientos de millones de años de su existencia, ¿dejaría de ser un planeta? Esto parece absurdo".

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Especialistas como David Grinspoon y Philip Metzger cuestionaron el criterio orbital adoptado para desclasificar a Plutón (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se emitieron críticas desde otros sectores. El científico planetario Philip Metzger sostuvo que “Es una definición imprecisa”. Además, explicó que “no especificaron qué entendían por despejar su órbita. Si se interpreta literalmente, entonces no existen planetas, porque ningún planeta despeja su órbita“.

Metzger lideró una revisión de literatura científica de los últimos dos siglos y concluyó que el criterio orbital no contaba con respaldo histórico significativo en investigaciones previas.

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Nuevas propuestas y límites físicos

En años recientes, algunos investigadores plantearon alternativas para redefinir el concepto de planeta. En 2024, un grupo de científicos propuso una formulación basada en parámetros cuantificables, como la masa del objeto.

Según ese enfoque, un planeta debería orbitar una o más estrellas o remanentes estelares y poseer una masa comprendida entre 10^23 kilogramos y 2,5 × 10^28 kilogramos. Ese rango incluiría cuerpos capaces de limpiar su órbita de escombros.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, manifestó en el Senado su apoyo para que Plutón vuelva a ser calificado como planeta (REUTERS)

Aun bajo esos criterios, Plutón no alcanzaría la masa necesaria para ser considerado un planeta, lo que evidencia la complejidad de establecer una definición universal.

La mirada institucional

Desde la dirigencia de la Unión Astronómica Internacional, la decisión adoptada en 2006 continúa siendo defendida. La astrónoma Catherine Cesarsky manifestó en la revista científica Science News: “Creo que la decisión tomada (por la IAU) fue la correcta”.

También fundamentó que “Plutón es muy diferente de los ocho planetas del sistema solar, y habría sido muy difícil seguir cambiando el número de planetas del sistema solar a medida que se descubrían objetos más masivos, más allá de Neptuno”.

Exploración espacial y conocimiento acumulado

Antes de su reclasificación, la NASA lanzó en 2006 la sonda New Horizons con el objetivo de estudiar Plutón. La sonda alcanzó el cuerpo celeste casi una década después y permitió obtener información detallada sobre su composición, superficie y atmósfera.

Hasta el momento, se trata de la única misión que investigó directamente este objeto, que continúa su trayectoria hacia el espacio interestelar. Las recientes declaraciones de Isaacman reactivaron una discusión que combina criterios científicos, historia de la astronomía y percepciones culturales en torno a uno de los cuerpos más estudiados del sistema solar.