Ciencia

El misterio de la galaxia Loki: las estrellas que reescriben la historia de la Vía Láctea

Un equipo internacional identificó un grupo de estrellas de baja metalicidad en el disco galáctico y reveló pistas sorprendentes sobre antiguas fusiones que definieron el origen de nuestra galaxia

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Ilustración que muestra dos galaxias espirales, la Vía Láctea (azul-gris) y la Galaxia Loki (naranja-rojiza), unidas por estelas de estrellas brillantes en el espacio.
La investigación sobre la galaxia Loki permite a los astrónomos reconstruir la historia evolutiva de la Vía Láctea mediante análisis estelares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reciente descubrimiento de un posible resto de una galaxia perdida en el plano galáctico de la Vía Láctea ha generado expectación en la comunidad astronómica. Un equipo internacional de astrónomos identificó 20 estrellas de baja metalicidad en el disco de nuestra galaxia que, según la investigación publicada en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, podrían ser vestigios de una antigua galaxia enana absorbida en las primeras etapas evolutivas de la Vía Láctea.

La galaxia Loki se considera una antigua estructura integrada por estrellas con escasez de metales, cuya presencia sugiere una historia de fusión galáctica. Identificar y analizar este tipo de restos, denominados “fósiles” estelares, permite a los científicos reconstruir cómo la Vía Láctea creció en tamaño y diversidad al incorporar sistemas más pequeños.

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El hallazgo de Loki ofrece una ventana al pasado de la galaxia, proporcionando datos clave sobre el origen de ciertas poblaciones estelares.

La formación de la Vía Láctea implicó la fusión de sistemas menores que dejaron huellas difíciles de rastrear en el presente. Los expertos analizan propiedades como la metalicidad y la dinámica orbital de las estrellas para determinar si pertenecen a la galaxia original o si provienen de sistemas externos.

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El análisis detallado de estos elementos resulta esencial para comprender la arquitectura actual de la Vía Láctea.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El descubrimiento de restos galácticos en el disco de la Vía Láctea aporta nueva evidencia sobre la fusión de galaxias en el universo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según relataron los autores en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, “estos bloques de construcción se fusionaron en épocas tempranas, dispersando su contenido estelar, gaseoso y de materia oscura en el proto-galaxia en formación”. Esta dispersión dio origen a lo que los científicos identifican hoy como “fósiles” estelares, que conservan la firma química de sus orígenes ajenos a la galaxia principal.

El descubrimiento de la galaxia Loki en el plano galáctico

La investigación comenzó con la selección de 20 estrellas situadas en el plano galáctico, una zona dominada por astros ricos en metales. Sin embargo, este grupo destacaba por su baja metalicidad y sus órbitas inusuales, condiciones poco comunes en esa región.

El equipo comprobó que las estrellas mostraban una escasez notable de elementos pesados y seguían órbitas tanto retrógradas como prógradas, ambas con una excentricidad elevada. Este comportamiento orbital, sumado a la peculiaridad química del grupo, llamó la atención de los investigadores sobre su posible origen externo.

Los científicos compararon las características de estas estrellas con las de poblaciones del halo galáctico, galaxias enanas cercanas y simulaciones astrofísicas. El patrón químico detectado —marcado por señales de supernovas de alta energía, hipernovas y fusiones de estrellas de neutrones, sin indicios de explosiones de enanas blancas— indica que la agrupación surgió en una galaxia enana de vida corta y evolución violenta.

Seis científicos, cuatro mujeres y dos hombres, miran con asombro una proyección holográfica de una galaxia en una sala de control futurista con pantallas de datos.
El equipo científico sugirió un origen externo para el grupo estelar a partir del análisis de su composición y dinámica orbital (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este grupo se distingue de otros conjuntos de baja metalicidad estudiados previamente, pues la dispersión de elementos químicos identificada es mucho menor y más homogénea.

Tal como detallaron los investigadores en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, “la dispersión [X/Fe] de nuestros objetivos es muy similar a la de un sistema cerrado y menor que en el caso de dos sitios de formación con diferente enriquecimiento químico”.

Cómo el análisis químico revela orígenes ocultos en la Vía Láctea

El equipo indagó si podían estar ante dos agrupaciones independientes, una formada por estrellas de órbita retrógrada y otra por estrellas de órbita prógrada. Sin embargo, los análisis químicos y dinámicos respaldaron la idea de un único origen, ya que todas las estrellas estudiadas exhiben una evolución y composición similares.

Los modelos utilizados indican que la masa total del sistema equivale a la de una galaxia enana individual. Esto refuerza la hipótesis de que Loki era un bloque galáctico compacto antes de integrarse en el disco de la Vía Láctea.

A nivel químico, la coincidencia en las proporciones de elementos pesados con respecto al hierro (identificadas como dispersión [X/Fe]) sugiere que las estrellas, tanto de órbita retrógrada como prógrada, proceden de una misma fuente original. Esta uniformidad refuerza la teoría de la fusión y dispersión durante la etapa temprana de la galaxia.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los análisis químicos y dinámicos descartan la existencia de dos agrupaciones independientes de estrellas en el estudio sobre Loki (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la existencia de órbitas mixtas en un solo grupo es inusual, su explicación encaja con los modelos de fusión galáctica, donde las trayectorias estelares pueden diversificarse tras la absorción de cuerpos menores.

Nuevos proyectos que ayudarán a estudiar las galaxias ocultas

Los autores del estudio reconocen que el tamaño limitado de la muestra —apenas 20 estrellas— requiere cautela en la interpretación de los resultados. Por ello, destacan que el avance de proyectos como WEAVE y 4MOST, enfocados en observaciones espectroscópicas extensas y homogéneas, será esencial para identificar otras galaxias enanas ocultas en el plano galáctico.

El trabajo impulsa la búsqueda de “fósiles” galácticos mediante tecnologías avanzadas y censos estelares amplios. Un mejor conocimiento de las estrellas de baja metalicidad permitirá reconstruir en detalle el proceso de ensamblaje y enriquecimiento químico que ha experimentado la Vía Láctea desde sus orígenes.

La labor descrita en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society representa el inicio de una nueva etapa en el análisis evolutivo galáctico. El enfoque propuesto facilitará la integración de datos y marcos teóricos que beneficiarán futuras investigaciones internacionales.

A pesar de la muestra reducida, el hallazgo promueve el desarrollo de proyectos colaborativos que permitirán explorar con mayor precisión las estructuras ocultas del disco galáctico y comprender mejor la historia de la Vía Láctea.

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