Por qué entender la pérdida de la megafauna hace 10.000 años es esencial para evitar la sexta extinción masiva

La extinción de la megafauna alteró permanentemente las redes alimentarias y la diversidad biológica en distintas regiones del planeta (Imagen Ilustrativa Infobae)

La extinción de la megafauna que tuvo lugar entre hace 50.000 y 10.000 años sigue modificando las redes alimentarias y la diversidad biológica de todo el planeta, según un reciente estudio divulgado por Popular Science. Las consecuencias de la desaparición de grandes mamíferos como el mamut lanudo, el ciervo gigante y el perezoso terrestre se manifiestan especialmente en América Latina y otras zonas del continente americano.

La desaparición de los grandes mamíferos (megafauna) durante ese periodo provocó una reducción drástica de la variedad de presas y depredadores, lo que debilitó la estabilidad ecológica y limita hasta hoy la capacidad de respuesta de los ecosistemas frente a nuevas amenazas ambientales.

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Por qué desaparecieron los grandes mamíferos

La extinción masiva de grandes mamíferos (megafauna) entre hace 50.000 y 10.000 años representa uno de los acontecimientos más notables en la historia natural reciente. La comunidad científica no ha resuelto definitivamente las causas y debate entre el impacto de las variaciones climáticas y la influencia de la expansión de la especie humana fuera de África.

Algunos especialistas atribuyen la desaparición a intensos cambios ambientales, mientras que otros sostienen que el avance de los seres humanos sobre nuevos territorios influyó de forma decisiva, aumentó la presión sobre la megafauna y favoreció su declive, tal como señala Popular Science.

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El debate científico sobre las causas de la extinción de grandes mamíferos se centra en el clima y la expansión humana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas extinciones, que afectaron a animales de más de 45 kilos, dejaron un vacío ecológico profundo que todavía se refleja en la organización de las redes alimentarias actuales.

Cómo ha cambiado la biodiversidad en América Latina tras la extinción

De acuerdo con la Universidad Estatal de Míchigan, la evaluación de 389 sitios en regiones tropicales y subtropicales de América, África y Asia reveló que los cambios fueron más severos en América del Norte y América del Sur. En estas zonas, desaparecieron más de tres cuartos de los mamíferos de gran tamaño en los últimos 50.000 años.

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Las redes alimentarias en América Latina y en América del Norte presentan una menor diversidad de presas y depredadores en comparación con África o Asia. Además, los depredadores en las Américas cazan presas con características y tamaños más restringidos, según datos recogidos por Popular Science.

La investigación subraya que las causas de estos cambios no se explican únicamente por el clima o la estacionalidad. Las pérdidas históricas determinaron la composición de las comunidades actuales y restringieron su capacidad de diversificación.

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El legado ecológico del mamut lanudo y otros gigantes

La eliminación del mamut lanudo en las tundras del norte modificó las dinámicas entre depredadores y alteró la estructura de las comunidades animales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de casos como el del ciervo gigante en Sudamérica permite dimensionar la transformación ecológica. Ejemplares como el Morenelaphus brachyceros, que alcanzaba los 200 kilos, desaparecieron hace entre 10.000 y 12.000 años.

Tras la desaparición de estos grandes herbívoros, se redujo significativamente la disponibilidad de presas para depredadores emblemáticos como el tigre dientes de sable (Smilodon), el lobo terrible y otros grandes carnívoros del continente. Esta disminución en la base alimentaria desencadenó nuevos desequilibrios y contribuyó a la pérdida de diversidad.

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“Gran parte del nivel inferior de la red alimentaria se perdió”, explicó la ecóloga Chia Hsieh, coautora del estudio citado por Popular Science.

La eliminación del mamut lanudo, especie clave en las tundras del norte, ejemplifica cómo la pérdida de estos grandes animales alteró las interacciones entre depredadores y afectó la estructura de las comunidades faunísticas que prevalecen hoy.

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Qué nos enseñan las extinciones pasadas sobre el futuro de la biodiversidad mundial

El estudio de extinciones antiguas advierte sobre riesgos actuales para especies grandes, según hallazgos científicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de estas antiguas extinciones ofrece señales de alerta ante vulnerabilidades actuales. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), cerca de la mitad de los animales con peso superior a 20 kilos está hoy amenazada, bajo riesgo o en peligro crítico de extinción.

El planeta podría estar enfrentando una nueva extinción masiva, la sexta en la historia, con repercusiones graves para la supervivencia de las grandes especies y el equilibrio de las redes alimentarias. Los investigadores advierten que, debido a las pérdidas sufridas en el pasado, las comunidades animales actuales han quedado más expuestas a los desafíos ambientales.

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El equipo de científicos destaca la necesidad de estudiar extinciones previas para anticipar posibles crisis futuras en la biodiversidad global y mejorar la respuesta frente a esos retos.

Mirar hacia atrás en la historia ecológica ayuda a interpretar las amenazas de hoy y a prepararnos con mayor conocimiento para los retos de la conservación de la vida en la Tierra, según concluye el análisis de Popular Science.

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