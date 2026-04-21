Llega la lluvia de meteoros “Líridas”: cómo y cuándo ver el espectáculo astronómico

La lluvia de meteoros Líridas se observa cada abril y es una de las más antiguas conocidas con registros históricos que superan los 2.600 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cielo de abril ofrece un espectáculo que no deja de maravillar a generaciones de observadores: el regreso de las Líridas. Después de casi cuatro meses de relativa calma, la llegada de esta lluvia de meteoros marca el inicio de una temporada de fenómenos celestes que promete emociones únicas.

La madrugada del miércoles 22 de abril marcará el punto máximo de actividad meteorológica visible desde América Latina. Observadores de Argentina y otras regiones del hemisferio sur tendrán oportunidad de apreciar el fenómeno en las horas previas al amanecer, cuando el firmamento se mantendrá oscuro y la Luna no afectará la visibilidad con su resplandor.

Las Líridas son conocidas por su antigüedad y por la velocidad de sus meteoros, que atraviesan la atmósfera terrestre a unos 48 kilómetros por segundo, produciendo destellos rápidos y brillantes.

El nombre de esta lluvia proviene de la constelación de Lyra, la Lira, ya que los meteoros parecen divergir de un punto cercano a la brillante estrella Vega. Para los observadores, esto significa que mirar hacia el noreste en la madrugada es clave para no perderse el espectáculo.

Es posible ver hasta 100 meteoros por hora, alcanzando un máximo de entre 10 y 20 Líridas por hora en su fase de mayor intensidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los meteoros se llaman ‘Líridas’ porque sus trayectorias, si se extienden hacia atrás, parecen divergir de un punto en el cielo situado a unos 9 grados a la derecha y abajo de la brillante estrella azul blanquecina Vega, en la constelación de Lyra, la Lira”, resumen desde la NASA.

Un legado de miles de años y récords de actividad imprevisibles

La lluvia de meteoros Líridas es una de las más antiguas documentadas, con registros que se remontan más de 2.600 años.

Los textos históricos chinos mencionan que “las estrellas cayeron como lluvia” en el año 687 a.C. Desde entonces, el fenómeno sorprendió a los observadores en repetidas ocasiones. Hubo años en los que la tasa de meteoros superó con creces lo esperado.

Infografía detallada sobre la Lluvia de Meteoros Líridas 2026, explicando qué son, cómo y cuándo observar el fenómeno astronómico que alcanzará su máximo la madrugada del 22 de abril. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 20 de abril de 1803, por ejemplo, los habitantes de Richmond, Virginia, presenciaron una “gran cantidad de meteoros en todas partes del cielo”. En 1922 se registraron 96 meteoros por hora y en 1982 la cifra llegó a 80, demostrando que las Líridas pueden ofrecer sorpresas espectaculares.

El origen de las Líridas se encuentra en el cometa C/1861 G1 (Thatcher), un cuerpo celeste que orbita el Sol cada 415 años. La órbita de la Tierra casi coincide con la del cometa Thatcher alrededor del 22 de abril de cada año. Cuando pasamos por esa parte de nuestra órbita, atravesamos los restos polvorientos que deja el cometa.

Los meteoros Líridas atraviesan la atmósfera a casi 50 kilómetros por segundo dejando estelas persistentes en hasta el 25 por ciento de los casos (Europa Press)

Estos diminutos fragmentos se incineran al entrar en la atmósfera, generando las conocidas “estrellas fugaces”. Así, las Líridas son el legado visible de un cometa que no regresará al sistema solar interior hasta el año 2276.

No todas las lluvias de meteoros son igual de fiables. Las Líridas destacan porque, aunque suelen registrar entre 10 y 20 meteoros por hora en condiciones ideales, en ocasiones pueden presentar explosiones de actividad que superan las 100 estrellas fugaces en una sola hora.

“En condiciones óptimas, podrán verse entre 15 y 20 meteoros por hora, aunque en otras ocasiones se han producido explosiones de actividad de más de 100 meteoros por hora”, sostienen desde la NASA. Esto convierte a la lluvia de abril en una cita impredecible y emocionante para astrónomos y aficionados.

Para observarlas, no hace falta telescopio ni equipamiento especial. Las Líridas pueden observarse a simple vista, solo hay que estar bien atento. Lo más recomendable es alejarse de las ciudades y buscar espacios abiertos y oscuros, donde la contaminación lumínica no interfiera con la visión del cielo.

El punto radiante de las Líridas se encuentra cerca de la estrella Vega en la constelación de Lyra en la región noreste del cielo /Europa Press

Un abrigo para las bajas temperaturas y paciencia son los mejores aliados para disfrutar del espectáculo. Los expertos sugieren también mirar en dirección opuesta a la luna, ya que este año la fase lunar podría dificultar la observación en algunos momentos.

Consejos para ver la lluvia y el entorno astronómico de abril

La cita principal con las Líridas se da entre el 16 y el 25 de abril, alcanzando su máximo entre la noche del 21 y la madrugada del 22. En regiones como Cataluña, la lluvia de estrellas coincide con el día de Sant Jordi y se espera que el momento de mayor actividad llegue a las cinco de la madrugada. “La lluvia llegará a su punto máximo el 22 de abril a las cinco de la madrugada”.

Este año, la luna estará en cuarto menguante, lo que puede dificultar parcialmente la visión, pero antes del amanecer el cielo quedará sin luna durante varias horas. Esto garantiza un fondo oscuro ideal para captar incluso los meteoros más débiles. Además, se estima que entre el 20 y el 25 % de las Líridas dejan estelas persistentes, trazos luminosos que duran varios segundos y aumentan el atractivo visual del fenómeno.

La observación de las Líridas no es el único momento especial del mes. Barcelona, por ejemplo, será escenario de una conjunción planetaria en la que Júpiter, Venus, Marte y Saturno se alinearán antes del amanecer. “Para poder ver estos planetas ordenados online, habrá que mirar hacia el mar antes de que salga el sol”. El mejor momento para observar la conjunción será el 30 de abril, aunque el fenómeno será visible durante todo mayo.

No es necesario usar telescopio para ver las Líridas ya que se aprecian mejor a simple vista sin obstáculos ni filtros (Reuters)

A lo largo de la historia, las Líridas mantuvieron su reputación como una de las lluvias de meteoros más antiguas y caprichosas. Los científicos consideran que la observación regular de estos fenómenos es clave para entender mejor la composición y dinámica del sistema solar. Al seguir la trayectoria y el brillo de los meteoros, es posible obtener información sobre el tamaño, la velocidad y la naturaleza de las partículas que los originan.

La lluvia de meteoros Líridas es, en definitiva, una invitación a reconectar con la astronomía y el asombro. Su regularidad, combinada con la posibilidad de sorpresas, la convierte en una de las citas más apreciadas por quienes disfrutan del cielo nocturno.

Cada abril, la Tierra cruza la órbita de un cometa ancestral y el resultado es una lluvia de luz que une a observadores de todo el mundo bajo el mismo cielo. Estar atentos, buscar el mejor lugar y dejarse maravillar es todo lo necesario para sumarse a este espectáculo de la naturaleza.