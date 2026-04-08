Por qué la Luna aparece de diferentes colores en las fotos de Artemis II: la explicación científica

Los colores en la Luna, tomados por Artemis II

La Luna, ese cuerpo celeste que acompaña a la Tierra desde tiempos inmemoriales, siempre se mostró ante los ojos humanos como una esfera gris y desprovista de matices. Sin embargo, las imágenes recientes captadas por la misión Artemis II de la NASA y procesadas con técnicas avanzadas de astrofotografía aportaron una nueva perspectiva.

La superficie lunar presenta una sorprendente variedad de colores, reflejo directo de su composición mineral y de los procesos que forjaron su historia. Esta revelación representa un avance significativo no solo en la observación astronómica, sino también en el conocimiento de la geología planetaria.

La clave para descifrar la paleta lunar reside en el uso de tecnologías que hacen posible ver lo que el ojo humano no percibe. Las cámaras convencionales capturan la luz reflejada, pero las técnicas de procesamiento digital permiten realzar la saturación y el contraste, de modo que las sutiles diferencias cromáticas se transforman en patrones fácilmente distinguibles.

La superficie lunar revela colores que dependen de la concentración de minerales como hierro y titanio presentes en el regolito (NASA)

Estas variaciones no son simples cuestiones estéticas: informan sobre la presencia y concentración de minerales y metales, abriendo una ventana a la historia volcánica e impactante del satélite.

Según explica la NASA, la superficie lunar está formada por regolito, una mezcla de polvo y roca fragmentada por los impactos de meteoritos y la acción constante del viento solar. A simple vista, este regolito parece gris, pero en realidad contiene óxidos de hierro y titanio, así como otros minerales que aportan matices específicos.

Regiones con alto contenido de titanio se ven más azules, mientras que las zonas ricas en hierro tienden al anaranjado. El basalto con ilmenita, abundante en titanio, aporta tonos azulados. El piroxeno, mineral característico de las áreas volcánicas, contribuye con matices rojizos. De este modo, cada color visible en las imágenes procesadas corresponde a una “huella mineral” concreta, resultado de la actividad volcánica, la solidificación y los impactos que la Luna experimentó a lo largo de miles de millones de años.

La Luna, una historia escrita en colores

Las tierras altas lunares presentan tonos claros y rosados gracias a su alto contenido de feldespato calcio y aluminio (NASA)

Desde las primeras misiones tripuladas y robóticas, la humanidad comprendió que la Luna no era un simple objeto inerte, sino un archivo natural de la evolución planetaria. La recolección de muestras durante el programa Apolo y por sondas soviéticas permitió analizar 382 kilogramos de rocas y regolito, piezas clave para entender la composición y dinámica del satélite.

Estos estudios revelaron que, en sus orígenes, la Luna fue un mundo fundido. Al enfriarse, los materiales más pesados, como el hierro, migraron hacia el núcleo, mientras que los más livianos formaron la corteza. El resultado fue una estructura diferenciada, con un núcleo sólido, un manto mayormente sólido y parcialmente líquido, y una delgada corteza exterior.

La corteza lunar, sin embargo, no es uniforme. “La corteza del lado de la Luna que mira hacia la Tierra tiene solo dos tercios del grosor de la corteza del lado opuesto”, destaca la NASA. Esta asimetría, aún sin explicación definitiva, influye en la distribución de los minerales y, por ende, en la paleta de colores que puede observarse en fotografías procesadas.

Las imágenes procesadas de Artemis II muestran patrones cromáticos útiles para identificar zonas de antigua actividad volcánica (NASA)

Las tierras altas, más claras y con tonos rosados, contienen feldespato, calcio y aluminio. Los mares lunares, más oscuros y profundos, son ricos en hierro y titanio, materiales responsables de los tonos azulados y anaranjados.

La historia volcánica de la Luna también dejó su huella cromática. Los vidrios piroclásticos, partículas originadas por erupciones explosivas, se presentan en verde, amarillo o rojo, según la cantidad de titanio que contienen.

“Las muestras de vidrios piroclásticos se presentan de color verde, amarillo y rojo. La diferencia en color refleja la cantidad de titanio que poseen, de esta manera, las partículas verdes tienen las menores concentraciones y las rojas son las de mayores concentraciones”, consignan los científicos de la agencia espacial estadounidense. Así, la actividad interna y los impactos sucesivos modelaron un paisaje cuya verdadera diversidad solo emerge mediante el análisis tecnológico.

Procesamiento digital y astrofotografía: ver lo invisible

El basalto rico en titanio genera tonos azulados mientras que los depósitos de hierro aportan colores anaranjados y rojizos (NASA)

El avance de la astrofotografía permitió trascender los límites de la visión humana. Las imágenes originales captadas por la tripulación de Artemis II muestran el lado oculto de la Luna en detalle sin precedentes.

Al aplicar técnicas de saturación y contraste, los especialistas pueden distinguir regiones imposibles de observar desde la Tierra.

“Utilizando técnicas de procesado de astrofotografía en las imágenes tomadas por la tripulación de Artemis 2 desde el lado oculto de la Luna, no solo podemos ver regiones imposibles de observar desde la Tierra, sino que aplicando técnicas de saturación podemos darnos una idea de la composición del terreno lunar y los distintos minerales y metales que se encuentran en esa cara de nuestro satélite”, explica un especialista.

Los mares lunares son áreas oscuras y bajas saturadas de hierro y titanio por antiguas coladas de lava solidificadas (NASA)

Las imágenes de “color realzado”, obtenidas por instrumentos de la NASA, convierten las tenues variaciones de color en patrones visibles.

Esta visualización resulta fundamental para los geólogos, que pueden así identificar con precisión la composición y la estructura del terreno.

Las tierras altas, con su predominancia de feldespato, aparecen más claras y rosadas. Los mares, zonas bajas inundadas por antiguas coladas de lava, revelan su riqueza en hierro y titanio al adoptar tonos oscuros y azulados.

Las técnicas de astrofotografía revelan la diversidad mineral y la historia volcánica de la superficie lunar en detalle (NASA)

El regolito lunar se presenta como una capa polvorienta y rocosa formada por el bombardeo constante de meteoritos y partículas solares. Es altamente abrasivo y contiene fragmentos de rocas, vidrios formados por el calor de los impactos y aglutinados, partículas minerales unidas por vidrio.

El núcleo lunar es pequeño y está compuesto principalmente de hierro níquel y azufre con una capa parcialmente fundida (NASA)

Su composición varía según la región: el regolito de las tierras altas es rico en aluminio, mientras que el de los mares contiene más hierro y magnesio. El espesor de esta capa fluctúa entre 2 metros en los mares jóvenes hasta 20 metros en las tierras altas más antiguas.

El color de la superficie lunar no solo depende de la composición mineral, sino también de la edad y la historia de la región. Las superficies más antiguas, sometidas a un mayor número de impactos, presentan regolito más grueso y, por tanto, una mayor variedad cromática en las imágenes procesadas.

El regolito constituye una roca de gran valor científico porque almacena información sobre la formación y evolución de la Luna e incluso sobre el bombardeo meteórico en todo el sistema solar.

Capas, composición interna y el futuro de la exploración lunar

La corteza lunar varía de 40 a 60 kilómetros de grosor y es más delgada en el lado visible desde la Tierra (NASA)

La estructura interna de la Luna resulta tan fascinante como su superficie. El núcleo lunar, compuesto principalmente de hierro, níquel y azufre, se extiende aproximadamente un 20 % desde el centro hasta la superficie, proporción menor que la de otros mundos rocosos.

El manto, capa más gruesa, está formado por basalto rico en olivino y piroxeno, minerales que también tienen su reflejo en la gama cromática lunar. “El manto lunar está compuesto principalmente de basalto rico en olivino y piroxeno”, detalla la NASA. La corteza, con su asimetría notable, encierra enigmas aún por resolver.

La geología lunar se enriqueció gracias al estudio de muestras traídas por el programa Apolo y las sondas soviéticas, pero también mediante el análisis remoto por espectroscopia, sismometría y observación orbital. Las misiones recientes, como el Orbitador de Reconocimiento Lunar (LRO) y los experimentos de sismometría desplegados en el marco de Artemis, permiten a los científicos medir la estructura y dinámica interna con precisión creciente.

La misión Artemis II volvió al entorno lunar después de 53 años sin una tripulación que la orbite (NASA)

“Cuanta más información tengamos, mejor podremos comprender el interior de la Luna. Los investigadores esperan con interés las nuevas muestras, los nuevos equipos y las nuevas investigaciones que se prevé que surjan del regreso a la Luna mediante las misiones Artemis”, indica la NASA.

El regolito lunar, además de fragmentos de rocas y minerales de las tierras altas y los mares, contiene materiales excavados por grandes impactos y restos de meteoritos. Los fragmentos más finos, el polvo lunar, pueden tener menos de 20 micras de diámetro. Por debajo del regolito se halla el megaregolito, una capa de roca madre agrietada y fragmentada, evidencia de la violencia que marcó la formación lunar.

El regolito más antiguo de las tierras altas puede alcanzar hasta 20 metros de profundidad por la historia de impactos (NASA)

El estudio de la Luna mediante imágenes de color realzado, análisis espectroscópico y experimentos sísmicos es fundamental para planificar la instalación de futuras bases permanentes. La Luna, por su cercanía y accesibilidad, sigue siendo el laboratorio natural más importante para entender los procesos geológicos del sistema solar.

Cada nuevo avance tecnológico y cada imagen procesada amplían la comprensión sobre la historia y la composición del satélite, llevando a la humanidad un paso más allá en la exploración del cosmos.