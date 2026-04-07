Ciencia

De la nave Orion a Artemis II: los secretos detrás del éxito que marcará el futuro regreso a la Luna

Los datos obtenidos en la primera fase del programa permitieron a la NASA asegurar la travesía de cuatro astronautas. Cómo, mediante la cooperación internacional, lograron abrir una nueva etapa en la exploración del espacio profundo

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La misión Artemis I de la NASA validó los sistemas del cohete SLS y la nave Orion durante un viaje de más de 2,2 millones de kilómetros alrededor de la Luna (Wikimedia Commons)
La misión Artemis I de la NASA validó los sistemas del cohete SLS y la nave Orion durante un viaje de más de 2,2 millones de kilómetros alrededor de la Luna (Wikimedia Commons)

El vuelo Artemis II de la NASA abrió una etapa inédita en la exploración lunar moderna al convertirse en la primera misión tripulada del programa Artemis. Tras su despegue, el pasado 1 de abril, desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen realizaron una travesía única alrededor de la Luna y, ahora, se encuentran volviendo a la Tierra.

Esta misión confirmó la operatividad de los sistemas que serán la base del regreso sostenido de seres humanos al satélite, y sirvió como testimonio del avance tecnológico y la cooperación internacional bajo el liderazgo de la NASA.

Para que el histórico vuelo de Artemis II fuera posible, resultó esencial el éxito previo de la misión no tripulada Artemis I. El 16 de noviembre de 2022, la nave Orion y el cohete Space Launch System (SLS) despegaron del Centro Espacial Kennedy en una misión de 25 días, 10 horas y 53 minutos. Esta operación permitió validar los sistemas críticos de vuelo, la infraestructura terrestre y la seguridad en condiciones reales antes de exponer una tripulación al entorno lunar.

La nave Orion retornó con éxito el 11 de diciembre de 2022, luego de completar una órbita extensa alrededor de la Luna. Los datos técnicos y operativos recolectados fueron fundamentales para la planificación de Artemis II, ya que posibilitaron identificar y corregir fallas, asegurando la viabilidad de enviar seres humanos a orbitar la Luna por primera vez en más de 50 años.

El programa Artemis estableció nuevas bases para el regreso sostenido de seres humanos a la Luna tras más de 50 años desde las misiones Apolo (Wikimedia Commons)
El programa Artemis estableció nuevas bases para el regreso sostenido de seres humanos a la Luna tras más de 50 años desde las misiones Apolo (Wikimedia Commons)

El desafío tecnológico de Artemis I

La misión Artemis I actuó como el primer ensayo integrado de los sistemas de exploración profunda de la NASA. El cohete SLS, el más potente construido hasta la fecha por la agencia, junto con la cápsula Orion, enfrentaron condiciones extremas en el espacio, lo que permitió analizar su funcionamiento en un entorno no experimentado desde las misiones Apolo. La agencia estadounidense NASA detalló que, durante la misión, Orion recorrió más de 2,2 millones de kilómetros (1,36 millones de millas), superando las distancias de las misiones Apolo.

El éxito de Artemis I fue resultado de la superación de obstáculos relevantes, incluyendo intentos de lanzamiento previos fallidos por fugas de hidrógeno y factores climáticos adversos. Finalmente, el despegue se produjo a la 1:47 de la madrugada, hora local, con la presencia de técnicos en el complejo de la NASA. A diferencia de una mera llegada a la Luna, la finalidad central fue demostrar el rendimiento conjunto de los sistemas. De acuerdo con la agencia: “Verificar si todo el sistema funcionaba bien antes de subir astronautas a bordo”.

La cápsula Orion equipada con sensores avanzados, realizó maniobras de entrada y salida de la órbita lunar, lo que permitió a la NASA analizar el comportamiento térmico en la reentrada y validar los escudos protectores. Según el informe oficial: “El objetivo era demostrar el rendimiento del cohete, la nave y la reentrada a la Tierra, además de probar la capacidad de Orion para orbitar la Luna y regresar en buenas condiciones”.

Una vista de la Tierra desde la cápsula Orión de la misión Artemis II después de que la nave espacial alcanzara su mayor distancia del planeta al orbitar la Luna el 6 de abril de 2026 (NASA /Handout via REUTERS)
Una vista de la Tierra desde la cápsula Orión de la misión Artemis II después de que la nave espacial alcanzara su mayor distancia del planeta al orbitar la Luna el 6 de abril de 2026 (NASA /Handout via REUTERS)

El puente entre Artemis I y II

El conocimiento técnico que surgió de Artemis I resultó fundamental para llevar a cabo la misión tripulada Artemis II. La validación de los sistemas de soporte vital y navegación, esenciales para exploraciones de mayor duración, tuvo como referentes los datos extraídos del vuelo no tripulado. La NASA puntualizó: “Sin los resultados obtenidos por Artemis I, no estaríamos hoy en condiciones de intentar el primer sobrevuelo lunar tripulado desde 1972”.

La NASA estableció que la misión Artemis II no solo fue fundamental para la consolidación del regreso humano al entorno lunar, sino también para sentar las bases de la seguridad y la operación en próximas etapas.

Estas contemplan el alunizaje de la primera mujer y la primera persona afroamericana. El programa Artemis continúa en expansión con el desarrollo de futuras misiones como Artemis III, dirigida al descenso en la superficie lunar y la búsqueda de una presencia sostenible en la próxima década.

El éxito técnico de Artemis I fue clave para planificar Artemis II, permitiendo identificar y corregir fallas en sistemas críticos antes de enviar astronautas (Wikimedia Commons)
El éxito técnico de Artemis I fue clave para planificar Artemis II, permitiendo identificar y corregir fallas en sistemas críticos antes de enviar astronautas (Wikimedia Commons)

De Apolo al Artemis

La reanudación de la exploración lunar tripulada se inscribe en una etapa de avances tecnológicos y nuevas alianzas internacionales. Las misiones Apolo, que llevaron a 12 estadounidenses a la superficie lunar entre 1969 y 1972, sentaron el antecedente científico y simbólico que Artemis se propone superar al incorporar nuevas tecnologías y estrategias.

Artemis I se distingue de sus antecedentes por el enfoque en la sostenibilidad y la colaboración. El desarrollo de la nave Orion incluyó la cooperación de la Agencia Espacial Europea (ESA), organismo líder en investigación espacial del continente, responsable del módulo de servicio. Además, el programa involucra alianzas internacionales para infraestructuras como la estación Gateway en la órbita lunar.

La NASA remarcó que la consolidación de Artemis responde tanto a objetivos científicos como estratégicos en la exploración espacial. Entre sus metas explícitas se incluyen “preparar futuros viajes a Marte” y ampliar el conocimiento sobre los recursos lunares, la biología bajo baja gravedad y la ingeniería de sistemas autónomos.

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