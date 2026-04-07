Donald Trump felicitó a los astronautas de Artemis II y los invitó a la Casa Blanca: “Han inspirado al mundo”

El presidente de Estados Unidos Donald Trump conversó con la tripulación de Artemis II que orbitó el lado oculto de la Luna y los felicitó por el hito

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una comunicación telefónica con los miembros de la misión Artemis II, luego de que la nave orbitara el lado oculto de la Luna y fotografiara áreas nunca antes vistas por el ser humano.

Durante el diálogo, Trump subrayó que este logro no solo representa un hito en la conquista espacial, sino que también consolida a su país como referente internacional en la carrera por regresar y establecer presencia permanente en la superficie lunar. El contacto se produjo mientras la tripulación, integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, se encuentra todavía en el espacio, a cinco días del regreso programado a la Tierra.

En referencia al valor simbólico de la hazaña, Trump destacó que es “la primera misión tripulada en 50 años” que repite la proeza de orbitar la Luna. Remarcó: “Hoy han hecho historia y hacen que América esté orgullosa. No hay nada como lo que están haciendo al orbitar la Luna por primera vez en 50 años. Los humanos nunca han visto algo parecido a lo que están haciendo en una nave espacial tripulada”, dijo el mandatario.

La comunicación se realizó poco después de que la tripulación de Artemis II fotografiara “paisajes orientales que ningún humano ha visto antes”, según describió Wiseman. El sobrevuelo permitió observar desde el espacio el lado oscuro de la Luna, una zona que hasta ahora solo había sido estudiada mediante instrumentos y sondas no tripuladas, lo que constituye un avance científico y tecnológico relevante en la historia moderna de la NASA y sus colaboradores internacionales.

La misión Artemis II es la primera en 50 años en orbitar la Luna con una nave tripulada, sirviendo como prueba clave para el regreso humano y la futura base lunar (NASA)

Ante la consulta directa del presidente sobre sus vivencias, Wiseman relató: “Vimos paisajes orientales que ningún humano ha visto antes y eso fue increíble. Salimos de un eclipse y pudimos ver la corona del Sol junto a la alineación de los planetas. Estamos emocionados”.

Al preguntársele por la experiencia de estar incomunicados, Victor Glover respondió a Trump: “Estaba grabando observaciones científicas y estábamos ocupados. Debo decir que fue bastante agradable”.

La cita da cuenta de la intensidad operativa y la concentración que mantiene la tripulación durante las fases críticas de la misión. Christina Koch, la otra astronauta estadounidense a bordo, subrayó también el carácter inspirador del momento: “Uno de los mayores momentos destacados fue regresar desde la cara oculta de la Luna y tener los primeros vistazos del planeta Tierra nuevamente después de estar sin comunicación durante unos 45 minutos. Realmente te recuerda qué lugar tan especial tenemos y lo importante que es para nuestra nación trabajar para liderar y no seguir en la exploración del espacio profundo”.

El presidente Trump aprovechó la conversación para felicitar especialmente a la NASA y afirmar: “Todos ustedes hicieron posible este día y han inspirado al mundo. Todos los están mirando. Luego finalmente haremos el viaje a Marte y eso será muy emocionante”. Añadió que la misión actual busca “allanar el camino para el regreso de Estados Unidos a la superficie lunar”, objetivo que incluye plantar nuevamente la bandera nacional y “establecer presencia permanente en la Luna”, con miras a avanzar hacia Marte.

El presidente Trump felicita a la tripulación internacional de Artemis II y resalta el liderazgo de Estados Unidos en la conquista y futura presencia permanente en la Luna /REUTERS/Evelyn Hockstein

La tripulación de Artemis II está integrada por Reid Wiseman como comandante, Victor Glover y Christina Koch por la NASA, y Jeremy Hansen por la Agencia Espacial Canadiense. El diálogo incluyó un mensaje diplomático transmitido por Hansen: “En nombre de Canadá, el liderazgo espacial del que usted habló por parte de Estados Unidos realmente es extraordinario. Una nación que lidera así y establece grandes metas para la humanidad arrastra a otros países con ella. Sé que esa es una decisión muy intencional, una decisión de liderar con el ejemplo y de permitir que otros países como Canadá compartan nuestros dones y le ayuden a alcanzar estos objetivos mutuamente beneficiosos, como establecer una presencia en la Luna y, eventualmente, ir a Marte. Los canadienses están muy orgullosos de formar parte de este programa”.

Trump correspondió destacando su aprecio por la colaboración, mencionando a figuras canadienses relevantes y subrayando el orgullo compartido por la participación de Hansen en el equipo de Artemis II. El mandatario expresó: “Son muy valientes. Tienen mucho valor al hacer lo que están haciendo, mucha valentía y mucho, mucho genio”.

Una tripulación internacional:

Entre los momentos más sobresalientes del sobrevuelo lunar, el comandante de la nave, Reid Wiseman, destacó la observación de un fenómeno espacial inédito: “La sorpresa del día: acabábamos de salir de un eclipse. Podíamos ver la corona del Sol, y luego podíamos ver cómo la alineación de planetas se formaba junto con Marte. Y todos comentamos lo emocionados que estamos de ver a esta nación y a este planeta convertirse en una especie de dos planetas”.

Las imágenes y datos recopilados por Artemis II serán fundamentales para las próximas fases del programa, que incluyen el descenso a la superficie lunar y nuevas misiones a Marte /REUTERS

Sobre la relevancia y el sentido del trabajo en equipo, tanto Glover como Koch insistieron en el valor del esfuerzo conjunto. Para Glover, “es realmente especial para nosotros, pero es realmente especial para el equipo en tierra. Todo un equipo de personas en todo el mundo logró esto... es la emoción y el honor de toda una vida haber estado en este viaje. Este viaje de tres años ha sido increíble, y fue hecho por personas, hecho posible por el pueblo estadounidense y el pueblo canadiense. Y estamos muy agradecidos con todos ustedes”.

Este bloque central responde a la pregunta: quién protagonizó el acontecimiento, qué ocurrió y cuál es su significado contemporáneo. La misión Artemis II es la primera en más de cincuenta años en sobrevolar el lado oscuro de la Luna con una tripulación internacional, integrada por astronautas de Estados Unidos y Canadá. El hito se concretó mediante un sobrevuelo que permitió obtener imágenes nunca antes capturadas por seres humanos.

La relevancia científica radica en la posibilidad de planificar el retorno permanente a la Luna y, consecutivamente, abrir el camino hacia la exploración tripulada de Marte. Esta cooperación, según manifestaron sus participantes y el presidente Trump, es resultado de un esfuerzo colectivo y de una visión estratégica para el liderazgo en exploración espacial.

La misión Artemis II orbita el lado oculto de la Luna y obtiene imágenes nunca antes vistas por seres humanos, marcando un hito en la exploración espacial /REUTERS

El presidente Trump anunció un recibimiento y reconocimiento oficial en la Casa Blanca

Durante la conversación, Trump realizó una invitación formal a la tripulación para que visiten la Oficina Oval en la Casa Blanca tras completar el regreso. El presidente indicó que el administrador de la NASA, Jared Isaacman, será el encargado de llevar a los astronautas una vez que aterricen: “Les pediré su autógrafo. Porque realmente no pido autógrafos a menudo, pero ustedes se lo merecen. De verdad son algo excepcional. Todo el mundo está hablando de esto, y espero con ansias tenerlos en la Oficina Oval en la Casa Blanca, y celebraremos sus increíbles logros y pruebas. Esto es grande. Esto es realmente grande. Todo el mundo está hablando de ello”.

Añadió sobre el ritmo presidencial y la importancia asignada al evento: “He estado bastante ocupado también, como saben, pero absolutamente encontraré el tiempo, y nos reuniremos, y voy a darles un gran saludo en nombre del pueblo estadounidense”.

El diálogo entre Trump y los astronautas fue moderado desde el Centro Espacial Johnson de la NASA, en Houston, por el administrador Jared Isaacman. Trump insistió en la trascendencia del momento: “Hoy han hecho historia y han hecho que todo Estados Unidos se sienta realmente orgulloso, increíblemente orgulloso. Hay muchas cosas de las que estar orgullosos últimamente, pero esto es, no hay nada como lo que están haciendo al orbitar alrededor de la Luna por primera vez en más de medio siglo y romper el récord histórico de la mayor distancia del planeta Tierra”.

La misión Artemis II se inscribe como un avance decisivo en la nueva estrategia de la NASA, cuya meta declarada es la presencia humana sostenida en la Luna y el avance hacia la exploración tripulada de Marte. El programa destaca por su enfoque internacional, que reúne a astronautas estadounidenses y canadienses y apunta a integrar en el futuro a más socios estratégicos. Las imágenes y mediciones obtenidas por la tripulación servirán para planificar las siguientes etapas, incluyendo el descenso tripulado sobre la superficie lunar y la construcción de infraestructura para exploraciones prolongadas.