Dos exoplanetas sorprenden a los astrónomos: qué revela un estudio sobre su formación y evolución

El estudio de los exoplanetas HD 114082 b y HD 114082 c revela pistas sobre la formación de planetas fuera del sistema solar (ESO/S. Brunie)

El descubrimiento de dos exoplanetas jóvenes ha abierto un nuevo horizonte en la investigación astronómica.

Un equipo internacional identificó a los denominados HD 114082 b y HD 114082 c, localizados a 311 años luz de la Tierra. Ambos son gigantes gaseosos situados en el sistema HD 114082 y destacan por su baja densidad, lo que lleva a los científicos a denominarlos “planetas esponjosos”.

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Su hallazgo es relevante porque revela nuevas claves sobre el desarrollo y migración de planetas fuera del sistema solar.

Ambos exoplanetas jóvenes, conocidos como planetas esponjosos, presentan densidades extremadamente bajas en el sistema HD 114082 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Presentación de los exoplanetas HD 114082 b y HD 114082 c

El sistema HD 114082 alberga estos dos planetas con características inusuales. Ambos son gigantes gaseosos con una densidad muy baja, una propiedad que sorprende a los astrónomos.

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HD 114082 b tiene un tamaño similar al de Júpiter y orbita a una distancia un 20% menor que la posición de la Tierra respecto al Sol.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

HD 114082 c, el exterior, se encuentra aproximadamente a la misma distancia orbital que la Tierra. Su radio es un 36% mayor que el de Júpiter, y su densidad media es más de 7,5 veces menor que la del agua, por lo que podría flotar en este líquido.

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La gran juventud del sistema es otro dato clave. Su estrella anfitriona cuenta con solo 15 millones de años, mientras que el Sol tiene 4.500 millones.

El equipo internacional prevé usar el telescopio James Webb para estudiar las atmósferas y dinámica de los planetas del sistema HD 114082 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Análisis de los períodos orbitales y resonancia

HD 114082 b y HD 114082 c tienen períodos orbitales de 225 días y 314 días, respectivamente. Para HD 114082 c, los investigadores estiman un margen de error del 9%.

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Ambos planetas están en lo que se conoce como resonancia orbital. Esto implica que cada vez que el planeta exterior completa una órbita, el interior ha dado prácticamente dos vueltas, creando una interacción gravitacional continua.

Esta resonancia y la longitud de sus períodos orbitales distinguen a estos exoplanetas jóvenes, ya que han sido identificados en tránsito pese a la dificultad técnica de observar eventos tan espaciados en el tiempo.

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Cómo se logró el descubrimiento por tránsito de largo período

Detectar exoplanetas de período orbital largo mediante el método de tránsito supone un gran reto. El proceso consiste en registrar leves disminuciones de brillo en la estrella cuando un planeta pasa frente a ella, algo especialmente complejo en órbitas amplias por lo breve y tenue de la señal.

Los científicos consiguieron este avance revisando datos combinados de telescopios espaciales y terrestres operados por la NASA, la Agencia Espacial Europea y múltiples instituciones académicas y sin ánimo de lucro. Universe Today detalló que las observaciones conjuntas han permitido estimar los radios, masas y distancias orbitales de ambos planetas.

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HD 114082 b fue descubierto en 2022; la identificación de HD 114082 c y la determinación de sus parámetros son aportaciones del nuevo estudio.

La resonancia orbital entre HD 114082 b y c implica que el planeta interior realiza casi dos órbitas por cada vuelta del exterior (Imagen Ilustrativa Infobae)

Implicaciones para el estudio de la formación de planetas

Los especialistas sostienen que ambos exoplanetas se originaron en la periferia del disco protoplanetario alrededor de esta joven estrella y luego migraron hacia el interior del sistema. Esta hipótesis contribuye a entender los procesos de formación y desplazamiento planetario en etapas tempranas de los sistemas solares.

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El Dr. Carlos del Burgo Díaz, líder del estudio en la Universidad de La Laguna y el Instituto de Astrofísica de Canarias, declaró: “Hemos identificado un extraño par de exoplanetas gigantes”. Agregó que “destacan entre los más jóvenes detectados al pasar frente a su estrella porque tardan más en completar una órbita”.

Entre los próximos pasos, el equipo planea emplear el telescopio espacial James Webb para analizar las atmósferas de los planetas, mejorar la precisión sobre el período orbital de HD 114082 c y profundizar el análisis de su dinámica gravitatoria.

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El sistema HD 114082, por la combinación de su juventud y características inusuales, se considera un modelo valioso para futuras investigaciones orientadas a comprender la formación y evolución de sistemas planetarios jóvenes.