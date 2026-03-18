Ciencia

El ADN oculto del Valle de Uspallata: cómo un linaje indígena sobrevivió 2.200 años y desafió la extinción

Investigadores del Conicet y del Instituto Pasteur lograron reconstruir la historia de las poblaciones andinas del actual territorio mendocino mediante análisis genéticos y arqueológicos. Qué revelaron los resultados sobre la adaptación humana

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Científicos combinaron análisis genéticos de ADN antiguo y moderno con datos isotópicos y arqueológicos para rastrear la continuidad y movilidad de poblaciones en el sur andino. Crédito: Instituto Pasteur y Conicet

El Valle de Uspallata, en el actual territorio de la provincia de Mendoza, Argentina, guarda una historia que pocos conocen: las comunidades que vivieron allí no solo aprendieron a cultivar la tierra, sino que enfrentaron crisis ambientales, enfermedades y cambios sociales sin perder sus raíces.

Científicos del Conicet de la Argentina y el Instituto Pasteur de Francia, junto con colegas de otros países, descubrieron que, durante más de dos mil años, los habitantes de la región lograron mantener un linaje que sobrevive hasta hoy, mientras se adaptaban y encontraban nuevas formas de resistir.

La investigación abarcó un período de hasta 2.200 años, y permitió rastrear la continuidad y adaptación de las comunidades en esa zona andina desde tiempos antiguos hasta la actualidad.

El hallazgo fue publicado en la revista Nature y muestra que los descendientes de los antiguos cazadores-recolectores no desaparecieron con la llegada de la agricultura ni con la consolidación del Estado argentino.

El Valle de Uspallata en
El Valle de Uspallata en Mendoza alberga un linaje indígena que se ha mantenido durante más de dos mil años, según un estudio internacional (Mauricio Alvarez)

“El linaje habría podido seguir existiendo gracias a las redes familiares y a una movilidad basada en el parentesco”, dijo a Infobae el científico Nicolás Rascovan, investigador en paleogenómica del Instituto Pasteur.

“Esta investigación aporta pruebas que refutan narrativas que afirman la extinción de los descendientes indígenas en la región desde la instauración y el crecimiento del Estado-nación argentino”, agregó.

El Valle de Uspallata en
El Valle de Uspallata en Mendoza alberga un linaje indígena que mantuvo durante más de dos mil años, según un estudio internacional (Ailín Novellino)

La investigación contó también con la colaboración de investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Juan C. Moyano en Mendoza.

Además, participaron investigadores de Sudáfrica, Reino Unido, Dinamarca, Chile, Costa Rica y Austria.

La pregunta sobre los primeros agricultores

El Valle de Uspallata, en
El Valle de Uspallata, en Mendoza, conecta la cordillera de los Andes con la historia antigua de las comunidades indígenas del sur argentino

El Valle de Uspallata se ubica en el extremo sur de la expansión agrícola andina. Su historia resulta clave para entender cómo se transformaron las sociedades del cono sur.

Los investigadores intentaron responder si la agricultura llegó por la migración de nuevos agricultores o si los pobladores locales adoptaron los cultivos y técnicas de otras regiones a través del contacto cultural.

La investigación se propuso resolver una pregunta que divide a la arqueología: ¿el cambio hacia la agricultura fue consecuencia de migraciones o de aprendizajes locales?

A menudo, resulta difícil diferenciar entre ambas posibilidades, ya que los rastros materiales que dejan pueden ser similares.

El estudio muestra que la
El estudio muestra que la adaptación continua y la resiliencia comunitaria han sido fundamentales para el desarrollo agrícola a lo largo del tiempo (REUTERS/Foto de archivo)

El objetivo principal fue reconstruir la historia de estas poblaciones, entender cómo pasaron de la caza y la recolección a la agricultura, y cómo enfrentaron los desafíos ambientales y las crisis sociales.

Para responder esos interrogantes, el estudio integró la genética, la química y la arqueología, junto con el trabajo conjunto con las comunidades indígenas Huarpe.

Así se pudo mirar el pasado desde diferentes ángulos y conocer los modos de vida, la alimentación, la movilidad y la salud de los antiguos habitantes.

ADN, maíz y movilidad: así se escribió la historia

El análisis de ADN antiguo
El análisis de ADN antiguo en el Valle de Uspallata confirma la continuidad genética entre los primeros cazadores-recolectores y los actuales descendientes indígenas (Imagen ilustrativa Infobae)

El análisis de ADN de 46 personas, que vivieron en el valle desde hace 2.200 años hasta la época de la expansión incaica, mostró una continuidad genética entre los primeros cazadores-recolectores y los agricultores más recientes.

El consumo de maíz, según los isótopos de carbono y nitrógeno, cambió con el tiempo, pero alcanzó su pico entre 800 y 600 años atrás, cuando un grupo de migrantes presentó una “excepcional dependencia del maíz”.

Esos migrantes no vinieron de lugares lejanos, sino de regiones cercanas, y sus vínculos familiares con grupos locales permitieron crear una red de parentesco.

Los análisis de parentesco confirmaron que la movilidad se organizó en torno a linajes maternos, con una sola línea mitocondrial dominante.

La arqueología aportó información sobre
La arqueología aportó información sobre los modos de vida, el uso de la tierra y los cambios culturales que acompañaron la adopción de la agricultura en el Valle de Uspallata

La investigación reveló que, durante generaciones, el grupo migrante sufrió estrés nutricional, infecciones y una disminución demográfica sostenida.

La paleogenómica detectó la presencia de tuberculosis, causada por Mycobacterium tuberculosis, en el yacimiento, lo que amplía el conocimiento sobre la circulación de esa enfermedad en Sudamérica.

“La colaboración con las comunidades Huarpe fue fundamental: participaron en el diseño, la interpretación y la comunicación de los resultados”, resaltó en diálogo con Infobae el investigador en arqueología del Conicet y la Universidad Católica de Temuco, Ramiro Barberena, quien con Pierre Luisi, fueron los primeros autores del estudio publicado en Nature.

Tres representantes de las comunidades Huarpe firmaron como coautores. Su participación enriqueció la interpretación de los resultados al vincular los hallazgos con la existencia de redes sociales transandinas registradas en su tradición oral. Son las comunidades Guaytamari y Llahue Xumec.

Aprendizajes del pasado para el futuro

La paleogenómica permitió identificar la
La paleogenómica permitió identificar la continuidad genética y los linajes ancestrales de las poblaciones que habitaron el Valle de Uspallata a lo largo de más de dos mil años

A partir de los resultados, Barberena explico: “Identificamos que la resiliencia de los antiguos habitantes del valle se habría apoyado en la movilidad familiar y los lazos de parentesco, que les permitieron atravesar crisis ambientales, alimentarias y de salud.

“La información reunida a partir del ADN antiguo nos da pista sobre los lazos configurados a partir de la línea materna”, agregó.

Los investigadores remarcaron la importancia de integrar distintas disciplinas y de trabajar junto a las comunidades locales para entender mejor estos procesos.

Sin embargo, reconocen que sería necesario comparar los resultados con otras regiones y que es un desafío reconstruir la complejidad social solo a partir de restos materiales y genéticos.

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