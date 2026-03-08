Ciencia

Qué sucede dentro de una batería eléctrica cuando la temperatura cae por debajo de cero

Investigadores de Noruega detallan cómo el frío ralentiza los procesos químicos, dificulta el movimiento de los iones y puede reducir hasta la mitad el alcance real del vehículo

Guardar
El frío extremo reduce notablemente
El frío extremo reduce notablemente la autonomía y eficiencia de las baterías de autos eléctricos, afectando la vida cotidiana de los usuarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el termómetro baja hasta los -20 ℃, los usuarios de vehículos eléctricos notan que la batería pierde eficiencia y autonomía de manera considerable: el nivel de carga se reduce con mayor rapidez durante la conducción y los tiempos de recarga se prolongan, lo que afecta la vida cotidiana y los gastos, según Norwegian SciTech News, revista especializada en ciencia y tecnología de Noruega.

Las baterías de estos coches experimentan una disminución de potencia y autonomía en temperaturas bajas debido a que el frío ralentiza los procesos químicos internos, eleva la resistencia eléctrica y dificulta el movimiento de los iones de litio dentro de la batería.

Como consecuencia, la capacidad para entregar energía disminuye, los usuarios deben recargar con mayor frecuencia y el alcance por carga se reduce, lo que exige mayor planificación para los desplazamientos.

Por qué caen la potencia y la autonomía de los autos eléctricos

Las bajas temperaturas enlentecen los
Las bajas temperaturas enlentecen los procesos químicos internos de la batería y aumentan la resistencia eléctrica en los vehículos eléctricos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de los autos eléctricos utiliza una batería de iones de litio, cuya eficiencia depende de conservar la temperatura interna adecuada, según Norwegian SciTech News. Si las temperaturas externas descienden, el electrolito que permite el flujo de iones se vuelve más viscoso, lo que dificulta el paso de los iones entre el ánodo y el cátodo, indica Fride Vullum-Bruer, investigadora de SINTEF Energy.

Vullum-Bruer precisa que, cuando hace frío, el material dentro de la batería adquiere una textura similar a la miel y puede solidificarse, impidiendo que los iones de litio generen electricidad con normalidad. Esta ralentización afecta tanto a la entrega de energía como a la recarga, ya que los iones tardan más en desplazarse durante el proceso.

El voltaje de la batería cae rápidamente en ambientes fríos y, si desciende hasta un umbral conocido como “corte”, la batería deja de funcionar aunque conserve energía de reserva, destaca Vullum-Bruer en Norwegian SciTech News. Este mecanismo protege el sistema aunque puede limitar la autonomía.

La textura viscosa en el
La textura viscosa en el electrolito dificulta el movimiento de los iones de litio dentro de la batería, disminuyendo la entrega de energía (REUTERS/Brendan McDermid)

Existe la creencia popular de que la calefacción del habitáculo es la principal responsable de la pérdida de autonomía en invierno. Según un estudio citado por Norwegian SciTech News, aunque sistemas como el calentamiento de los asientos consumen energía, “el enfriamiento de la batería y la ralentización de los procesos internos son la causa predominante”, detalla Vullum-Bruer.

De acuerdo con esta misma fuente, el uso de la calefacción representa entre el 2% y el 5% del total de la energía de la batería en modelos como el Tesla Model 3 o Y. En comparación, el frío intenso puede reducir el alcance real entre el 20% y el 50% durante olas de bajas temperaturas.

Cómo afecta el frío a la recarga y el uso diario

Las temperaturas bajas afectan principalmente la rapidez y eficacia de la recarga. Norwegian SciTech News resalta que la “recarga rápida” de una batería fría puede tardar hasta cuatro veces más que en condiciones óptimas, ya que primero necesita calentarse para operar eficientemente.

El consumo de sistemas de
El consumo de sistemas de calefacción en autos eléctricos representa entre el 2% y el 5% de la energía, pero el frío puede reducir la autonomía hasta en un 50% (REUTERS/Fabian Bimmer)

Vullum-Bruer recomienda recargar el vehículo al terminar el trayecto, mientras la batería conserva calor. “Todas las funciones dentro de la batería se enlentecen cuando hay frío, incluidas las recargas. Por eso, lo ideal es conectar el coche a la corriente cuando la batería está tibia”, señala.

No se recomienda cargar la batería al 100% de forma habitual, especialmente en invierno. Se prolonga su vida útil si se mantiene entre el 20% y el 80% de su capacidad, según datos de Norwegian SciTech News. Cargar al máximo en frío puede provocar la formación de metal de litio en la superficie del ánodo (“plating”), lo que reduce la cantidad de litio activo.

Con el tiempo, esta condición favorece la aparición de filamentos llamados “dendritas”, que aumentan el riesgo de cortocircuito y posibles incendios, subraya Vullum-Bruer. Además, el medio recomienda no dejar la batería completamente cargada si el vehículo no se va a utilizar durante un periodo largo, una práctica que no es equivalente en autos de gasolina o diésel.

Avances en tecnología de baterías frente al clima frío

La industria apuesta por baterías
La industria apuesta por baterías de estado sólido para autos eléctricos, que prometen mayor eficiencia en climas fríos, aunque su adopción masiva aún está en desarrollo (AP/Nam Y. Huh)

La industria tecnológica busca superar las limitaciones del clima frío en los vehículos eléctricos. Norwegian SciTech News, revista especializada en ciencia y tecnología de Noruega, identifica la batería de estado sólido como una solución relevante, pues sustituye el electrolito líquido por uno sólido y mejora la estabilidad y conductividad en distintos entornos térmicos.

Aunque empresas como la china FAW ya presentaron prototipos con esta tecnología, aún faltan pruebas y tiempo para escalar la producción y su llegada masiva al mercado. Según Norwegian SciTech News, la fabricación en mayor escala podría comenzar en los próximos de uno a tres años, mientras que la adopción generalizada requerirá más tiempo.

Mientras tanto, especialistas como Vullum-Bruer insisten en que los propietarios actuales deben aplicar buenas prácticas de recarga y uso para proteger la vida útil de sus baterías durante el invierno.

Temas Relacionados

Vehículos EléctricosNoruegaFride Vullum-BruerSINTEF EnergyPérdida Autonomía InviernoMovilidad SostenibleNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Estudios cuestionan el papel de la pimienta como remedio natural y analizan la diferencia con los compuestos farmacológicos

Nuevos hallazgos científicos exploran el impacto real de la popular especia y ponen en duda su legado terapéutico a lo largo de la historia

Estudios cuestionan el papel de

Científicos afirman que las lunas de Júpiter podrían haber nacido con los componentes básicos de la vida

Nuevos estudios revelan que las lunas galileanas Europa, Ganímedes y Calisto pudieron incorporar agentes químicos esenciales para la vida e indican que los discos protoplanetarios facilitaron la integración de moléculas ricas en carbono, oxígeno y nitrógeno

Científicos afirman que las lunas

¿Se puede cultivar vida en Marte? Así sobreviven microorganismos en tierras que imitan al planeta rojo

El crecimiento de bacterias en ambientes de extrema aridez y mínima humedad revela escenarios inesperados para la resiliencia biológica más allá de la Tierra. Los detalles

¿Se puede cultivar vida en

No basta solo con cuidar los bosques: la huella de biodiversidad está en cada decisión diaria

Lo reveló un informe de científicos de Alemania y Finlandia con la colaboración de especialistas de países como Argentina y Colombia. Detectaron que la forma de comer, moverse y consumir influye directamente en la pérdida de especies. Qué recomiendan

No basta solo con cuidar

La estrella de mar panzona: descubrieron en la Patagonia una especie que incuba a sus crías en el estómago

Científicos del Conicet registraron por primera vez un mecanismo reproductivo inusual entre esta especie marina del sur argentino, la Asterina fimbriata. Cómo hace para desarrollar a su descendencia en el interior de su propio cuerpo, un fenómeno que nunca se había observado en su familia biológica

La estrella de mar panzona:
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones Colombia 2026 - EN

Elecciones Colombia 2026 - EN VIVO: así avanza la jornada de votación; Petro, Uribe, Duque, Pastrana y otros políticos ya acudieron a las urnas

1 céntimo el litro de gasolina: una estación de servicio comete una errata con el precio y atrae a decenas de automovilistas que llenan el depósito e incluso bidones

Cusco: familiares solicitan ayuda para continuar búsqueda de director desaparecido hace una semana tras naufragio

Profesoras jubiladas vuelven a las aulas en Cataluña: “Esto es algo que nunca se pierde, ni con 89 años”

La Cancillería aclaró la polémica por la actualización de direcciones en puestos de votación en el exterior para elecciones del 8 de marzo

INFOBAE AMÉRICA
ARCOmadrid cierra con un impacto

ARCOmadrid cierra con un impacto económico de USD 220 millones

El fenómeno ‘kodokushi’ en Japón: así funciona la red de apoyo que busca prevenir la soledad en los adultos mayores

PMA afirma que el conflicto ya tiene repercusiones en la seguridad alimentaria de O. Medio

El Estado del Líbano se desvincula del dron contra una base británica en Chipre

"Ni un paso atrás": chilenas toman las calles antes del arribo de la ultraderecha al poder

ENTRETENIMIENTO

Hilary Duff lanza un tema

Hilary Duff lanza un tema inspirado en un amor polémico y revive el misterio sobre su relación con Leonardo DiCaprio

Michael J. Fox y Christopher Lloyd celebran su amistad a 40 años de “Volver al futuro”: “Cenando con mi mejor amigo”

‘Long Long Road’: el nuevo álbum de Ringo Starr que apuesta por el country moderno y las colaboraciones de lujo

Bad Bunny hizo cantar en español a japoneses durante su concierto exclusivo en Tokio

Brasileño, francés o alemán: quiénes son los cuatro actores que podrían convertirse en el próximo villano de James Bond