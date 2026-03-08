Estudios cuestionan el papel de la pimienta como remedio natural y analizan la diferencia con los compuestos farmacológicos

La pimienta, utilizada por más de 3.500 años, es clave en la gastronomía y las tradiciones culinarias del mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por más de 3.500 años la pimienta ha sido protagonista en la gastronomía mundial y ha representado algo más que una simple especia en la mesa. La ciencia actual analiza sus verdaderas propiedades medicinales, replanteando su prestigio tradicional, según National Geographic.

La pimienta, el fruto de la planta Piper nigrum, contiene piperina, un compuesto estudiado por sus posibles efectos en la digestión y propiedades antiinflamatorias. Sin embargo, la evidencia científica sólida solo existe para dosis farmacológicas específicas. Aunque la cultura popular la considera un remedio desde hace siglos, la mayoría de esos beneficios no están comprobados para el consumo habitual ni justifican su uso como tratamiento médico.

La historia y expansión global de la pimienta

El origen de la pimienta se encuentra en el sur de la India, donde fue cultivada y comercializada por generaciones. El comercio hacia Europa se inició tras las campañas de Alejandro Magno, lo que transformó la especia en símbolo de riqueza y estatus.

En la Edad Media, el deseo de acceder a la pimienta motivó la exploración de nuevas rutas comerciales, influyendo incluso en los viajes hacia Asia y América. En 1498, Vasco da Gama conectó India y Europa por vía marítima, consolidando el papel central de la pimienta en el comercio global y beneficiando a potencias como Portugal, Países Bajos y Reino Unido, según National Geographic.

Vasco da Gama logró en 1498 la ansiada conexión marítima entre la India y Europa para el comercio de especias

Con el tiempo, la pimienta dejó de ser un lujo de élites y pasó a estar presente en cocinas de todo el mundo. Su importancia histórica la comparó incluso con metales preciosos en distintas épocas.

Variedades de pimienta y su procesamiento

La pimienta negra, blanca y verde provienen todas de Piper nigrum. La diferencia está en el momento de la cosecha y en el procesamiento que reciben los frutos.

La pimienta verde se recolecta tempranamente y conserva un sabor fresco y frutal. Cuando madura, los frutos se cocinan y secan al sol para obtener la pimienta negra, cuyo color oscuro responde a la concentración de compuestos aromáticos. Si la fruta madura se sumerge en agua varios días para eliminar la piel y la pulpa, queda solo la semilla: así se produce la pimienta blanca, de matiz más suave pero igualmente aromática.

El artículo de National Geographic también advierte sobre las llamadas “falsas pimientas”, como la pimienta rosa o la de Sichuan, que pertenecen a familias botánicas distintas y no contienen los compuestos propios de Piper nigrum.

La piperina y el picante en la pimienta

La piperina es la molécula responsable de la sensación picante de la pimienta negra en contacto con las neuronas sensoriales

La sensación picante de la pimienta se debe principalmente a la piperina, una molécula que no funciona por aroma ni sabor, sino que genera calor e irritación al activar los canales TRPV1 de las neuronas sensoriales. Estos también registran el calor extremo y la acidez, lo cual explica el efecto pungente característico de la pimienta.

Este mecanismo de defensa protege a la planta de los herbívoros y favorece que aves, inmunes a la piperina, diseminen sus semillas. Además de piperina, la pimienta negra contiene mirceno (picante), limoneno (cítrico) y pineno (amaderado). Muchos de estos aromas se pierden tras el molido industrial, por lo que la pimienta molida destaca principalmente por su picor.

¿Puede la pimienta ser considerada un remedio?

Durante siglos, la pimienta se empleó en la medicina tradicional para tratar problemas desde dolores musculares hasta dificultades digestivas. Incluso Plinio el Viejo registró, en la Roma clásica, el elevado precio y la relevancia social de esta especia.

La relevancia histórica de la pimienta queda patente tanto en la práctica médica antigua como en la documentación escrita

Según National Geographic, la piperina pura muestra efecto antiinflamatorio, fomenta la digestión, facilita la absorción de vitaminas y minerales, y exhibe actividad antibacteriana y antimicótica. También se investigan posibles usos ante cáncer y enfermedades metabólicas. Sin embargo, estos estudios emplean sustancias refinadas en dosis controladas, no pimienta en polvo.

El reportaje subraya que, aunque la pimienta haya integrado la medicina tradicional, “la especia en sí no es un medicamento” y no debe usarse para tratar enfermedades. Los efectos de laboratorio no son extrapolables al consumo cotidiano, donde las cantidades son mucho menores.

Pimienta: entre la tradición y la ciencia

La pimienta suma aroma, sabor y matices únicos a la cocina. Sin embargo, es necesario separar tradición de evidencia científica: la pimienta no sustituye medicamentos ni cura padecimientos, pese a las creencias populares.

Mientras la investigación avanza y clarifica sus posibles aplicaciones futuras, la pimienta sigue siendo un condimento seguro y versátil dentro de una dieta equilibrada.

Disfrutar la pimienta conecta al paladar con siglos de historia culinaria. Cada grano en la mesa prolonga una tradición milenaria, recordando que el placer gastronómico también alimenta la memoria colectiva, como subraya National Geographic en su análisis.