Ciencia

¿Puede la tecnología espacial cambiar el futuro de la protección en el rugby?

Un material flexible que se endurece al recibir impactos busca mejorar la seguridad incluso en posiciones donde ya se usan scrum caps

Guardar
El material inteligente se mantiene
El material inteligente se mantiene blando durante el juego y se endurece en milisegundos ante un golpe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rugby enfrenta un desafío constante en la protección de la cabeza de sus jugadores. Un nuevo material, desarrollado en Londres, promete reducir el riesgo de lesiones cerebrales gracias a su capacidad para absorber impactos. La innovación, creada por la empresa RHEON Europe, se mantiene flexible durante el juego y se endurece al recibir un golpe, lo que podría mejorar la seguridad en el campo.

De acuerdo al artículo publicado en el portal de noticias Euronews, el material, que surgió de investigaciones relacionadas con la NASA, se utiliza en las nuevas scrum caps que buscan ofrecer mayor protección a los deportistas.

Según los ingenieros responsables, el material está orientado a reemplazar la espuma del transbordador espacial. De acuerdo con la empresa, el desarrollo combinó más de 15 años de estudios en el Imperial College de Londres.

El director de Desarrollo de la compañía, Roman Chaika, explicó que el superpolímero funciona de manera dinámica: blando y flexible en condiciones normales, pero capaz de endurecerse en milisegundos para absorber la energía de un impacto.

La World Rugby analiza nuevas
La World Rugby analiza nuevas tecnologías para actualizar los estándares de seguridad en el deporte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pruebas de laboratorio simulan la intensidad de los golpes habituales en el rugby. Comparado con materiales convencionales, el sistema logra reducir hasta un 34% la aceleración rotacional máxima, un factor clave en la prevención de conmociones cerebrales. La empresa Centurion Safety, especializada en equipamiento de protección, colabora con RHEON para incorporar este polímero en nuevos modelos de ‘scrum caps’.

De la investigación espacial a la seguridad deportiva

El material no newtoniano utilizado en las nuevas protecciones responde de manera distinta según las condiciones. En el día a día, la comodidad resulta esencial para los jugadores, por lo que el material debe adaptarse al contacto continuo con la cabeza. Sin embargo, ante un choque, el endurecimiento inmediato permite disipar la energía y reducir el riesgo de daño cerebral.

Es que dentro del deporte se detectó una necesidad concreta, donde las conmociones cerebrales superan incluso a las del boxeo, según estudios recientes. La protección resultante sigue las directrices de World Rugby.

De acuerdo con especialistas médicos, las conmociones cerebrales presentan riesgos inmediatos y a largo plazo. El doctor responsable de Meliora Medical de Londres, Mike Forsythe insiste en la necesidad de un diagnóstico oportuno. Advierte que una conmoción no detectada puede derivar en consecuencias graves si el jugador permanece en el campo y sufre un segundo impacto.

El rugby profesional refuerza su
El rugby profesional refuerza su compromiso con la seguridad y la salud cerebral de sus deportistas. (Imagen de REUTERS)

Pruebas en jugadores jóvenes y desarrollo final

El modelo de ‘scrum cap’ con el nuevo material pasó por ensayos en jugadores juveniles para medir su eficacia y comodidad. Los desarrolladores priorizan la aceptación de los jugadores y el cumplimiento de los estándares internacionales.

La evaluación en condiciones reales permite ajustar el diseño antes de su lanzamiento. Las pruebas buscan garantizar tanto la protección como la comodidad durante el juego. De acuerdo con los responsables, la nueva protección estará disponible antes de fin del 2026 en el mercado europeo.

El avance tecnológico responde a una demanda creciente de seguridad en deportes de contacto. Las innovaciones en materiales pueden transformar la experiencia de los jugadores y reducir el impacto de lesiones graves. Los fabricantes mantienen el objetivo de combinar comodidad, eficacia y accesibilidad económica.

World Rugby y otros organismos internacionales observan con atención estos desarrollos, que podrían modificar los protocolos de protección en el deporte. La colaboración entre empresas tecnológicas, instituciones deportivas y especialistas médicos resulta clave para validar y difundir nuevas soluciones.

La seguridad en el rugby: una prioridad para deportistas y organizaciones

Equipos médicos recomiendan el uso
Equipos médicos recomiendan el uso de protecciones avanzadas para evitar secuelas a largo plazo en los jugadores. (Imagen de REUTERS)

La protección física ocupa un lugar central en el rugby moderno. La naturaleza de este deporte implica contacto constante, choques a alta velocidad y situaciones de riesgo para la cabeza y el cuello. A diferencia de otras disciplinas, el rugby no exige el uso de cascos duros, por lo que la prevención de lesiones depende de la calidad de los materiales y del cumplimiento de normas estrictas.

De acuerdo con especialistas y organismos internacionales, la incidencia de conmociones cerebrales y lesiones craneales en el rugby supera la de muchos otros deportes de contacto. Este dato impulsa a clubes, federaciones y fabricantes a buscar soluciones innovadoras que protejan la integridad de los jugadores sin sacrificar movilidad ni comodidad.

Las lesiones en la cabeza no solo afectan el rendimiento a corto plazo, sino que pueden dejar secuelas permanentes. Estudios recientes asocian los impactos repetidos en la cabeza con alteraciones cognitivas, problemas de memoria y enfermedades neurológicas. Por eso, la prevención y detección temprana de estas lesiones se consideran fundamentales en todos los niveles de competencia.

La World Rugby, entidad rectora del deporte a nivel internacional, actualiza periódicamente sus recomendaciones y exige pruebas rigurosas para cada nuevo equipamiento. La formación de entrenadores, árbitros y personal médico también constituye un aspecto clave en la reducción de riesgos. La seguridad se transforma así en una responsabilidad compartida entre jugadores, entrenadores, clubes y fabricantes.

La llegada de materiales y tecnologías avanzadas marca una nueva etapa en la protección deportiva. Estos avances permiten diseñar elementos de seguridad que absorben mejor los impactos y se adaptan a las necesidades de los atletas. La prioridad es garantizar que la pasión por el rugby no implique un riesgo innecesario para la salud de quienes lo practican.

Temas Relacionados

rugby seguroNASACascoLesiones cerbralesseguridad en el deporteWorld RugbyNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cuál es el tipo de alimentación asociado a un menor riesgo de deterioro cognitivo, según un estudio

Una amplia investigación en profesionales de la salud estadounidenses identificó que ciertos hábitos alimentarios se relacionan con una menor pérdida de capacidades. Qué dieta es la más saludable para el cerebro, según el trabajo publicado en JAMA Neurology

Cuál es el tipo de

La NASA reveló que el cometa interestelar 3I/ATLAS contiene componentes básicos para la vida

Durante su paso por el sistema solar, el objeto interestelar desprendió moléculas orgánicas que fueron estudiadas por el poderoso telescopio SPHEREx

La NASA reveló que el

El calentamiento de los océanos reduce casi un 20% la cantidad de peces cada año

Científicos de España y Colombia publicaron un estudio en el que advierten que las olas de calor marinas extremas provocan ese descenso en la biomasa de peces del hemisferio norte. Cuáles son las consecuencias para la pesca y la alimentación mundial

El calentamiento de los océanos

Los secretos que esconde la sangre de los centenarios sobre la longevidad y la protección frente a enfermedades

Una investigación suiza halló que sus perfiles sanguíneos muestran mecanismos antioxidantes y metabólicos activos, similares a los de personas más jóvenes. Los detalles del estudio

Los secretos que esconde la

¿Cuántas especies de abejas existen? Logran el conteo más preciso y alertan que miles siguen sin clasificar

La investigación, publicada en Nature Communications, resalta la urgencia de proteger la biodiversidad de estos animales

¿Cuántas especies de abejas existen?
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
CNE amplió el plazo para

CNE amplió el plazo para que los partidos postulen sus testigos electorales en nueva plataforma

Vicky Berrío lloró desconsolada tras rumores del fin del ‘After Show’ de ‘La casa de los famosos’: “Todo tiene su final”

¿Qué dice la letra de “Rosita”, canción de Rauw Alejandro que revivió la polémica entre Cazzu y Christian Nodal?

Violencia en Chihuahua provoca desplazamiento forzado en la región de Atascaderos: van 80 personas contabilizadas

Río Negro: un hombre murió tras descompensarse mientras practicaba kitesurf en el mar

INFOBAE AMÉRICA
Lecciones de México

Lecciones de México

Estados Unidos autorizó el envío limitado de petróleo venezolano a Cuba para mitigar el colapso económico en la isla

Panamá y Estados Unidos sellan nueva etapa de cooperación sanitaria

Del Gran Gatsby a Jeffrey Epstein

El Gobierno de Ecuador calificó de “absurdas” las acusaciones del Líder de Los Lobos contra Daniel Noboa sobre el magnicidio de Fernando Villavicencio

ENTRETENIMIENTO

Murió Robert Cosby Jr., hijo

Murió Robert Cosby Jr., hijo de una de las estrellas de ‘The Real Housewives of Salt Lake City’

Barry Keoghan promete sacudir Peaky Blinders como el hijo perdido de Tommy Shelby

El próximo libro de la saga de ‘Heated Rivalry’ se retrasa hasta 2027 tras el éxito de la serie

“Guerra de novias” se convierte en serie: Emma Roberts protagonizará la nueva versión

Los exsuegros de Billy Ray Cyrus defienden al cantante ante las acusaciones de abuso de Firerose