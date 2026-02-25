¿Puede la tecnología espacial cambiar el futuro de la protección en el rugby?

El material inteligente se mantiene blando durante el juego y se endurece en milisegundos ante un golpe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rugby enfrenta un desafío constante en la protección de la cabeza de sus jugadores. Un nuevo material, desarrollado en Londres, promete reducir el riesgo de lesiones cerebrales gracias a su capacidad para absorber impactos. La innovación, creada por la empresa RHEON Europe, se mantiene flexible durante el juego y se endurece al recibir un golpe, lo que podría mejorar la seguridad en el campo.

De acuerdo al artículo publicado en el portal de noticias Euronews, el material, que surgió de investigaciones relacionadas con la NASA, se utiliza en las nuevas scrum caps que buscan ofrecer mayor protección a los deportistas.

Según los ingenieros responsables, el material está orientado a reemplazar la espuma del transbordador espacial. De acuerdo con la empresa, el desarrollo combinó más de 15 años de estudios en el Imperial College de Londres.

El director de Desarrollo de la compañía, Roman Chaika, explicó que el superpolímero funciona de manera dinámica: blando y flexible en condiciones normales, pero capaz de endurecerse en milisegundos para absorber la energía de un impacto.

La World Rugby analiza nuevas tecnologías para actualizar los estándares de seguridad en el deporte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pruebas de laboratorio simulan la intensidad de los golpes habituales en el rugby. Comparado con materiales convencionales, el sistema logra reducir hasta un 34% la aceleración rotacional máxima, un factor clave en la prevención de conmociones cerebrales. La empresa Centurion Safety, especializada en equipamiento de protección, colabora con RHEON para incorporar este polímero en nuevos modelos de ‘scrum caps’.

De la investigación espacial a la seguridad deportiva

El material no newtoniano utilizado en las nuevas protecciones responde de manera distinta según las condiciones. En el día a día, la comodidad resulta esencial para los jugadores, por lo que el material debe adaptarse al contacto continuo con la cabeza. Sin embargo, ante un choque, el endurecimiento inmediato permite disipar la energía y reducir el riesgo de daño cerebral.

Es que dentro del deporte se detectó una necesidad concreta, donde las conmociones cerebrales superan incluso a las del boxeo, según estudios recientes. La protección resultante sigue las directrices de World Rugby.

De acuerdo con especialistas médicos, las conmociones cerebrales presentan riesgos inmediatos y a largo plazo. El doctor responsable de Meliora Medical de Londres, Mike Forsythe insiste en la necesidad de un diagnóstico oportuno. Advierte que una conmoción no detectada puede derivar en consecuencias graves si el jugador permanece en el campo y sufre un segundo impacto.

El rugby profesional refuerza su compromiso con la seguridad y la salud cerebral de sus deportistas. (Imagen de REUTERS)

Pruebas en jugadores jóvenes y desarrollo final

El modelo de ‘scrum cap’ con el nuevo material pasó por ensayos en jugadores juveniles para medir su eficacia y comodidad. Los desarrolladores priorizan la aceptación de los jugadores y el cumplimiento de los estándares internacionales.

La evaluación en condiciones reales permite ajustar el diseño antes de su lanzamiento. Las pruebas buscan garantizar tanto la protección como la comodidad durante el juego. De acuerdo con los responsables, la nueva protección estará disponible antes de fin del 2026 en el mercado europeo.

El avance tecnológico responde a una demanda creciente de seguridad en deportes de contacto. Las innovaciones en materiales pueden transformar la experiencia de los jugadores y reducir el impacto de lesiones graves. Los fabricantes mantienen el objetivo de combinar comodidad, eficacia y accesibilidad económica.

World Rugby y otros organismos internacionales observan con atención estos desarrollos, que podrían modificar los protocolos de protección en el deporte. La colaboración entre empresas tecnológicas, instituciones deportivas y especialistas médicos resulta clave para validar y difundir nuevas soluciones.

La seguridad en el rugby: una prioridad para deportistas y organizaciones

Equipos médicos recomiendan el uso de protecciones avanzadas para evitar secuelas a largo plazo en los jugadores. (Imagen de REUTERS)

La protección física ocupa un lugar central en el rugby moderno. La naturaleza de este deporte implica contacto constante, choques a alta velocidad y situaciones de riesgo para la cabeza y el cuello. A diferencia de otras disciplinas, el rugby no exige el uso de cascos duros, por lo que la prevención de lesiones depende de la calidad de los materiales y del cumplimiento de normas estrictas.

De acuerdo con especialistas y organismos internacionales, la incidencia de conmociones cerebrales y lesiones craneales en el rugby supera la de muchos otros deportes de contacto. Este dato impulsa a clubes, federaciones y fabricantes a buscar soluciones innovadoras que protejan la integridad de los jugadores sin sacrificar movilidad ni comodidad.

Las lesiones en la cabeza no solo afectan el rendimiento a corto plazo, sino que pueden dejar secuelas permanentes. Estudios recientes asocian los impactos repetidos en la cabeza con alteraciones cognitivas, problemas de memoria y enfermedades neurológicas. Por eso, la prevención y detección temprana de estas lesiones se consideran fundamentales en todos los niveles de competencia.

La World Rugby, entidad rectora del deporte a nivel internacional, actualiza periódicamente sus recomendaciones y exige pruebas rigurosas para cada nuevo equipamiento. La formación de entrenadores, árbitros y personal médico también constituye un aspecto clave en la reducción de riesgos. La seguridad se transforma así en una responsabilidad compartida entre jugadores, entrenadores, clubes y fabricantes.

La llegada de materiales y tecnologías avanzadas marca una nueva etapa en la protección deportiva. Estos avances permiten diseñar elementos de seguridad que absorben mejor los impactos y se adaptan a las necesidades de los atletas. La prioridad es garantizar que la pasión por el rugby no implique un riesgo innecesario para la salud de quienes lo practican.