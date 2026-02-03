Deportes

Se confirmó el fixture de Los Pumas en el Mundial de Rugby 2027: fechas, sedes y estadios

El calendario oficial incluye partidos en tres ciudades clave de Australia, en estadios reconocidos por su historia y modernidad

Los Pumas ya tienen fixture
Los Pumas ya tienen fixture y sedes confirmadas para el mundial (Foto: Reuters/Cristina Sille)

World Rugby anunció el cronograma oficial de partidos para el Mundial de Rugby 2027, que se realizará en Australia entre el 1 de octubre y el 13 de noviembre del próximo año. Los Pumas debutarán en el Grupo C frente a Canadá el lunes 4 de octubre en el Brisbane Stadium.

El camino de la selección argentina continuará el domingo 10 de octubre con el duelo ante España en el Docklands Stadium de Melbourne, y culminará la fase de grupos el sábado 16 de octubre frente a Fiji en el Adelaide Oval de Adelaida. El equipo nacional, cabeza de serie en el sorteo, buscará avanzar a la siguiente fase en un grupo que combina tradición, debutantes y rivales del Pacífico.

El seleccionado albiceleste tuvo su mejor actuación en el Mundial 2007 que se celebró en Francia con la recordada tercera posición tras una caída en semifinales contra Sudáfrica (finalmente el campeón) y la victoria en el duelo por el tercer lugar contra el local por 34-10.

Tras ese hecho, Los Pumas se convirtieron en habituales protagonistas con los cuartos de final en Australia 2011 y dos cuartos lugares tanto en Inglaterra 2015 (perdió 24-13 con Sudáfrica) como en Francia 2023 (cayó 26-23 con Inglaterra). Entre medio, se dio una decepcionante eliminación en fase de grupos de Japón 2019.

El Adelaide Oval ofrece capacidad
El Adelaide Oval ofrece capacidad para más de 52.000 espectadores (Instagram: @adelaideoval)

Calendario de Los Pumas en el Grupo C

  • Lunes 4 de octubre: Los Pumas vs Canadá | Brisbane Stadium, Brisbane | 5:45 am (hora de Argentina)
  • Domingo 10 de octubre: Los Pumas vs España | Docklands Stadium, Melbourne | 1:15 am (hora de Argentina)
  • Sábado 16 de octubre: Los Pumas vs Fiji | Adelaide Oval, Adelaida | 23:45 del viernes 15/10 (hora de Argentina)

<b>Los estadios donde jugarán Los Pumas</b>

Brisbane será el escenario del estreno argentino. Ubicada a orillas del río, la capital de Queensland se distingue por su vida urbana, espacios verdes y una agenda cultural marcada por el deporte. El Brisbane Stadium, conocido popularmente como “the cauldron”, ofrece capacidad para más de 52.000 espectadores y ha sido sede de partidos mundialistas en 1987 y 2003. Allí, en 1983, Los Pumas lograron su primer triunfo oficial en Australia, al superar 18-3 a los Wallabies en el estadio Ballymore.

El estadio de Brisbane se
El estadio de Brisbane se utiliza para distintos deportes (Instagram: @suncorpstadium)

La segunda presentación será en Melbourne, también llamada Narrm por las comunidades originarias. La ciudad se consolida como un polo cultural y deportivo con una fuerte identidad gastronómica y artística. El Docklands Stadium, con capacidad para cerca de 53.000 personas, cuenta con techo retráctil y se ubica en el distrito homónimo, a minutos del centro urbano.

El Docklands Stadium, con capacidad para
El Docklands Stadium, con capacidad para cerca de 53.000 personas

El cierre de la fase regular será en Adelaida, conocida como Tarntanya, capital de Australia Meridional. La ciudad destaca por su perfil ordenado, sus festivales y su cercanía a regiones vitivinícolas reconocidas. El Adelaide Oval se presenta como uno de los estadios emblemáticos del país, con espacio para aproximadamente 53.500 espectadores. La experiencia RoofClimb permite obtener vistas panorámicas del estadio y del centro urbano.

La confirmación del fixture ratifica la expectativa en torno a la participación de Los Pumas en el certamen, donde buscarán repetir actuaciones históricas en suelo australiano. Las sedes elegidas ofrecen infraestructura de primer nivel y acceso a escenarios que han marcado hitos en el rugby internacional.

