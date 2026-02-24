Jornada perfecta para los equipos argentinos en el estreno del Súper Rugby Américas 2026

Capibaras debutó con goleada frente a Peñarol (@superrugbyamericas)

La primera fecha del Súper Rugby Américas 2026 dejó cuatro victorias para las franquicias argentinas, que se impusieron en todos sus estrenos y marcaron el inicio de una temporada con renovadas expectativas en la región.

El pasado fin de semana, Tarucas, Capibaras XV, Pampas y Dogos XV celebraron en sus respectivos partidos en el inicio de esta temporada. Los encuentros se disputaron en diferentes escenarios de Sudamérica, y cada uno de los equipos argentinos consiguió imponer su juego ante rivales de Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil.

El debut lo protagonizó Tarucas, que logró una amplia diferencia frente a Selknam en territorio argentino. El conjunto tucumano abrió el marcador con un try de Ignacio Marquieguez tras un maul en el primer tiempo, y más adelante, Thiago Sbrocco, una de las figuras del partido, aportó dos tries en la segunda mitad para asegurar el 41-13 definitivo. El conjunto del norte, que debutó en SRA el año pasado, mostró una mejoría y aspira a estar entre los finalistas.

Dogos XV ganó con los justo frente a Cobras (@superrugbyamericas)

En la jornada del sábado, Pampas visitó a Yacare XV en Asunción y sumó un valioso triunfo como visitante. El equipo argentino se impuso 30-17, en un encuentro en el que Ignacio Bottazzini apoyó dos tries. El cierre de la victoria llegó gracias a un try de maul de Juan Pedro Bernasconi, mientras que el ex Peñarol Bautista Farisé fue clave con el uso del pie, sumó puntos con dos conversiones y dos penales. Matías Medrano, Tobías Wade y Lucas Marguery fueron las figuras del conjunto de Buenos Aires.

Pampas ganó como visitante en Asunción (@superrugbyamericas)

La jornada del sábado continuó con el estreno de Capibaras XV, que sorprendió al vencer 34-7 a Peñarol, último campeón del certamen, en el Hipódromo de Independencia. El debutante equipo argentino contó con la primera conquista de Ignacio Gandini, y antes del descanso, Franco Rossetto apoyó dos tries más. En la segunda mitad, los jugadores del Litoral dominaron el encuentro y aumentaron la diferencia ante un público entusiasta.

En el último turno, Dogos XV superó a Cobras Brasil Rugby en Barrio Jardín por 21-19 . El conjunto dirigido por Diego Ghiglione consiguió tres tries, con un doblete de Juan Greissing Revol y otro de Nicolás Viola. En el rival se destacó la única conquista de Rosko Specman, el sudafricano se unió a la franquicia brasileña como jugador y entrenador de los backs.

Tarucas ganó cómodamente frente a Selknam (@superrugbyamericas)

El arranque del Súper Rugby Américas 2026 posiciona a las franquicias argentinas como protagonistas del certamen. Los próximos partidos serán determinantes para confirmar las tendencias observadas en esta primera jornada, en la que los equipos nacionales mostraron solidez y propuestas renovadas frente a sus pares sudamericanos.