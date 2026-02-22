Ciencia

Hallan microplásticos en el interior de huevos de tiburón y advierten sobre riesgos en etapas críticas del desarrollo

Un estudio citado por Forbes halló partículas sintéticas en las cápsulas que protegen a embriones de especies ovíparas, lo que sugiere exposición a contaminantes desde etapas iniciales

Guardar
Un estudio detecta microplásticos en
Un estudio detecta microplásticos en las ootecas de tiburones ovíparos, evidenciando contaminación marina desde las etapas embrionarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones sobre la contaminación plástica en los océanos sumaron un hallazgo inesperado que agudiza la preocupación global por la contaminación marina y su impacto en los ecosistemas: microplásticos en tiburones, una amenaza detectada antes del nacimiento.

De acuerdo con un informe de Forbes, un estudio reciente documentó la presencia de estas partículas en las ootecas, cápsulas que resguardan a los embriones de varias especies de tiburón.

La investigación, detallada por la bióloga marina Melissa Cristina Márquez en Forbes, examinó cápsulas de huevo de dos especies ovíparas: el tiburón bambú de Hasselt (Chiloscyllium hasseltii) y el tiburón gato coral (Atelomycterus marmoratus).

La investigación analizó al tiburón
La investigación analizó al tiburón bambú de Hasselt y el tiburón gato coral, revelando hasta 21 partículas de microplásticos por cada cápsula de huevo (Wikipedia)

En todos los casos, los investigadores detectaron la presencia de microplásticos, lo que plantea interrogantes sobre la exposición de los tiburones a contaminantes desde las primeras etapas de su vida.

Microplásticos: fragmentos omnipresentes

Los microplásticos son fragmentos de plástico de menos de cinco milímetros, clasificados en dos categorías principales: primarios, fabricados en ese tamaño, como las microperlas de productos de cuidado personal; y secundarios, provenientes de la descomposición de objetos plásticos más grandes.

Su presencia se documentó en numerosos cuerpos y tejidos de animales y humanos, incluidos cerebro, testículos, placentas y leche materna, según informó Forbes.

Los microplásticos, definidos como partículas
Los microplásticos, definidos como partículas menores a cinco milímetros, se originan tanto en productos fabricados a ese tamaño como en la degradación de residuos plásticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito marino, los microplásticos afectan a múltiples especies. El informe menciona registros de estas partículas en tiburones de diversas regiones, entre ellas el Atlántico Norte occidental, el Atlántico Nororiental y el sudeste de la India. La contaminación también se extiende a mariscos populares, donde se confirmó la presencia de microplásticos en pruebas de laboratorio.

Embriones expuestos desde el inicio

Las ootecas, conocidas también como “bolsas de sirena”, constituyen la primera barrera de protección para el embrión de tiburón. Se trata de cápsulas resistentes que lo rodean durante meses, permitiéndole alimentarse de su saco vitelino y desarrollarse hasta la eclosión.

Según el estudio citado por Forbes, cada una de las ootecas analizadas, tanto de tiburón gato coral como de tiburón bambú de Hasselt, contenía microplásticos. En promedio, se identificaron aproximadamente 21 partículas por ooteca en el primero y 16 en el segundo.

Además, los autores del trabajo observaron una correlación entre la cantidad de microplásticos y la masa de la yema. Las ootecas con yemas más grandes presentaban mayor cantidad de partículas plásticas, ya que esa zona representa la única fuente de nutrición del embrión.

La exposición a microplásticos desde
La exposición a microplásticos desde el embrión plantea riesgos en el desarrollo de órganos y sistemas sensoriales en tiburones jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta relación plantea dudas sobre los posibles efectos en el desarrollo de órganos, crecimiento muscular y formación de sistemas sensoriales en los tiburones jóvenes.

Impacto potencial en la cadena trófica

Los tiburones ocupan la cima de la cadena alimentaria en los océanos. Como depredadores de ápice, su función es determinante en la estructura y equilibrio de los ecosistemas marinos.

La bióloga marina resaltó que amenazas como la sobrepesca, la degradación del hábitat y el cambio climático ya presionan a las poblaciones de tiburones. La contaminación por microplásticos se suma ahora como un factor que podría influir en las primeras fases del desarrollo de estos animales.

Entre los interrogantes planteados por los investigadores, figuran la posibilidad de que los microplásticos interfieran en el intercambio de oxígeno dentro de la ooteca, además de la probabilidad de que introduzcan aditivos tóxicos o contaminantes en el entorno del embrión.

Tipos de microplásticos detectados

La investigación detalló que la mayoría de las partículas halladas correspondían a fibras, muchas de ellas de color oscuro. El rayón se identificó como el polímero predominante; aunque suele promocionarse como semisintético o de origen vegetal, persiste en los sistemas marinos y contribuye a la contaminación.

El rayón, identificado como el
El rayón, identificado como el principal microplástico, resalta la influencia de la contaminación textil en los ecosistemas marinos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Márquez explicó que estas fibras se desprenden de la ropa y los textiles durante el lavado y atraviesan los sistemas de aguas residuales hasta llegar a ríos y océanos, lugares donde muchos tiburones ovíparos depositan sus huevos.

La ubicación de los microplásticos en los sedimentos marinos coincide con los entornos de incubación natural de las especies estudiadas. Este dato refuerza la hipótesis de una exposición continua e inevitable a contaminantes desde los primeros momentos de desarrollo.

Un llamado a mejorar la gestión de residuos

La científica marina subrayó que la investigación no determina daños definitivos en el desarrollo de los embriones de tiburón, pero alerta sobre la necesidad de evaluar los efectos fisiológicos y ecológicos de estos contaminantes.

Expertos llaman a mejorar la
Expertos llaman a mejorar la gestión de residuos y reducir la producción de plásticos para proteger a los tiburones y preservar la biodiversidad marina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Márquez indicó que “una vez que sabemos la presencia de un contaminante, podemos comenzar a evaluar sus efectos fisiológicos y ecológicos, deberíamos hacerlo, ya que la exposición durante el desarrollo embrionario rara vez es trivial”.

Las conclusiones del estudio apuntan a la urgencia de reducir la producción de plásticos y mejorar la gestión de residuos, así como a repensar el diseño y uso de materiales que terminan en los océanos.

La evidencia presentada amplía las bases para futuras regulaciones sobre textiles, aguas residuales y productos plásticos, temas centrales en la agenda ambiental internacional.

Temas Relacionados

MicroplásticosTiburonesContaminación marinaEmbrionesEcosistemas marinosBiodiversidadPlásticoMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Por qué la microgravedad transforma el cerebro de los astronautas y desafía la conquista del espacio

Un estudio realizado con imágenes avanzadas y publicado en la revista PNAS revela alteraciones en la estructura neuronal tras estancias prolongadas fuera del planeta y plantea nuevos retos para futuras misiones a la Luna y Marte, señala Muy Interesante

Por qué la microgravedad transforma

Cómo es la delicada estructura que conecta galaxias a lo largo del cosmos

Científicos identificaron una formación galáctica alineada que aporta nuevas pistas sobre los filamentos que unen la red cósmica, la estructura que organiza toda la materia visible

Cómo es la delicada estructura

Cómo la NASA ayudó a que las tortugas gigantes volvieran a su hábitat natural en las Islas Galápagos

El monitoreo satelital permitió identificar las mejores zonas para la liberación de ejemplares criados en cautiverio, asegurando acceso a recursos clave y condiciones adecuadas para su supervivencia a largo plazo

Cómo la NASA ayudó a

Así era el “cocodrilo galgo”, el reptil que corría en tierra firme hace 215 millones de años

Un grupo de paleontólogos identificó en Inglaterra los restos de un animal prehistórico que habitaba zonas secas y cazaba desplazándose con rapidez

Así era el “cocodrilo galgo”,

Qué es la terapia CAR-T y por qué puede combatir el cáncer y las enfermedades autoinmunes

El desarrollo de esta terapia permite abordar casos complejos gracias a la modificación genética de linfocitos T, que atacan células malignas o autorreactivas resistentes a los tratamientos convencionales

Qué es la terapia CAR-T
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cayó red de trata de

Cayó red de trata de personas en Polonia que reclutaba a colombianos con falsas promesas de trabajo

Las recomendaciones del FMI para medir mejor la inflación y seguir de cerca los datos de la economía

¿Hay personas que no pueden llorar? Los factores emocionales y biológicos detrás del llanto, según expertos

Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”: los corridos y polémicas del exlíder del CJNG que dejaron huella en la música

El tribunal rechaza la petición de un padre de Valencia para extinguir la pensión de alimentos a su hija mayor y rebajar la del hijo menor

INFOBAE AMÉRICA
Una comisión de la Santa

Una comisión de la Santa Sede viajará en marzo a Canarias para trazar la "posible" visita de León XIV a las islas

La banca de inversión rechaza la reforma eléctrica de Italia y duda de su posible aplicación

Lagarde pide a EEUU que explique el alcance de los nuevos aranceles: "La gente quiere negocios, no litigios"

Crónica del FC Barcelona - Levante UD: 3-0

Un policía muerto en un nuevo atentado de Estado Islámico en Siria

ENTRETENIMIENTO

¿Qué pasará con Cal Jacobs,

¿Qué pasará con Cal Jacobs, el personaje de Eric Dane, en “Euphoria”?

Se reveló la foto policial de Shia LaBeouf tras su arresto por un altercado en Nueva Orleans

La esposa de James Van Der Beek dedicó un mensaje a la familia de Eric Dane: “Extrañaremos a nuestros chicos”

Las inesperadas confesiones de Leighton Meester y Penn Badgley que cambian la visión sobre “Gossip Girl”

Daniel Radcliffe confiesa cómo las escenas bajo el agua de “Harry Potter” casi lo llevan al límite