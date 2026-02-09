Cómo el ADN de un lobo momificado ayudó a reescribir la historia de la extinción del rinoceronte lanudo

El genoma completo de un rinoceronte lanudo extraído de un estómago milenario permite desafiar teorías sobre la extinción de la especie - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un avance científico realizado por un equipo internacional de paleogenetistas de la Universidad de Estocolmo logró secuenciar por primera vez el genoma completo de un rinoceronte lanudo de la Edad de Hielo. El hallazgo se produjo a partir de un fragmento de tejido extraído del estómago de un antiguo lobo conservado en el permafrost de Yakutia, al noreste de Siberia.

El análisis genético, correspondiente a un espécimen de unos 14.400 años de antigüedad, revela que la extinción del rinoceronte lanudo fue repentina y no estuvo precedida por deterioro genético ni aumento de la endogamia. Estos resultados fueron publicados en Genome Biology and Evolution y difundidos por la Universidad de Estocolmo.

El tejido fue recuperado del interior del estómago de un cachorro de lobo momificado, encontrado en 2015 cerca de Tumat. El fechado por radiocarbono determinó una antigüedad de aproximadamente 14.400 años, lo que convierte a este ejemplar en uno de los restos más recientes identificados de Coelodonta antiquitatis.

El análisis paleogenético realizado por la Universidad de Estocolmo señala que la desaparición del rinoceronte lanudo fue repentina, sin deterioro genético previo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigadores del Centro de Paleogenética —iniciativa conjunta entre la Universidad de Estocolmo y el Museo Sueco de HistoriNatural— confirmaron mediante secuenciación que el tejido correspondía a esta especie extinta. “Nunca antes se había secuenciado el genoma completo de un animal de la Edad de Hielo hallado en el estómago de otro animal”, destacó Camilo Chacón-Duque, investigador principal del estudio, según declaraciones recogidas por El GIST.

La extracción y secuenciación genómica presentaron múltiples retos técnicos debido a la degradación del material y a la presencia de ADN del lobo, según describe Genome Biology and Evolution. El equipo realizó varias extracciones y adaptó los protocolos para maximizar la recuperación del ADN del rinoceronte, logrando reconstruir un genoma de alta cobertura. “La obtención de un genoma de calidad a partir de un fragmento tan poco habitual resultó emocionante y desafiante”, relató Sólveig Guðjónsdóttir, autora principal del estudio y estudiante de maestría en Estocolmo.

Para reconstruir la historia genética de la especie, los especialistas compararon este genoma con otros dos secuenciados previamente, de 18.000 y 49.000 años. El análisis permitió rastrear la diversidad genética a lo largo del tiempo y evaluar la presencia de mutaciones perjudiciales, endogamia y el tamaño poblacional efectivo de la especie en distintos periodos.

El estudio integral de los tres ejemplares demostró que la diversidad genética y los niveles de endogamia del rinoceronte lanudo permanecieron estables incluso en los milenios previos a la extinción. La fracción del genoma con segmentos homocigotos fue similar entre los individuos, sin indicios de un aumento de la endogamia ni de una carga genética elevada antes de la desaparición.

Restos de tejido de Coelodonta antiquitatis fueron recuperados del estómago de un lobo momificado hallado en el permafrost de Yakutia, Siberia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los análisis revelaron un patrón genético sorprendentemente estable, sin cambios en los niveles de endogamia durante decenas de miles de años antes de la extinción”, sostuvo Edana Lord, investigadora del Centro de Paleogenética, citada por El GIST.

Las reconstrucciones demográficas a partir del genoma sugieren que la población se mantuvo viable y numerosa por lo menos hasta el final de la última Edad de Hielo. “Nuestros resultados muestran que los rinocerontes lanudos tuvieron una población viable durante 15.000 años después de que los primeros humanos llegaran al noreste de Siberia, lo que sugiere que el calentamiento climático, más que la caza humana, causó la extinción”, afirmó Love Dalén, profesor de genómica evolutiva en la Universidad de Estocolmo.

Tanto el estudio publicado en Genome Biology and Evolution como la Universidad de Estocolmo señalan que no se detectaron señales genéticas de un declive demográfico prolongado, en contraste con lo observado en otros grandes mamíferos extintos y amenazados. El equipo subraya que la extinción del rinoceronte lanudo coincide con un episodio de calentamiento abrupto conocido como el interstadial Bølling–Allerød, ocurrido entre 14.700 y 12.800 años atrás, que desplazó a la especie de su nicho ecológico.

Las reconstrucciones demográficas indican que la población del rinoceronte lanudo se mantuvo viable y numerosa hasta el final de la última Edad de Hielo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos hallazgos debilitan la hipótesis de una presión creciente causada por la caza humana y apuntan directamente a factores ambientales vinculados al cambio climático.

Desde el punto de vista metodológico, el estudio representa un avance para futuras investigaciones sobre extinciones y biodiversidad. La investigación demuestra que es posible obtener información genética confiable de restos en condiciones inesperadas, lo que abre nuevas oportunidades para el estudio evolutivo y la conservación de especies amenazadas.

La capacidad de extraer ADN de alta calidad incluso de fuentes poco convencionales confirma el potencial de la paleogenética para esclarecer dinámicas de extinción y aportar herramientas para proteger la diversidad genética actual.