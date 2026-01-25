Un estudio revela que los delfines con más amigos envejecen más despacio

El estudio revela que los delfines machos con más lazos sociales presentan un envejecimiento más lento (Imagen ilustrativa Infobae)

Un estudio reciente ha revelado que los delfines machos con más amigos cercanos envejecen más lentamente, lo que aporta nuevos datos sobre la influencia de las relaciones sociales en la salud y longevidad en el reino animal.

La investigación difundida por Scientific American, desarrollada a lo largo de varias décadas en las aguas de Shark Bay, en Australia Occidental, sugiere que el entorno social puede tener un impacto directo en los procesos biológicos que determinan la velocidad del envejecimiento.

Vínculos sociales y envejecimiento en delfines

Durante más de 30 años, un equipo de científicos siguió de cerca a delfines nariz de botella en su hábitat natural. A través de la observación sistemática, identificaron que los machos que mantenían lazos estrechos y frecuentes con varios compañeros presentaban signos de envejecimiento biológico más lento.

La investigación se centró en la calidad de las amistades, distinguiendo entre simples conocidos y relaciones cercanas y duraderas. Los datos indicaron que los delfines con vínculos sociales sólidos mostraban telómeros más largos.

Los telómeros son fragmentos de ADN que protegen los extremos de los cromosomas y su longitud se asocia con la edad biológica y la resistencia al estrés.

Un equipo de científicos monitoreó durante más de 30 años a delfines nariz de botella en su entorno natural para estudiar el envejecimiento biológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo refuerza la idea de que los lazos sociales no solo aportan beneficios conductuales, sino que también se reflejan en parámetros biológicos medibles.

Metodología del estudio: observaciones y análisis genético

El trabajo de campo se desarrolló en Shark Bay desde 1982, donde los científicos identificaron individualmente a cientos de delfines por medio de fotografías de sus aletas dorsales, únicas para cada ejemplar. Además, recolectaron muestras de piel y sangre para analizar la longitud de los telómeros mediante técnicas genéticas avanzadas.

El equipo también creó mapas sociales que detallaban la frecuencia, intensidad y duración de las interacciones entre los delfines. De esta forma, fue posible correlacionar los datos de laboratorio con el contexto social de cada animal, esclareciendo la relación entre vida social y envejecimiento celular.

La combinación de observaciones conductuales y análisis genético permitió identificar patrones consistentes y robustos en la muestra estudiada.

Impacto del estrés social y beneficios de la interacción positiva

Un estudio muestra que los delfines con relaciones sociales estrechas presentan niveles más bajos de estrés crónico, según los resultados recientes (Imagen ilustrativa Infobae)

Los resultados sugieren que los delfines con relaciones sociales estrechas tienden a experimentar niveles más bajos de estrés crónico. Esta menor exposición al estrés podría explicar la mayor longitud de los telómeros observada en los animales mejor integrados socialmente.

En estudios previos, el estrés social se ha vinculado con el acortamiento de los telómeros tanto en humanos como en otros mamíferos. Por el contrario, las interacciones positivas y el apoyo social parecen ejercer un efecto biológico protector, favoreciendo un envejecimiento más lento y una mayor esperanza de vida.

Los investigadores resaltan que los delfines que disfrutan de amistades sólidas no solo se benefician de la cooperación y la protección mutua, sino que también experimentan ventajas a nivel celular y fisiológico.

Diferencias entre calidad y tamaño de los grupos sociales

El estudio distingue claramente entre la calidad de las relaciones y el tamaño de los grupos sociales. Se observó que simplemente formar parte de un grupo numeroso no garantiza beneficios en términos de envejecimiento celular. El factor determinante es la calidad y la frecuencia de las amistades cercanas.

El estudio evidencia que la calidad de las relaciones personales impacta directamente en el envejecimiento celular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los delfines que contaban con muchas conexiones superficiales no presentaron la misma protección biológica que los que mantenían lazos profundos y estables. Esto sugiere que la profundidad de las relaciones resulta esencial para obtener los beneficios asociados a una vida social activa.

Este hallazgo aporta una perspectiva diferente sobre la organización social de los delfines y refuerza la relevancia de los vínculos de confianza y cooperación.

Implicaciones para otras especies y conservación

Las conclusiones del estudio tienen alcance más allá de los delfines. La relación entre la vida social y la longevidad observada en estos animales podría ser aplicable a otras especies sociales, incluidos los humanos.

El paralelismo entre especies sugiere que la capacidad de formar amistades duraderas puede constituir un mecanismo evolutivo de protección frente al envejecimiento acelerado.

Además, los resultados subrayan la importancia de conservar los hábitats naturales que permiten a los delfines y a otras especies desarrollar y mantener redes sociales complejas. La pérdida de estos entornos podría tener consecuencias directas sobre la salud y supervivencia de poblaciones enteras.

El estudio refuerza la necesidad de considerar la vida social de los animales en estrategias de conservación y manejo, reconociendo que el bienestar individual y la cohesión social son factores clave para la supervivencia a largo plazo.