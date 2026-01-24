Descubrieron una tumba en Turquía que estaría vinculada a la familia del rey Midas

La colina de Karaağaç, en Anatolia, reveló una tumba monumental vinculada a la élite de la antigua Frigia

En el corazón de Anatolia, una colina cubierta de vegetación se convirtió en escenario de uno de los hallazgos arqueológicos más destacados de los últimos años. Arqueólogos descubrieron una tumba monumental en el túmulo de Karaağaç que podría pertenecer a un familiar del legendario rey Midas.

El descubrimiento publicado en la American Journal of Archaeology, a más de 160 kilómetros de la antigua capital de Frigia, desafía las ideas tradicionales sobre la centralización del poder en este antiguo reino de la Edad del Hierro.

El túmulo de Karaağaç: entre la leyenda y la evidencia

La investigación, liderada por el equipo del arqueólogo Hüseyin Erpehlivan de la Universidad de Bilecik, en Turquía, reveló que el túmulo de Karaağaç, en la provincia de Bilecik, fue utilizado como cementerio durante casi tres mil años.

La estructura destaca por su cámara funeraria de madera cuidadosamente ensamblada y rodeada por una arquitectura compleja de piedra y tierra. En su interior, los especialistas encontraron vasijas cerámicas, recipientes metálicos ornamentados y situlas de bronce, elementos reservados a las élites de la época.

Arqueólogos encontraron en el túmulo vasijas cerámicas y situlas de bronce similares a las halladas en la tumba de Midas

Estos objetos presentan decoraciones con escenas de caza, procesiones y combates.

Se trata de piezas similares a las halladas en la “Tumba de Midas” en Gordion, atribuida al padre del rey, Gordias.

Para Erpehlivan: “La arquitectura monumental y los objetos hallados en el yacimiento —entre ellos jarras de cerámica y vasijas de bronce conocidas como sítulas— son idénticos a los encontrados en contextos vinculados a la familia real”.

Poder distribuido y nuevas preguntas sobre Frigia

La ubicación de la tumba, a considerable distancia de Gordion, pone en cuestión la imagen de una Frigia centralizada. Los arqueólogos sostienen que este entierro indica un sistema político más complejo, basado en una red de centros regionales con autonomía significativa. “La presencia de una tumba de élite en esta región indica que la autoridad política de Frigia no se concentraba exclusivamente en Gordion, sino que se distribuía en distintos puntos del territorio”, afirmó Erpehlivan.

El análisis del arqueólogo estadounidense Brian Rose, de la Universidad de Pensilvania, destacó que el sitio contiene restos humanos de diferentes épocas, lo que sugiere que el lugar mantuvo su importancia simbólica durante siglos.

Rose agregó que, si bien los huesos no pertenecen al ocupante original, la magnitud de la construcción y los bienes funerarios confirman la relevancia estratégica del túmulo.

La cámara funeraria de madera en Karaağaç destaca por su compleja construcción y antigüedad

¿Un noble, un familiar, o un aliado diplomático?

La hipótesis más sólida entre los expertos sostiene que el túmulo de Karaağaç perteneció a un gobernador, un noble de alto rango o un familiar directo de Midas, aunque no necesariamente a un monarca.

Los elementos que extrajeron del sitio, valiosos y decorados, son muy similares a otros que se hallaron casi exclusivamente en la tumba del padre de Midas. Esta coincidencia respalda la idea de vínculos cercanos con la familia real.

Sin embargo, parte de la comunidad científica plantea que estos objetos podrían haber sido parte de un sistema de intercambio diplomático, donde el rey recompensaba a autoridades periféricas con regalos que reforzaban alianzas. La riqueza hallada en la tumba no implica de forma automática un estatus real, aunque sí evidencia una élite conectada y poderosa.

El enigma de la tumba de Midas

La figura de Midas ha estado envuelta en mitos, especialmente el del “toque de oro”. Estudios recientes, como los publicados en el American Journal of Archaeology, señalan que las fuentes asirias ya mencionaban a un rey frigio con ese nombre durante el siglo VIII a.C.

La profesora Lynn Roller, de la Universidad de California en Davis, recordó que estos textos constituyen una prueba sólida de que Midas fue un gobernante real.

Especialistas consideran que el entierro podría pertenecer a un familiar o aliado cercano de Midas

Una de las piezas clave para datar el hallazgo es una inscripción con un nombre frigio en uno de los recipientes cerámicos, lo que sitúa la construcción de la tumba entre el 740 y el 690 a.C., en plena época de Midas. “Esto sugiere que se trataba de una figura integrada en las estructuras de poder frigias, posiblemente un pariente directo del rey o un gobernador que recibió obsequios del propio Midas”, afirmó Erpehlivan.

El túmulo de Karaağaç, más allá de su singularidad arquitectónica, muestra una historia de reutilización funeraria. Fueron identificados restos óseos correspondientes tanto a poblaciones anteriores como posteriores a la construcción original. Esta persistencia en el uso del lugar refuerza su carácter sagrado y su relevancia para distintas generaciones.

A medida que avanzan las excavaciones y los estudios científicos, los investigadores esperan que el túmulo aporte nuevas pistas sobre la estructura social, política y cultural de Frigia. Aunque la ubicación exacta de la tumba de Midas sigue siendo un misterio, cada nuevo hallazgo acerca la historia a la figura real detrás del mito.