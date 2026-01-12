Sangre azul en el reino animal: 5 especies que desafían la norma biológica

La hemocianina da ventaja a especies como pulpos, calamares y arañas para sobrevivir en ambientes con bajas concentraciones de oxígeno (Freepik)

En la mayoría de los organismos, la sangre se asocia tradicionalmente con el color rojo, resultado de la presencia de hemoglobina. Sin embargo, ciertos animales exhiben sangre de un tono azul intenso, una singularidad que refleja adaptaciones evolutivas complejas y mecanismos bioquímicos poco comunes.

La existencia de sangre azul no solo representa una curiosidad visual, sino que constituye una respuesta sofisticada a entornos extremos y desafíos fisiológicos particulares.

De acuerdo con un análisis realizado por Scott Travers, biólogo evolutivo especializado en biodiversidad, para Forbes esta característica permite a determinadas especies sobrevivir en ambientes donde la hemoglobina resulta insuficiente para el transporte eficiente de oxígeno.

Este fenómeno se explica por la presencia de hemocianina, un pigmento basado en cobre que, al oxidarse, adquiere un tono azul intenso al fijar oxígeno.

Los cangrejos herradura usan la hemocianina no solo para sobrevivir en aguas costeras, sino también en la medicina, donde su sangre ayuda a detectar endotoxinas en medicamentos (Flickr)

A diferencia de la hemoglobina de los vertebrados, que se encuentra en los glóbulos rojos, la hemocianina circula libremente en el equivalente a la sangre de los invertebrados, facilitando la captación de oxígeno en mares profundos, madrigueras o hábitats con bajo contenido de oxígeno.

Un estudio de 2024 publicado en el International Journal of Biological Macromolecules señala que esta disposición química resulta especialmente eficaz en condiciones frías y con oxígeno limitado.

1- Arañas: la hemolinfa azul en la tierra

La mayoría de las arañas, desde las tejedoras de jardín hasta la tarántula goliat, poseen hemolinfa azul gracias a la hemocianina. Aunque no se trata de sangre en el sentido vertebrado, cumple funciones equivalentes, como el suministro de oxígeno, el transporte de nutrientes y la eliminación de desechos.

Algunas especies también emplean la hemocianina para funciones inmunológicas y metabólicas, además del transporte de oxígeno (Captura de video: YouTube/Dilane Salvaje)

En especies como la araña goliat, este fluido circula por un sistema abierto, adaptado a ambientes con menor concentración de oxígeno. Un estudio comparativo indica que el análisis de la hemolinfa permite evaluar el estado fisiológico de estas arañas, incluidos los niveles de hidratación y las respuestas al estrés.

2- Pulpos: circulación eficiente en aguas profundas

Los pulpos dependen de la sangre azul para sobrevivir en mares fríos y pobres en oxígeno. Su sistema circulatorio combina un corazón central con dos corazones branquiales que bombean la hemocianina a través de las branquias antes de distribuirla al resto del cuerpo, lo que asegura un suministro eficiente de oxígeno a todos los tejidos.

La hemocianina permite a los pulpos conservar su notable agilidad, camuflaje y capacidad cognitiva incluso cuando el oxígeno es un recurso escaso. Este pigmento de cobre retiene el oxígeno a bajas temperaturas mejor que la hemoglobina, lo que representa una ventaja crucial para la supervivencia en profundidades oceánicas o mares polares.

3- Calamares: sangre azul y metabolismo activo

Especies como el calamar de Humboldt y el calamar gigante requieren sangre azul para sostener su estilo de vida intenso y energético. Estos animales cazan en aguas profundas, donde el oxígeno escasea, y necesitan un sistema eficiente para mantener su metabolismo elevado y cambios de profundidad rápidos.

Distintas especies de calamares aprovechan la sangre azul para mantener un metabolismo elevado y adaptarse a cambios rápidos de profundidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hemocianina les otorga esta ventaja, optimizando la captación de oxígeno y adaptándose a la presión, temperatura y acidez del océano. Un estudio publicado en Biophysical Reviews destacó la estructura proteica de la hemocianina como clave para estas adaptaciones fisiológicas.

4- Cangrejos herradura: sangre azul con valor médico

Los cangrejos herradura, considerados fósiles vivientes, dependen de la hemocianina para vivir en aguas costeras y marismas. Además de su interés biológico, su sangre tiene un uso médico fundamental: contiene amebocitos que coagulan al contacto con endotoxinas bacterianas, base de la prueba de lisado de amebocitos de Limulus, usada globalmente para garantizar que vacunas, medicamentos intravenosos e implantes quirúrgicos estén libres de contaminación.

5- Caracoles: hemocianina en especies terrestres y marinas

Tanto los abulones marinos como los caracoles de jardín (Helix lucorum) presentan sangre azul. La hemocianina cumple la misma función de transporte de oxígeno que en los cefalópodos, aunque con menor eficiencia, lo que se traduce en un metabolismo más lento. Esta característica resulta ventajosa en ambientes fríos o con variaciones de oxígeno.

Caracoles y abulones presentan sangre azul por la hemocianina, lo que les otorga un metabolismo más lento y resistencia en ambientes fríos o con poco oxígeno (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lentitud de los caracoles no refleja pereza, sino la fisiología determinada por la hemocianina, que les permite sobrevivir en condiciones donde la hemoglobina no sería suficiente. Los animales con sangre azul demuestran que la naturaleza encuentra estrategias inesperadas para enfrentar desafíos, incluso a nivel molecular.