Ciencia

Científicos descubren un circuito cerebral que podría revertir la obesidad, según un estudio

El hallazgo abre la puerta a tratamientos innovadores que, en lugar de reducir el apetito, buscan aumentar el gasto energético y modificar el metabolismo

Guardar
Macrofotografía de un cerebro de ratón cubierto de pequeños cristales de hielo en una placa de Petri de vidrio, bajo iluminación azul fría en un laboratorio.
La Universidad de Oklahoma identifica un circuito cerebral clave activado por la hormona FGF21 que revierte la obesidad en ratones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un avance experimental podría cambiar el rumbo de la medicina metabólica: investigadores de la Universidad de Oklahoma han demostrado que una hormona natural puede revertir la obesidad en modelos animales, activando un circuito cerebral clave que regula el gasto energético.

Publicado en la revista Cell Reports, el estudio describe cómo la hormona FGF21 desencadena una serie de señales en el cerebro que llevan al organismo a consumir más energía y perder peso, incluso en condiciones de obesidad avanzada.

Este descubrimiento es relevante porque abre la posibilidad de diseñar tratamientos dirigidos no solo a reducir el apetito, como hacen los medicamentos actuales, sino a modificar directamente el metabolismo corporal a través del sistema nervioso central.

La investigación sugiere que el futuro de la terapia contra la obesidad podría estar en la manipulación de vías cerebrales específicas, con potencial para abordar también enfermedades hepáticas asociadas.

Investigadores de la Universidad de Oklahoma identificaron que la administración de la hormona FGF21 permitió revertir la obesidad en ratones al activar una vía en el rombencéfalo, lo que incrementó el consumo energético y redujo el exceso de peso.

El estudio sugiere que intervenir en este circuito cerebral podría convertirse en una estrategia prometedora para desarrollar nuevas terapias contra la obesidad y enfermedades hepáticas, de acuerdo con los autores.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El estudio revela que la FGF21 actúa en el rombencéfalo, no en el hipotálamo, modificando el gasto energético y favoreciendo la pérdida de peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo liderado por Matthew Potthoff, subdirector del Centro de Diabetes Harold Hamm de OU Health, enfocó su investigación en la acción de la FGF21 dentro del cerebro. Asimismo, el profesional explicó que, en estudios anteriores, se había observado que la hormona enviaba señales al cerebro y no al hígado, pero la región cerebral implicada no había sido identificada hasta ahora.

El eje hormonal y cerebral en la regulación del peso

Contrario a lo que se esperaba, la señal de la FGF21 no se dirigía al hipotálamo —tradicionalmente asociado al control del peso— sino al rombencéfalo, una región profunda del encéfalo involucrada en el metabolismo y el apetito.

Los análisis demostraron que la hormona actúa sobre el núcleo del tracto solitario y el área postrema, ambos localizados en el rombencéfalo, y que estas estructuras envían la señal al núcleo parabraquial. Esta cadena de comunicación cerebral regula el metabolismo y contribuye de manera directa a la reducción del peso corporal.

Este circuito cerebral parece mediar los efectos del FGF21”, destacó Potthoff a la Universidad de Oklahoma. La identificación del mecanismo es relevante porque puede permitir el desarrollo de terapias más selectivas y precisas para tratar la obesidad, y no solo limitarse a suprimir el apetito.

Primer plano de un ratón de laboratorio gris-marrón sobre una superficie blanca, con chispas de luz y patrones de ondas eléctricas vibrantes sobre su cabeza.
A diferencia de los medicamentos actuales para la obesidad, la hormona FGF21 promueve el gasto energético en lugar de solo reducir el apetito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente, los medicamentos más recetados para la obesidad —como los análogos de GLP-1, entre ellos Ozempic y Wegovy— actúan en el sistema nervioso, pero lo hacen principalmente disminuyendo el apetito y la ingesta calórica.

Según la Universidad de Oklahoma, la FGF21 opera en zonas cerebrales similares, aunque mediante mecanismos distintos: en lugar de reducir el hambre, favorece el gasto energético y aumenta el metabolismo basal.

El interés por la FGF21 no se limita a la obesidad. Medicamentos basados en esta hormona se están evaluando en ensayos clínicos para tratar la esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica (MASH), una enfermedad hepática progresiva y sin tratamientos curativos aprobados.

El nuevo enfoque podría permitir abordar, de manera simultánea, la obesidad y otros trastornos metabólicos, ampliando así el espectro de las terapias disponibles.

Implicaciones, limitaciones y futuro de la investigación

Potthoff subrayó que el objetivo del estudio fue esclarecer cómo la FGF21 reduce el peso corporal, pero que aún deben realizarse más investigaciones para determinar si el mismo circuito cerebral está implicado en la reversión de la MASH por acción de la hormona y sus análogos.

Hasta la fecha, los resultados se han obtenido únicamente en ratones, por lo que no es posible extrapolar de inmediato los beneficios a seres humanos sin estudios adicionales.

Varios científicos con batas de laboratorio, gafas y guantes azules trabajan en un laboratorio. Se ven microscopios, tubos de ensayo y ratones en jaulas.
Expertos advierten sobre posibles efectos adversos de la FGF21, como alteraciones digestivas y pérdida de masa ósea, destacando el reto de terapias más seguras y eficaces (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad de Oklahoma alertó, además, que algunas terapias experimentales con FGF21 pueden inducir efectos adversos como molestias digestivas o pérdida de masa ósea, lo que plantea el reto de optimizar los tratamientos para maximizar la eficacia y reducir los riesgos.

La comprensión de este circuito cerebral no solo profundiza en la biología de la obesidad, sino que también abre el camino a terapias más personalizadas y selectivas para enfermedades metabólicas, con la expectativa de lograr tratamientos más eficaces y con menos efectos secundarios en el futuro.

Temas Relacionados

Universidad de OklahomaObesidadHormona FGF21Terapias MetabólicasInvestigación MédicaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Un reptil en peligro: descubren una nueva especie de gecko en los Andes y alertan sobre su supervivencia

Científicos del Conicet en Argentina lo hallaron tras analizar muestras en laboratorios y recorrer paisajes extremos. Por qué el estudio aporta pistas sobre la evolución de la vida y la urgencia de investigar

Un reptil en peligro: descubren una nueva especie de gecko en los Andes y alertan sobre su supervivencia

Tras Artemis II, expertos argentinos buscan resolver el desafío del sueño y el descanso en el espacio

Estudios realizados en la Base Belgrano II de la Antártida por científicos del Instituto Biomed ofrecen datos sobre cómo la fatiga influye en el desempeño de tripulaciones en entornos extremos

Tras Artemis II, expertos argentinos buscan resolver el desafío del sueño y el descanso en el espacio

Blue Origin reutilizó por primera vez con éxito un propulsor para lanzar su cohete insignia New Glenn

La empresa de Jeff Bezos ya había lanzado el New Glenn en dos ocasiones, pero solo con nuevos propulsores; lo de este domingo representa un hito técnico clave en su rivalidad con SpaceX de Elon Musk

Blue Origin reutilizó por primera vez con éxito un propulsor para lanzar su cohete insignia New Glenn

Hallan en Mendoza los fósiles más antiguos de jarilla que revelan la evolución de ambientes áridos en Sudamérica

Ocurrió en el yacimiento de Potrerillos, donde investigadores del CONICET examinaron restos petrificados de este arbusto típico de la Patagonia y el Monte que datan de hace 18 millones de años

Hallan en Mendoza los fósiles más antiguos de jarilla que revelan la evolución de ambientes áridos en Sudamérica

Calor extremo en las ciudades del mundo: cómo el cambio climático transforma la vida urbana

Las altas temperaturas modifican rutinas, vínculos sociales y condiciones de vida en las grandes urbes, según recientes hallazgos científicos

Calor extremo en las ciudades del mundo: cómo el cambio climático transforma la vida urbana
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ensalada de manzana y frutas, el postre fresco que conquista las reuniones familiares mexicanas

Ensalada de manzana y frutas, el postre fresco que conquista las reuniones familiares mexicanas

Exdirector del Dapre de Duque cree que aún no está “definida” la pelea por presidencia: “Solo le conviene a un candidato”

¿Qué avances hay desde el Senado para las personas con discapacidad?

Armada de Colombia neutralizó arsenal de explosivos artesanales en zona rural de Tumaco: así fue el operativo

El Consejo de la Magistratura analizará si cita a declarar a dos jueces federales investigados por corrupción y abusos

INFOBAE AMÉRICA

Pakistán busca destrabar las negociaciones entre EEUU e Irán en medio de las dudas sobre la participación de Teherán

Pakistán busca destrabar las negociaciones entre EEUU e Irán en medio de las dudas sobre la participación de Teherán

Estados Unidos interceptó un buque iraní en el Golfo de Omán que intentó burlar el bloqueo naval

Los legados de Yves Saint Laurent y Louis Vuitton brillan en nuevas biografías gráficas

La Policía británica investiga posibles vínculos iraníes en los últimos ataques antisemitas en Londres

Turismo en alza: El Salvador da la bienvenida a su décimo crucero en 2026

ENTRETENIMIENTO

La viuda de Patrick Swayze leyó el guion de “Dirty Dancing 2″ y explicó cómo aparecerá el actor en la historia

La viuda de Patrick Swayze leyó el guion de “Dirty Dancing 2″ y explicó cómo aparecerá el actor en la historia

La hamburguesa que transformó a George Lucas: así nació el legendario Halcón Milenario

La segunda temporada de “Heated Rivalry” será más cercana al drama adulto, según su creador

La cantante Raye cambió las redes sociales por la Biblia tras superar su adicción a las drogas y el alcohol

El castillo de Enya, secretos, gatos y una decisión de vida que rompe con lo esperado