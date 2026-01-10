Cómo cambia el cuerpo humano en el espacio: inmunidad y salud cardiovascular, dos claves para llegar a Marte

Las investigaciones revelan cómo el sistema inmunitario de los astronautas sufre profundas alteraciones durante misiones en la Estación Espacial Internacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 12 de diciembre de 2006, el astronauta Robert L. Curbeam Jr. y su colega Christer Fuglesang, de la Agencia Espacial Europea, participaron en una caminata espacial durante la construcción de la Estación Espacial Internacional.

Mientras orbitan la Tierra, los astronautas experimentaron alteraciones profundas en su organismo. Las agencias espaciales observaron con atención estas transformaciones, ya que definieron los límites de las futuras misiones de larga duración.

En cada misión, los astronautas deben adaptarse a un ambiente que desafía el funcionamiento natural de sus órganos y tejidos. El sistema inmunitario, responsable de defender el cuerpo frente a enfermedades y reparar daños, sufre modificaciones notables.

La exposición a condiciones espaciales afecta la expresión genética de más de 50 genes relacionados con la reparación del ADN en los astronautas (AP Foto/Andy Wong)

De acuerdo con el Biotecnólogo especializado en biomedicina y enfermedades raras, Daniel Pellicer Roig, en testimonios recogidos por National Geographic, estas alteraciones no solo afectan la salud inmediata del astronauta, sino también su bienestar al regresar a la Tierra.

Los recientes estudios muestran que el sistema inmunitario de quienes permanecen en la Estación Espacial Internacional experimenta cambios importantes. Estos hallazgos, publicados en la revista Science Advances, sugieren posibles riesgos para los futuros viajes interplanetarios.

Experimentos pioneros para entender la inmunidad espacial

Según los científicos del centro de investigación King Faisal, los astronautas realizan experimentos para analizar el comportamiento de las células inmunitarias bajo condiciones de microgravedad y radiación.

El sistema inmunológico enfrenta un desafío crucial ante la microgravedad y la radiación, impactando la salud inmediata y a largo plazo de los tripulantes (NASA vía AP, Archivo)

Una de las investigaciones más recientes, difundidas por National Geographic, utilizó una línea celular conocida como THP-1, que imita el trabajo de los monocitos y macrófagos, células clave en la defensa del organismo.

La cápsula SpaceX Dragon regresó a la Tierra con muestras biológicas que los astronautas cultivaron y prepararon durante semanas. Estas muestras, almacenadas a 80℃ bajo cero y protegidas de la vibración y la hipergravedad, permitieron a los investigadores evaluar el impacto del entorno espacial en el sistema inmunitario.

El análisis de estos datos confirmó que las condiciones fuera de nuestro planeta alteran el funcionamiento de las células de defensa.

La presión arterial variable y la pérdida de masa cardíaca en el espacio elevan el riesgo de enfermedades cardiovasculares en astronautas (POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA -NASA/NICK HAGUE)

El equipo de King Faisal detectó modificaciones en la expresión de genes esenciales, como el RYR2, implicado en la regulación del calcio y el bombeo cardíaco. Además, identificó que al menos 52 genes responsables de la reparación del ADN disminuyen su actividad en el espacio.

Consecuencias para la salud cardiovascular y la longevidad

Estudios previos documentaron que la presión arterial de los astronautas varía y el músculo cardíaco pierde masa tras largas estancias en la Estación Espacial Internacional. La exposición a la radiación espacial acelera la degeneración de las arterias y aumenta la rigidez vascular, lo que puede favorecer el desarrollo de aterosclerosis y otros trastornos cardiovasculares.

Los experimentos recientes muestran que la alteración de la expresión genética podría explicar anomalías detectadas en los corazones de ratones sometidos a condiciones espaciales. El envejecimiento prematuro de las células y la menor capacidad para reparar daños en el ADN representan riesgos adicionales para la salud de los astronautas.

El hallazgo de daños en la expresión del gen RYR2 explica posibles anomalías en la regulación del calcio y el bombeo cardíaco en el espacio (REUTERS/Maxim Shemetov)

Los resultados obtenidos por el equipo de King Faisal permiten comprender mejor los desafíos físicos y biológicos de la vida en el espacio. Esta información resulta clave para diseñar estrategias que protejan a los tripulantes durante misiones de larga duración, como los futuros viajes a Marte.

Nuevas estrategias para la protección de los astronautas

El hallazgo de que el cuerpo humano reduce su capacidad de reparación en el entorno espacial motiva a la comunidad científica a buscar soluciones. Según los expertos, el desarrollo de medicamentos o tratamientos que compensen la baja actividad genética será esencial para preservar la salud de los astronautas. Estas terapias podrían evitar enfermedades asociadas al envejecimiento precoz y mejorar la recuperación tras la exposición a la radiación.

Las agencias internacionales siguen de cerca estos avances, conscientes de que la seguridad de las futuras misiones depende de la adaptación fisiológica de los tripulantes. Los próximos pasos incluyen la evaluación de fármacos específicos y la implementación de protocolos de control de la salud en la Estación Espacial Internacional.

La presión arterial variable y la pérdida de masa cardíaca en el espacio elevan el riesgo de enfermedades cardiovasculares en astronautas (POLITICA JUSTICIA NASA/JSC/ASU)

El futuro de la exploración espacial y la biomedicina

La investigación en la Estación Espacial Internacional no solo busca mejorar la seguridad de los astronautas, sino que también amplía el conocimiento sobre el funcionamiento del cuerpo humano. Los datos obtenidos podrían aplicarse en el tratamiento de enfermedades en la Tierra, especialmente aquellas relacionadas con el envejecimiento o la reparación celular.

La colaboración entre agencias espaciales, institutos de investigación y expertos en biomedicina impulsa el desarrollo de soluciones innovadoras. La evidencia científica muestra que la vida fuera de la Tierra exige una nueva comprensión de la biología humana. Preparar a los astronautas para estos desafíos constituye un objetivo fundamental para el futuro de la exploración espacial.