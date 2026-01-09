La NASA traerá de vuelta a 4 astronautas de la Estación Espacial Internacional antes de tiempo por un problema médico

La NASA determinó que la nave Dragon Endeavour partirá de la Estación Espacial Internacional rumbo a la Tierra en los próximos días, con los astronautas Zena Cardman, Mike Fink, Kimya Yui y Oleg Platonov a bordo, luego de que se identificó un inconveniente médico en uno de los integrantes de la tripulación. De acuerdo con declaraciones emitidas por Jared Isaacman, jefe de la Agencia Espacial de Estados Unidos, la protección y el estado de todos los miembros de la misión Crew-11 guían las decisiones operativas, y el retorno anticipado se considera la medida más adecuada tras analizarse los riesgos.

Según informó el medio, la NASA había decidido suspender previamente la caminata espacial agendada para el jueves 8 de enero, como consecuencia de la situación sanitaria detectada en uno de los astronautas. El problema de salud surgió durante la tarde del miércoles y llevó a la agencia a monitorear la evolución del miembro afectado mediante los sistemas médicos disponibles a bordo del complejo orbital. Jared Isaacman detalló durante su intervención frente a la prensa que tras revisar la información y evaluar las alternativas junto con el equipo terrestre, se optó por preparar el viaje de regreso hacia la Tierra para todos los tripulantes de la Crew-11.

De acuerdo con lo publicado por la NASA, la naturaleza exacta del problema de salud no se difundirá, en resguardo de la privacidad médica del astronauta involucrado. La agencia recalcó que la situación se mantiene estable y que el afectado se encuentra fuera de peligro, reiterando su compromiso con la integridad física y mental de quienes forman parte de la misión. El medio reportó que esta determinación fue validada por los sistemas de soporte médico de la estación espacial, así como por consultas con equipos especializados de la propia NASA.

Las actividades programadas para los próximos días en la Estación Espacial Internacional quedaron suspendidas o aplazadas, incluyendo la caminata extravehicular prevista, con el propósito de concentrar los recursos en la preparación de la cápsula y el aseguramiento del entorno para el retorno del equipo. Según consignó la agencia espacial, la Dragon Endeavour realizará la desacoplamiento habitual del laboratorio orbital antes de emprender el descenso controlado hacia la Tierra, donde se organizará la recepción y evaluación médica inmediata de los cuatro integrantes.

El medio estadounidense detalló que el criterio rector en la toma de decisiones vinculadas a la tripulación es la protección del equipo humano. “La salud y el bienestar de nuestros astronautas siempre será nuestra mayor prioridad. Ayer, un miembro de la tripulación tuvo un problema médico y ahora está a salvo”, afirmó Jared Isaacman en conferencia de prensa, subrayando la voluntad de la NASA de mantener a sus tripulantes bajo estándares de seguridad elevados.

La agencia estadounidense informó que la gestión del incidente se realizó de acuerdo a protocolos preestablecidos para emergencias médicas en el espacio, en coordinación estrecha con la base de control terrestre. Según informó la NASA, la tripulación Crew-11 pasará por evaluaciones adicionales al llegar al planeta, como parte de los procedimientos normales tras una misión que ha debido modificarse por causas imprevistas.

De acuerdo con lo explicado por los responsables de la agencia, las alteraciones en la agenda de la estación orbital tienen como objetivo conservar la eficiencia del operativo y la salud del grupo recién retornado, además de permitir que los equipos en Tierra analicen cualquier impacto operativo para futuras misiones. El seguimiento del estado de salud del astronauta se mantendrá bajo reserva hasta que los especialistas completen las revisiones correspondientes, señaló la NASA.

El regreso anticipado de la Crew-11 refuerza las prioridades de protección de la vida y cumplimiento riguroso de procedimientos sanitarios establecidos para el entorno espacial. Según reportó el medio, la NASA continuará informando sobre la evolución de este operativo y cualquier novedad relevante relativa a la misión y la tripulación implicada.