La Agencia Espacial Europea logró el seguimiento récord de una región solar durante 94 días

Las tormentas solares pueden ocasionar interrupciones de comunicación, apagones eléctricos, daños en instrumentos electrónicos y exposición a radiación para tripulaciones aéreas, lo que representa un riesgo para múltiples sectores estratégicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las imágenes obtenidas por la sonda Solar Orbiter de la Agencia Espacial Europea (ESA) han proporcionado un registro extenso y detallado de una región activa del Sol, un avance que permitirá anticipar y mitigar los daños provocados por las tormentas solares en la tecnología terrestre, según investigadores de la ETH Zúrich.

Gracias a la combinación de observaciones del lado visible y oculto de la estrella, se siguió la evolución completa de la región NOAA 13664, cuya actividad desencadenó en mayo de 2024 las auroras boreales más espectaculares y perturbaciones tecnológicas no vistas desde 2003.

Uno de los datos más sorprendentes aportados por el estudio se desprende del seguimiento continuo de 94 días sobre la región solar activa.

Este período constituye la serie de imágenes más prolongada jamás registrada para una misma zona del Sol, un hecho que marca un hito en la física solar, según enfatizó Ioannis Kontogiannis, físico solar vinculado a la Escuela Politécnica Federal de Zúrich y al Istituto Ricerche Solari Aldo e Cele Daccò (IRSOL) de Locarno.

El perfeccionamiento de los pronósticos meteorológicos espaciales es uno de los objetivos principales de estos estudios, que buscan proteger la tecnología moderna y sensible ante fenómenos solares extremos capaces de alterar la vida cotidiana en la Tierra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antecedentes y claves del estudio

A partir del 16 de abril de 2024, momento en el cual la región emergió en la cara oculta del Sol, el equipo de investigación observó de manera ininterrumpida todas las fases del fenómeno hasta su desintegración el 18 de julio de ese año.

Este logro fue posible mediante la combinación de las capacidades de dos misiones espaciales: la sonda Solar Orbiter —que orbita el Sol cada seis meses, explorando tanto el hemisferio visible como el oculto— y el Solar Dynamics Observatory de la NASA, situado en la línea Tierra-Sol y abocado a la monitorización de la cara visible. El equipo internacional liderado por Louise Harra, profesora de la ETH Zúrich y directora del Observatorio Meteorológico Físico de Davos, integró estos datos logrando una visión inédita y continua del ciclo vital de NOAA 13664.

Según explicó Harra, la llegada de NOAA 13664 al lado del Sol dirigido hacia la Tierra en mayo de 2024 desencadenó las “tormentas geomagnéticas más intensas experimentadas desde 2003”, provocando una aurora boreal visible incluso en Suiza y otros fenómenos de relevancia geofísica.

La predicción exacta de la intensidad y el momento de las erupciones solares sigue siendo un desafío, por lo que la ESA planea el lanzamiento de una nueva sonda espacial llamada Vigil en 2031, destinada a mejorar la comprensión y anticipación del clima espacial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis reveló que este tipo de regiones activas están dominadas por campos magnéticos de estructura altamente compleja, los cuales emergen a la superficie solar dentro de plasma magnetizado y dan lugar a erupciones violentas: llamaradas solares, eyecciones de plasma y partículas de alta energía que se propagan por el espacio.

El impacto de las tormentas solares excede la espectacularidad de las auroras: pueden dañar o inutilizar equipos tecnológicos. Harra subrayó que “incluso las señales en las vías del tren pueden verse afectadas y cambiar de rojo a verde o viceversa”.

La presencia de NOAA 13664 en mayo de 2024 también trajo consecuencias directas para sectores sensibles como la agricultura. “La agricultura digital moderna se vio particularmente afectada. Las señales de satélites, drones y sensores se interrumpieron, lo que provocó la pérdida de días de trabajo de los agricultores y la pérdida de cosechas, con considerables pérdidas económicas”, explicó la científica.

El historial de desastres tecnológicos asociados a la actividad solar violenta incluye la pérdida de 38 de los 49 satélites Starlink lanzados por la empresa estadounidense SpaceX en febrero de 2022, apenas dos días después de su puesta en órbita. Entre los riesgos añadidos figuran interrupciones de comunicación, apagones eléctricos, daños a instrumentos electrónicos y la exposición a radiación de las tripulaciones aéreas.

El impacto de las tormentas solares va más allá de las auroras, ya que pueden dañar o inutilizar equipos tecnológicos, afectar señales ferroviarias y provocar cambios inesperados en los sistemas de seguridad y control de infraestructuras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre el trasfondo científico de estas observaciones, Kontogiannis sostuvo que el seguimiento simultáneo de la región NOAA 13664 durante tres rotaciones solares permitió estudiar en detalle la evolución de su campo magnético. A lo largo de esos episodios, la estructura magnética se tornó cada vez más enmarañada, hasta que el 20 de mayo de 2024 se produjo, en la cara oculta del Sol, la llamarada solar más potente registrada en los últimos veinte años.

“Es un buen recordatorio de que el Sol es la única estrella que influye en nuestras actividades. Vivimos con esta estrella, por lo que es fundamental observarla e intentar comprender cómo funciona y cómo afecta a nuestro entorno”, afirmó Kontogiannis al equipo de la ETH Zúrich.

De acuerdo con el equipo dirigido por Harra, estos resultados contribuirán a modelar y predecir mejor las tormentas solares que amenazan la infraestructura global. El objetivo esencial es perfeccionar los pronósticos meteorológicos espaciales para proteger la tecnología moderna y sensible. Harra puntualizó: “Cuando observamos una región del Sol con un campo magnético extremadamente complejo, podemos asumir que allí hay una gran cantidad de energía que tendrá que liberarse en forma de tormentas solares”.

Regiones activas del Sol presentan campos magnéticos de estructura altamente compleja que emergen en el plasma magnetizado y dan lugar a llamaradas, eyecciones de plasma y partículas de alta energía que se propagan por el espacio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La predicción exacta de la intensidad y el momento de las erupciones solares continúa siendo un reto sin resolver. Harra indicó que los científicos todavía no pueden anticipar si una región activa producirá una sola erupción intensa o varias más débiles, ni cuándo ocurrirán dichos eventos. Ante esta limitación, investigadores europeos avanzan en el desarrollo de una nueva sonda espacial de la ESA, llamada Vigil, cuyo lanzamiento está previsto para 2031 y que estará orientada a mejorar la comprensión y predicción del clima espacial.

Estos avances tecnológicos y científicos consolidan la importancia de disponer de observaciones prolongadas y conjuntas, como las logradas mediante la colaboración internacional y la integración de recursos de la ESA y la NASA, para mitigar los efectos de fenómenos solares extremos que afectan tanto la infraestructura espacial como la vida cotidiana en la Tierra.