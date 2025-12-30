Por qué las galaxias más lejanas son claves para descifrar los primeros momentos del universo

La búsqueda de la galaxia más distante es un objetivo central en la astronomía moderna y la comprensión del universo primitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de la galaxia más distante se ha convertido en un objetivo recurrente para la astronomía moderna. Este tipo de récords no solo capturan la atención del público, sino que también impulsan el desarrollo de nuevas tecnologías y metodologías dentro de la disciplina.

Como revela Scientific American, los astrónomos consideran que cada vez que se identifica una galaxia más lejana, se accede a una imagen más antigua del universo, lo que abre la posibilidad de estudiar sus primeras etapas. Estos hitos no solo marcan avances técnicos, sino que permiten examinar los límites de nuestra capacidad para observar el cosmos y comprender su evolución.

En ese sentido, según los datos más recientes, la galaxia confirmada más distante es denominada JADES-GS-z13-0, con un redshift de alrededor de z=13.2. Su luz fue emitida apenas 320 millones de años después del Big Bang, lo que representa una fracción mínima de la edad total del universo.

Este descubrimiento fue posible gracias a las capacidades del JWST, que permitió analizar la firma espectral de la galaxia y confirmar su distancia. La identificación de esta galaxia no solo establece un nuevo récord, sino que aporta datos fundamentales sobre la formación temprana de estructuras galácticas y la aparición de las primeras estrellas.

El significado real de batir récords de distancia entre galaxias

El James Webb Space Telescope introdujo una nueva era gracias a su diseño especializado en la observación de longitudes de onda infrarrojas

Superar un récord de distancia no implica únicamente ubicar una galaxia aún más lejos, sino que representa una ventana a épocas cada vez más cercanas al origen del universo. Cada nuevo hallazgo permite a los científicos estudiar las condiciones físicas, químicas y dinámicas del cosmos en sus primeras fases. Además, los récords de distancia suelen ser temporales, ya que el avance en la observación y la mejora de los instrumentos permiten identificar nuevos objetos aún más remotos en períodos relativamente cortos.

La exploración de galaxias extremadamente distantes ha dependido de la evolución de los telescopios espaciales. El Hubble Space Telescope fue pionero en la obtención de imágenes profundas del universo, permitiendo la identificación de galaxias con altos valores de redshift. Sin embargo, las capacidades de Hubble tienen un límite en la detección de luz infrarroja, esencial para observar objetos muy lejanos.

El efecto conocido como redshift se cuantifica mediante una escala denominada “z”, donde valores más altos corresponden a distancias y tiempos mayores en la historia del universo. Así, el redshift se ha convertido en la herramienta fundamental para establecer récords de distancia y para analizar la expansión cósmica.

Sin embargo, con el lanzamiento del James Webb Space Telescope (JWST) se marcó un salto cualitativo, ya que este instrumento está diseñado específicamente para captar longitudes de onda infrarrojas, ofreciendo una visión más clara y profunda de las regiones más antiguas del universo observable.

La galaxia JADES-GS-z13-0 se reconoce como el objeto más distante jamás confirmado por la astronomía (NASA)

Con esta herramienta es posible determinar qué tan lejos se encuentra una galaxia; sin embargo, requiere técnicas precisas que van más allá de simples estimaciones visuales. El método principal consiste en medir el corrimiento al rojo, un fenómeno en el que la luz de objetos que se alejan de nosotros se estira hacia longitudes de onda más largas, es decir, hacia el extremo rojo del espectro.

Qué nos enseñan las galaxias más alejadas sobre el universo primitivo

El estudio de galaxias extremadamente distantes proporciona información valiosa sobre la formación y evolución del universo en sus primeros momentos. Al observar estos objetos, los científicos pueden analizar las propiedades del gas y el polvo cósmico, la abundancia de elementos ligeros, y la aparición de las primeras generaciones de estrellas.

Estas observaciones también ayudan a entender los procesos que llevaron a la reionización del universo, un periodo clave en el que el gas interestelar dejó de ser opaco a la luz ultravioleta, permitiendo que el universo se volviera transparente.

Aunque los avances tecnológicos permiten identificar galaxias cada vez más remotas, existe un límite físico para este tipo de búsquedas. Más allá de cierto punto, la luz de las primeras galaxias se mezcla con el resplandor residual del Big Bang, conocido como fondo cósmico de microondas.

Este fondo marca la frontera observacional más antigua posible, ya que corresponde a la época en que el universo se volvió transparente a la radiación, unos 380.000 años después del Big Bang. Por tanto, aunque los récords de distancia seguirán extendiéndose, nunca será posible observar directamente el universo anterior a esa barrera.