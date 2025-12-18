Los 10 descubrimientos científico-médicos de Mayo Clinic que cambiarán la salud del 2026

Si bien se la considera la medicina del futuro, se utiliza ampliamente en la actualidad

La organización científico-médica Mayo Clinic es reconocida internacionalmente por su liderazgo en investigación, anunció ayer los 10 descubrimientos científicos más relevantes de 2025.

Infobae tuvo acceso a esta lista de innovaciones, y en la mayoría de los casos, se trata de avances que prometen transformar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades complejas a nivel global. Desde la aplicación de Inteligencia Artificial (IA) en ensayos clínicos hasta innovaciones en terapias regenerativas y diagnóstico precoz, la institución con sede en Rochester, Minnesota, reafirma su posición en la vanguardia de la ciencia biomédica.

El liderazgo de Mayo Clinic en investigación médica se apoya en tres grandes iniciativas: Precure, centrada en la predicción y prevención de enfermedades; Genesis, dedicada a encontrar nuevas curas para el fallo de órganos; y Bioelectronics Neuromodulation Innovation to Cure, BIONIC por su sigla en inglés, que integra ingeniería avanzada y conocimiento clínico para el desarrollo de diagnósticos y terapias neurológicas de última generación.

Estas tres líneas de trabajo reflejan la tendencia internacional hacia la medicina personalizada, la integración de inteligencia artificial y la biotecnología en la práctica clínica.

1. Predecir el éxito de los medicamentos para la insuficiencia cardíaca

Un modelo virtual desarrollado en EE.UU. simula la respuesta de pacientes cardíacos a nuevos fármacos antes de su uso real (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los avances más destacados de 2025 es la creación de ensayos clínicos virtuales, una herramienta que combina modelización informática avanzada con datos reales de pacientes. Esta innovación, desarrollada en el marco de las iniciativas Precure y Genesis, permite predecir el éxito de fármacos para la insuficiencia cardíaca, acelerando el desarrollo de terapias y reduciendo costes y riesgos.

Cui Tao, titular de la Cátedra Nancy Peretsman y Robert Scully de Inteligencia Artificial e Informática y vicepresidente de la Plataforma de Informática de Mayo Clinic, subrayó que la integración de la emulación de ensayos, la simulación, los ensayos sintéticos y la modelización del conocimiento biomédico abre la puerta a un nuevo paradigma en la ciencia traslacional.

2. Terapias regenerativas para enfermedades pulmonares

La investigación en terapias pulmonares aporta nuevos conocimientos sobre cómo las células priorizan la reparación o la defensa ante infecciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito de las terapias regenerativas, los investigadores de Genesis identificaron el “interruptor” molecular que determina si ciertas células reparan tejido pulmonar o combaten infecciones, un hallazgo que podría guiar el desarrollo de tratamientos para enfermedades pulmonares crónicas.

Douglas Brownfield, autor principal del estudio, explicó que les sorprendió descubrir que estas células especializadas no pueden desempeñar ambas funciones al mismo tiempo, lo que abre nuevas posibilidades para restaurar el equilibrio celular en patologías respiratorias.

3. Células madre: una nueva esperanza para el tratamiento de la enfermedad renal terminal

El empleo de células madre tomadas del tejido graso del propio paciente ayuda a reducir complicaciones durante la diálisis (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misma iniciativa impulsó un avance en el tratamiento de la insuficiencia renal: la inyección de células madre autólogas, extraídas del tejido adiposo del paciente y administradas antes de la hemodiálisis, demostró prevenir la inflamación y el estrechamiento de las venas, prolongando la tolerancia a la diálisis y retrasando la necesidad de trasplante.

Sanjay Misra, radiólogo intervencionista de Mayo Clinic, destacó que este enfoque tiene el potencial de mejorar los resultados en millones de pacientes con insuficiencia renal, reducir los costes sanitarios y orientar nuevas guías clínicas para la gestión del acceso a la diálisis.

4. Mapean las ondas cerebrales para personalizar el tratamiento de la epilepsia

El estudio detallado de la actividad cerebral mejora las posibilidades de tratamientos personalizados en casos de epilepsia (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el campo de la neurología, la iniciativa BIONIC permitió a los médicos mapear con precisión las ondas cerebrales de pacientes con epilepsia, identificando los puntos óptimos para la estimulación y superando el tradicional enfoque uniforme.

Nick Gregg, neurólogo de Mayo Clinic, señaló que el objetivo a largo plazo es reducir la actividad de la red de las crisis, de modo que finalmente sea olvidada, lo que podría llevar a una cura definitiva de la epilepsia.

5. El biomarcador genético que detecta tumores cerebrales agresivos

Un nuevo biomarcador genético facilita la detección temprana de tumores cerebrales de evolución rápida SALUD ALBERT H. KIM

Por otro lado, la investigación sobre tumores cerebrales reveló que la alta expresión del gen TERT en meningiomas, el tipo más común de tumor cerebral, se asocia a una progresión más rápida de la enfermedad.

Gelareh Zadeh, neurocirujana y autora principal del estudio, afirmó que este biomarcador genético es prometedor para identificar a pacientes con mayor riesgo de desarrollar una enfermedad agresiva.

6. La “fuente de la juventud” del sistema inmunitario

Algunos adultos mayores presentan parámetros inmunitarios comparables a los de personas jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el estudio del sistema inmunitario, los científicos de Mayo Clinic acuñaron el término “juventud inmunitaria” para describir a personas mayores de 60 años que mantienen un sistema inmunitario joven, aunque con un mayor riesgo de autoinmunidad.

Cornelia Weyand, reumatóloga y médica científica de la institución, observó que estos pacientes tienen sistemas inmunitarios muy jóvenes a pesar de estar en la sexta y séptima década de la vida, pero el precio que pagan por ello es la autoinmunidad.

7.<b> </b>Predecir el riesgo de Alzheimer años antes de que comiencen los síntomas

Exámenes innovadores logran identificar cambios cerebrales asociados al Alzheimer y otras demencias antes de que se manifiesten los síntomas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diagnóstico precoz de enfermedades neurodegenerativas también avanzó con el desarrollo de herramientas capaces de estimar el riesgo de Alzheimer años antes de los síntomas y de identificar patrones cerebrales asociados a nueve tipos de demencia mediante un solo estudio de imagen. Además, se confirmó la precisión de una prueba sanguínea aprobada por la FDA para el diagnóstico ambulatorio de alzhéimer.

David T. Jones, neurólogo y director del Programa de Inteligencia Artificial en Neurología de Mayo Clinic, remarcó que cada paciente que entra en su consulta lleva una historia única, moldeada por la complejidad del cerebro.

8. Detección intensiva del cáncer de mama y la detección temprana

La tecnología de imágenes más avanzada duplica la tasa de detección de cáncer de mama en poblaciones con tejido denso (Gaceta Médica)

En el área oncológica, la combinación de mamografía en 3D con imagen mamaria molecular (MBI) duplicó la capacidad de detectar cáncer en mujeres con tejido mamario denso, una condición que afecta a casi la mitad de las mujeres en Estados Unidos.

Carrie Hruska, profesora de física médica y autora principal del estudio, explicó que su investigación se centra en detectar los cánceres más letales, que pueden incluir tumores invasivos de crecimiento rápido. Si se detectan antes, probablemente se puedan salvar más vidas.

9. Estructuras azucaradas en la superficie celular ayudan a proteger células en la diabetes tipo 1

Un hallazgo en biología celular ofrece esperanza para el trasplante de células sanas en pacientes con diabetes tipo 1 sin recurrir a inmunosupresores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La biotecnología celular también aportó avances en el tratamiento de la diabetes tipo 1. Investigadores identificaron una molécula de azúcar en la superficie de las células que podría protegerlas de la destrucción inmunitaria, lo que en el futuro permitiría trasplantes celulares sin necesidad de inmunosupresión.

Virginia Shapiro, investigadora en inmunología de Mayo Clinic, indicó que aunque todavía están en etapas tempranas, este estudio puede ser un paso hacia la mejora de la atención.

10. La prevalencia de enfermedades autoinmunes en EE.UU

El monitoreo epidemiológico estima el alcance real de las enfermedades autoinmunes en la población estadounidense (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la salud pública, un estudio liderado por Mayo Clinic y colaboradores calculó por primera vez la prevalencia de enfermedades autoinmunes en Estados Unidos, estimando que 15 millones de personas padecen una o más de 105 patologías autoinmunes, con mayor incidencia en mujeres.

Delisa Fairweather, vicepresidenta de investigación traslacional del Departamento de Medicina Cardiovascular de Mayo Clinic en Florida, subrayó que conocer el número de pacientes con una enfermedad autoinmune en Estados Unidos es fundamental para evaluar si estas enfermedades están aumentando o disminuyendo con el tiempo y con el tratamiento.

Estos descubrimientos, atribuidos a Mayo Clinic, reflejan la capacidad de la institución para integrar la colaboración multidisciplinaria y la rápida traslación de hallazgos al ámbito clínico, en sintonía con los retos y tendencias de la ciencia global.

La convergencia de emulación de ensayos, simulación y modelización biomédica anticipa una transformación profunda en la investigación traslacional y en la práctica médica del futuro.