Chinches de agua: por qué aparecieron en el AMBA en los últimos días

Estos ejemplares de gran tamaño llamaron la atención de vecinos en distintas zonas, que notaron su presencia repentina en balcones y otros espacios abiertos

Las chinches gigantes de agua
Las chinches gigantes de agua sorprendieron a vecinos del AMBA por su tamaño y su presencia masiva en balcones, patios y otros espacios urbanos

La región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró en los últimos días la aparición de numerosos insectos de gran tamaño en balcones, patios y veredas. Este fenómeno sorprendió a vecinos que reportaron haber visto por primera vez este tipo de animales en entornos urbanos.

La presencia masiva de estos insectos, conocidos como chinches de agua, centró la atención en sus comportamientos y hábitos. El fenómeno cobró notoriedad durante noches recientes y se identificó a estos animales dentro de la familia Belostomatidae.

¿Por qué aparecieron las “chinches de agua” en el AMBA?

Desde la Subsecretaría de Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires, informaron a Infobae que estos insectos, propios de cuerpos de agua de baja profundidad, atraviesan lo que se denomina como “explosión demográfica”.

No se trata de lo que coloquialmente se dice “una invasión”, ya que las chinches no aparecieron en zonas que nunca habitaron, sino que su presencia se mostró más marcada debido a la alta humedad y lluvias.

Los especialistas afirman que cuando cambien las condiciones meteorológicas, estos ejemplares dejarán de ser tan notorios.

Las chinches gigantes de agua tienen distribución mundial y abundan cerca de ambientes de agua dulce como lagunas, arroyos y estanques. Según datos de la plataforma ArgentiNat, de la Fundación Vida Silvestre Argentina, presentan cuerpos aplanados y robustos, en especies grandes alcanzan más de 12 centímetros de longitud.

Estos insectos pertenecen a la
Estos insectos pertenecen a la familia Belostomatidae y pueden medir más de 12 centímetros

Sus patas delanteras actúan como pinzas para capturar presas, y su forma ovalada y coloración marrón facilitan la adaptación al entorno acuático. La mayoría de las veces, estos ejemplares permanecen en cuerpos de agua de poca profundidad y corrientes de agua dulce, ocultos bajo vegetación o sustratos sumergidos.

Pueden producir una mordida dolorosa si se sienten amenazadas o se las manipula incorrectamente. Estos insectos utilizan sus piezas bucales adaptadas para capturar y alimentarse de presas, lo que explica la intensidad de la molestia que pueden causar al ser humano. Sin embargo, desde la subsecretaría enfatizan que “son inofensivos. Pueden picar pero no son venenosos”.

Según la agencia National Park Service de Estados Unidos explican que la llegada de estos insectos a casas y patios responde principalmente a desplazamientos motivados por condiciones ambientales, ya que suelen sentirse atraídos por luces artificiales y pueden recorrer grandes distancias en búsqueda de hábitats nuevos.

El desarrollo de las chinches de agua abarca una serie de mudas hasta alcanzar la adultez. El ciclo reproductivo inicia en primavera o verano, cuando las hembras depositan grandes cantidades de huevos, ya sea sobre plantas acuáticas o directamente sobre el cuerpo de los machos. Los adultos suelen sobrevivir bajo lodo o vegetación sumergida durante el invierno.

El rol ecológico de las chinches de agua

Pese a que pueden causar
Pese a que pueden causar una mordida dolorosa especialistas aclaran que no presentan riesgo para personas ni mascotas ya que no son venenosos

La función de las chinches gigantes de agua en los ecosistemas acuáticos es relevante, dado que regulan poblaciones de pequeños vertebrados e invertebrados, como renacuajos, peces pequeños, salamandras y otros insectos. Su presencia masiva en cuerpos de agua estacionales garantiza la depredación efectiva de especies oportunistas, lo que equilibra la biodiversidad local.

En entornos urbanos, su aparición responde a situaciones excepcionales, habitualmente asociadas a desplazamientos forzados por cambios bruscos en el nivel del agua, inundaciones o atracción lumínica. Las chinches llegan a zonas residenciales donde, por lo general, su subsistencia resulta limitada fuera del agua dulce.

El National Park Service de Estados Unidos remarca que estos insectos pueden volar distancias considerables atraídos por luces y que, ocasionalmente, se los encuentra en piscinas, patios y balcones de viviendas. La recomendación principal ante encuentros en domicilios consiste en evitar el contacto directo, ya que su mordedura puede causar molestias.

El monitoreo y el seguimiento de datos de entomólogos permiten entender mejor la dinámica de estas poblaciones y ajustar las expectativas sobre las apariciones en ciudades como el AMBA. Las chinches gigantes de agua volverán a sus ambientes naturales cuando se normalicen las condiciones ambientales.

La estimulación cerebral durante el

Cáncer de mama: qué es

No todos los humanos aman

Descubren por qué la abstinencia

Lograr la remisión de la
La entidad colombiana de la

El tráiler final de Stranger

