Ciencia

Gratitud y salud: cómo el agradecimiento diario mejora el ánimo, el bienestar y las relaciones, según la psicología

Especialistas y estudios internacionales confirman que este comportamiento realizado con pequeños gestos cotidianos favorece el optimismo, refuerza la autopercepción y crea un terreno propicio para relaciones sociales más sólidas y satisfactorias

Guardar
La práctica diaria de la
La práctica diaria de la gratitud reduce el estrés, mejora el sueño y fortalece el sistema inmune, según estudios científicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desarrollar la gratitud influye de forma directa sobre el bienestar físico y mental, según especialistas en psicología. Las personas que trabajan este sentimiento experimentan mejoras en la salud, la autoestima y las relaciones personales. El impacto de la gratitud encuentra respaldo en beneficios comprobados para la mente y el cuerpo.

La gratitud se caracteriza por la capacidad de valorar los aspectos favorables de la existencia, incluso aquellos detalles que suelen pasar desapercibidos. Esta actitud impulsa el bienestar emocional y transforma el diálogo interno, promoviendo un estado de ánimo más estable.

Especialistas en psicología destacan que
Especialistas en psicología destacan que entrenar la gratitud eleva la autoestima y mejora las relaciones personales y sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Practicar la gratitud significa dirigir la atención hacia todo lo que funciona o aquello que se posee, en lugar de centrarse solo en carencias o dificultades. Estudios coinciden en que agradecer genera bienestar integral y en que reforzar este hábito influye en la felicidad.

¿Dónde conviene comenzar y cuándo se puede notar mejoría? Los ejercicios de gratitud ofrecen resultados a corto plazo si se practican de forma constante en la rutina diaria. Investigadores y expertos proponen herramientas simples y eficaces para incorporar este hábito y contribuir a una vida más satisfactoria.

Ejercicios simples como escribir diarios
Ejercicios simples como escribir diarios de gratitud o expresar agradecimiento generan bienestar emocional y físico comprobado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gratitud: su impacto diario y efecto en la salud

De acuerdo con especialistas consultados por Psicología y Mente, trabajar la gratitud reduce pensamientos negativos y potencia los efectos de las emociones positivas. Desde el punto de vista físico, fortalece el sistema inmune, mejora la función cardiovascular y favorece la calidad del sueño.

En el plano emocional y psicológico, aumenta la felicidad, mitiga el estrés y refuerza la imagen personal. Este estado facilita vínculos sociales sólidos y promueve la empatía en las relaciones cotidianas.

Según el Jefferson Center for Mental Health, la gratitud fomenta conexiones sociales nuevas y más sólidas al expresar aprecio a quienes rodean a cada persona. El ejercicio de la gratitud desplaza el foco desde la queja o la insatisfacción hacia el reconocimiento de lo que resulta positivo. Esta actitud ayuda a renovar la autoestima y mejora la relación con los demás.

Investigaciones del Dr. Robert Emmons
Investigaciones del Dr. Robert Emmons y el Dr. Ernst T. Bohlmeijer demuestran que la gratitud disminuye la ansiedad y la depresión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Citar cualidades personales, situaciones ventajosas o momentos agradables contribuye a recalibrar la percepción diaria hacia una visión de mayor abundancia. Los especialistas concuerdan en que incluso los pequeños detalles, cuando se valoran, pueden cambiar la percepción de cada jornada.

Claves y evidencias científicas sobre la gratitud

Investigaciones recientes resaltan el valor de la gratitud para la salud física y mental. Según un estudio del Dr. Robert Emmons, difundido por Psychiatry.org, las personas agradecidas resisten mejor el estrés, muestran mayor autoestima y tienden al optimismo.

Otro trabajo científico, dirigido por el Dr. Ernst T. Bohlmeijer, mencionado por Psychiatry.org demostró que un programa de entrenamiento en gratitud de seis semanas mejora el bienestar mental, con efectos persistentes durante seis meses tras la intervención.

El hábito de agradecer potencia
El hábito de agradecer potencia la felicidad, refuerza la imagen personal y promueve vínculos sociales sólidos y empáticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ensayo, más de 200 personas practicaron ejercicios diarios de gratitud como escribir en un diario, expresar agradecimiento a otros y reflexionar sobre lo valioso en su vida.

De acuerdo con los resultados, quienes participaron en estas actividades registraron menores niveles de ansiedad y depresión y aumentaron la percepción de bienestar general.

Otras investigaciones, citadas por el Jefferson Center, también registraron beneficios físicos, como menores molestias corporales y mejor calidad de sueño en quienes llevaban diarios de gratitud.

El hábito de agradecer potencia
El hábito de agradecer potencia la felicidad, refuerza la imagen personal y promueve vínculos sociales sólidos y empáticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias efectivas y recursos prácticos

La integración de la gratitud en la vida diaria puede lograrse con ejercicios sencillos y regulares. Escribir tres cosas por las que sentirse agradecido cada día, enfocar la atención en los pequeños placeres o expresar agradecimiento verbalmente forman parte de las rutinas más eficaces.

Según Laura Gonzalez Martínez, psicóloga citada en Psicología y Mente, manifestar gratitud directamente a otras personas amplifica sus beneficios y transforma las relaciones.

Programas de entrenamiento en gratitud
Programas de entrenamiento en gratitud muestran efectos positivos persistentes en el bienestar mental hasta seis meses después (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Jefferson Center sugiere incluir actividades como escribir cartas de agradecimiento, practicar la meditación consciente centrada en el aprecio y realizar el ejercicio de “contar tus bendiciones” a diario. Los pequeños gestos, repetidos con constancia, resultan esenciales para consolidar el hábito y expandir sus efectos.

De esta manera, entrenar la gratitud eleva la calidad de vida y permite disfrutar más cada jornada. Las herramientas propuestas por la ciencia y la psicología demuestran que cualquier persona puede sumar este hábito.

Un simple acto, como reconocer y registrar los motivos de agradecimiento, transforma la visión personal, fortalece la salud física y mental, y crea un bienestar duradero.

Temas Relacionados

GratitudSaludBienestar emocionalSistema InmuneNewsroom BUE

Últimas Noticias

La convivencia con perros en la adolescencia transforma la microbiota y favorece el bienestar mental

Un equipo de investigadores de Japón identificó que los adolescentes desarrollan una microbiota única, experimentan mayor bienestar emocional y registran menos dificultades de conducta. Los detalles publicados en un estudio de iScience

La convivencia con perros en

El verano será más caluroso y seco en gran parte del país, según el Servicio Meteorológico Nacional

Se avecina un trimestre que podría registrar marcas térmicas superiores a lo habitual en 17 provincias

El verano será más caluroso

Qué son los astrocitos, los héroes defensores de la salud cerebral

Los avances científicos revelan que estas silenciosas células, antes ignoradas, cumplen roles clave en la memoria y el comportamiento. Su mal funcionamiento se asocia a patologías como el Alzheimer, el Parkinson y la epilepsia

Qué son los astrocitos, los

Hasta cuándo se podrá observar la superluna llena de diciembre

Este evento astronómico se produce cuando el astro alcanza su plenilunio y se encuentra en su punto más cercano a la Tierra. La intensidad en su brillo no se repetirá hasta 2042

Hasta cuándo se podrá observar

Dónde ver el streaming del CONICET que muestra el ciclo reproductivo de las aves marinas en la Patagonia Azul

La señal, disponible las 24 horas, muestra la rutina, la crianza y el comportamiento de especies clave en uno de los refugios de biodiversidad más importantes de Argentina

Dónde ver el streaming del
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sindicato y empleador: Causas de

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

Ojo si decide salir de Bogotá en el puente festivo: habrá Pico y placa regional el lunes 8 y más restricciones de movilidad

Agregarlo a grupos de WhatsApp sobre política o elecciones sin su permiso es ilegal: esto dice nueva circular de la SIC

Último cierre de la Costa Verde por Juegos Bolivarianos volvería a causar caos vehícular en Lima Metropolitana: Día y hora

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Irak emite órdenes de captura contra los responsables del ataque a un yacimiento gasístico

Tom Brady, Wayne Gretzky, Aaron Judge y Shaquille O'Neal ayudarán en el sorteo de este viernes

Al menos cinco muertos, incluidos dos niños, en un ataque israelí en el sur de la Franja de Gaza

La fotografía que confirma el apoyo incondicional de la Infanta Elena al emérito

Diputación recuerda a Lorca en el Gran Café Tortoni de Buenos Aires y resalta su potencial turístico

ENTRETENIMIENTO

Michael Landon: de tener una

Michael Landon: de tener una “infancia miserable” a crear el hogar perfecto en “La familia Ingalls”

De la solemnidad de Andrea Bocelli al desenfado de Village People: los artistas que actuaron en el sorteo del Mundial 2026

Jessica Alba califica de “humillante” su escena de desnudo en ‘Los Cuatro Fantásticos’: “Aquellos días me dejaron secuelas”

La confesión de Renée Zellweger: Hollywood dudó de su éxito por no ser “voluptuosa”

Actor de ‘Emily en París’ fue arrestado en Japón tras hallazgo de droga en su equipaje