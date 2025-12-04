Ciencia

Científicos crean mini pulmones en laboratorio para agilizar la investigación de enfermedades respiratorias

Los desarrollan expertos de Alemania. Cómo podrían resolver desafíos comunes y acelerar la llegada de terapias efectivas

Guardar
Científicos en Alemania desarrollan un
Científicos en Alemania desarrollan un método automático para crear organoides pulmonares en laboratorio (Archivo Freepik)

Los organoides son pequeños grupos de células cultivadas en laboratorio que se organizan de manera similar a un órgano real.

Contienen varios tipos de células del órgano original y reproducen, en miniatura, algunas de sus funciones y estructuras.

Ahora, un grupo de científicos de Alemania diseñó una forma sencilla y automática de fabricar “mini pulmones” en el laboratorio. Los resultados fueron publicados en la revista Frontiers in Bioengineering and Biotechnology.

Se trata de organoides pulmonares. Es un avance que podría permitir que esos modelos celulares se generen de forma más rápida, eficiente y con menos intervención manual.

Cuáles serían los beneficios

Los organoides pulmonares reproducen funciones
Los organoides pulmonares reproducen funciones y estructuras clave del pulmón real. Podrían mejorar el estudio de enfermedades respiratorias./ Frontiers

De esa manera, se podría facilitar la investigación, el desarrollo de medicamentos y la posibilidad de personalizar tratamientos para enfermedades respiratorias.

Solo se requiere un tanque especial con líquido oxigenado y movimiento constante para ver cómo nacen estos modelos celulares en cantidades enormes.

Antes, producir organoides demandaba paciencia y trabajo detallado. Era como armar un rompecabezas, célula por célula, a mano.

El nuevo sistema permite que, en vez de dedicar horas a cada pequeño “pulmón”, los científicos usen un método casi automático.

El nuevo sistema permite fabricar
El nuevo sistema permite fabricar mini-pulmones de manera rápida y eficiente, reduciendo la intervención manual en el proceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así pueden probar medicamentos, investigar malas condiciones del pulmón e incluso usar células del mismo paciente para saber cómo funcionaría un tratamiento.

En el futuro, esto podría ayudar a evitar pruebas innecesarias en pacientes o terapias poco efectivas.

El trabajo fue liderado por Diana Klein en la Universidad de Duisburgo-Essen, Alemania.

Desafíos y metas claras

El avance podría acelerar el
El avance podría acelerar el desarrollo de medicamentos y la personalización de tratamientos para afecciones pulmonares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta hace poco, hacer organoides era tan trabajoso que no resultaba práctico. Por eso, los científicos querían que la fabricación fuera sencilla, eficiente y permitiera armar grupos grandes a la vez.

La meta principal era diseñar un sistema automático y masivo, sin perder la calidad necesaria para la investigación preclínica.

Los expertos sabían que, si las células evolucionaban solas en un sistema bien guiado, podrían multiplicar la cantidad de organoides y crear una “fábrica de mini pulmones”.

Los organoides, al tener los mismos tipos de células que el órgano real, resultaban más útiles que las líneas celulares habituales.

El objetivo de los científicos en Alemania era también saber si el método automático reproducía a la perfección los elementos más importantes del pulmón.

Un método novedoso y sencillo

El método utiliza células madre
El método utiliza células madre y un tanque especial con líquido oxigenado para generar grandes cantidades de organoides. (Archivo Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso empieza con células madre, que tienen el potencial para convertirse en diferentes clases de células del cuerpo. Estas se cultivan en placas plásticas hasta que crecen lo suficiente.

Después, los científicos las separan y las colocan en una placa antiadherente, donde forman unas esferas celulares llamadas cuerpos embrioides.

En ese punto, los cuerpos embrioides reciben factores de crecimiento, sustancias semejantes a las que ayudan a formar el pulmón durante el desarrollo de un bebé.

Así, las células toman la forma y función de las que componen el pulmón. Klein destacó: “El mejor resultado por ahora —simplemente— es que funciona”.

Aunque los organoides automáticos son
Aunque los organoides automáticos son más grandes, presentan menos agrupaciones de alvéolos que los fabricados manualmente/Archivo Robina Weermeijer Unsplash

Posteriormente, los cuerpos embrioides van al tanque especial, con una membrana en movimiento y medio oxigenado. En paralelo, se hace un grupo de control de forma manual, para comparar.

Luego de cuatro semanas, aparece el resultado. Tanto el método automático como el manual logran estructuras con vías respiratorias y alvéolos.

Sin embargo, los organoides manuales tienen más células de alvéolo y los automáticos resultan más grandes, con menos agrupaciones de alvéolos.

Cuáles son los pasos próximos

El equipo liderado por Diana
El equipo liderado por Diana Klein en la Universidad de Duisburgo-Essen busca optimizar la calidad y cantidad de mini-pulmones producidos./Archivo

A pesar del avance, estos mini pulmones aún no incluyen células inmunitarias ni vasos sanguíneos.

No tienen circulación de sangre, así que el ambiente se mantiene estático. De todas maneras, sirven para probar medicamentos y tratamientos personalizados.

El equipo de Klein admite que queda mucho por mejorar, pero ya se abrió una puerta para encontrar terapias más eficaces y rápidas para enfermedades respiratorias.

Temas Relacionados

OrganoidesMini-pulmonesPulmonesEnfermedades respiratoriasSalud humanaÚltimas noticias

Últimas Noticias

¿Un hongo de Chernóbil podría proteger a los astronautas de la radiación?

Investigadores han identificado especies capaces de crecer en ambientes extremos, lo que abre nuevas vías para la protección en misiones espaciales y la gestión de residuos nucleares. Los detalles

¿Un hongo de Chernóbil podría

Por qué un innovador modelo de tectónica planetaria daría indicios sobre exoplanetas con potencial para albergar vida

Un avance publicado en Nature Communications aporta pistas valiosas sobre las condiciones internas que favorecen atmósferas estables y la presencia de agua, aspectos esenciales para que otros mundos reúnan criterios compatibles con organismos vivos, según Space.com

Por qué un innovador modelo

La NASA advierte que la basura espacial puede afectar a los telescopios: “Un experimento descontrolado”

La proliferación de satélites altera la visión del cosmos, dispara el riesgo por objetos que caen y compromete la detección de asteroides. Los hallazgos son “realmente aterradores”, afirmó uno de los astrónomos

La NASA advierte que la

¿Es limpio el aire que se respira en los aviones? Qué dijo un estudio sobre los microbios en los vuelos

Una investigación de la Universidad Northwestern analizó mascarillas usadas en aeronaves y hospitales. El análisis mostró una diversidad bacteriana inesperada que remarca la importancia de la higiene personal

¿Es limpio el aire que

El papel del aceite de oliva en la historia podría estar sobreestimado, advierten nuevos hallazgos científicos

La degradación acelerada de residuos en suelos mediterráneos dificulta la identificación científica de estas sustancias antiguas. Por qué este hallazgo obliga a revisar los relatos sobre comercio, alimentación y cultura de las civilizaciones que habitaron la región

El papel del aceite de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gaula Militar dio de baja

Gaula Militar dio de baja a dos peligrosos criminales por los que se ofrecía una recompensa de hasta $500 millones

Colombia: cotización de cierre del euro hoy 4 de diciembre de EUR a COP

Colombia: cotización de cierre del dólar hoy 4 de diciembre de USD a COP

Una billetera virtual ofrece descuentos de hasta 40% en diciembre 2025: cuáles son y cómo acceder

El humillante arresto de May, la jefa de una banda de ladrones: “Dejame que me moje el pelo nomás”

INFOBAE AMÉRICA
Alexia Putellas, elegida 'MVP' de

Alexia Putellas, elegida 'MVP' de la Liga de Naciones 2025

Trump dice que los ataques dentro de Venezuela comenzarán "muy pronto"

El Papa aboga por priorizar el diálogo o sanciones en Venezuela frente a las amenazas de "invasión" de Trump

Crónica del España - Alemania: 3-0

Una delegación israelí se reúne con mediadores en Egipto para acelerar la entrega del cuerpo del último rehén

ENTRETENIMIENTO

La reflexión de Al Pacino

La reflexión de Al Pacino tras ver ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro: “¿Es posible el perdón?"

Los actores que Quentin Tarantino odia: duras críticas del director a Paul Dano, Owen Wilson y Matthew Lillard

Daniel Craig y el desafío de una nueva Knives Out: “La resolución tiene que incluir siempre un giro inesperado”

Gwyneth Paltrow reflexiona sobre las escenas de sexo y la reacción de su familia al apasionado beso con Timothee Chalamet

Los Jonas Brothers y el reto de crecer con anillos de castidad: “Era extraño el interés en nuestra vida sexual”