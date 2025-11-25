Ciencia

Qué reveló el hallazgo de un alimento prehistórico sobre la vida en la Edad de Piedra

Arqueólogos de Estonia investigaron una goma de mascar con restos de ADN. Los resultados

Guardar
El trozo de goma de
El trozo de goma de mascar prehistórico fue hallado junto a restos de herramientas líticas en una excavación en el norte de Estonia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hallazgo arqueológico en Estonia permitió a científicos reconstruir detalles de la vida durante la Edad de Piedra.

Un trozo de comida masticado hace 10.500 años reveló información genética sobre la persona que lo usó y abrió nuevas perspectivas sobre la diversidad y las costumbres de los antiguos habitantes de la región.

El hallazgo y la reconstrucción genética

El descubrimiento del “chicle” prehistórico se realizó en Estonia, donde arqueólogos del Instituto de Historia y Arqueología de la Universidad de Tartu identificaron una pieza de brea de abedul con impresiones dentales y restos de saliva. Esta sustancia, obtenida a partir de la destilación en seco de la corteza de abedul, se utilizaba en la antigüedad tanto como adhesivo como para aliviar dolores de muelas. El equipo del Instituto de Genómica extrajo ADN antiguo de la saliva conservada, lo que permitió determinar que la persona que lo masticó era probablemente una adolescente de cabello castaño y ojos marrones.

El análisis genético resultó posible gracias a la colección de ADN moderno del instituto, que representa aproximadamente el 20% de la población de Estonia. Esta base permitió comparar los datos antiguos y desafiar ideas preconcebidas sobre la apariencia original de los habitantes del norte de Europa.

El Instituto de Genómica de
El Instituto de Genómica de la Universidad de Tartu posee una de las bases de datos genéticos más extensas de Europa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La historiadora Bettany Hughes definió el acceso a esta investigación como “un momento realmente mágico”, porque permite conocer detalles personales de personas que vivieron hace milenios. Hughes remarcó a The Guardian que el cabello y los ojos castaños de la adolescente contradicen la imagen tradicional de europeos del norte con rasgos rubios y ojos azules.

Técnicas ancestrales y continuidad en el tiempo

El estudio de la brea de abedul demostró que en la Edad de Piedra la gente la utilizaba no solo para aliviar molestias dentales, sino también como pegamento para reparar herramientas y recipientes. Esta práctica todavía se emplea como adhesivo, lo que confirma la continuidad de ciertas técnicas a lo largo de los siglos.

La investigación en Estonia no se limita a la prehistoria. Recientemente, la Universidad de Tartu analizó una cruz de metal de 800 años que incorpora símbolos de fertilidad y emite un sonido característico al moverse. La cruz presenta una pieza articulada en forma de vulva que golpea un diseño de pene grabado. El profesor Heiki Valk explicó que este objeto refleja la integración de símbolos paganos de fertilidad en la fe cristiana adoptada en la Edad Media. “Cuando lo usas, hace un ruido brillante”, señaló Valk, destacando la riqueza simbólica y ritual del hallazgo.

El enterramiento de la dama Kukruse

La arqueología genética permite desafiar
La arqueología genética permite desafiar la imagen tradicional de los antiguos europeos del norte (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro descubrimiento relevante es el entierro de la llamada dama Kukruse, un esqueleto femenino de unos 50 años hallado en un cementerio del siglo XII en el pueblo de Kukruse. La mujer fue sepultada con joyas de bronce y plata, alimentos, un colador, dagas y un huevo de pájaro fertilizado a sus pies. La arqueóloga Ester Oras sugirió que la presencia del huevo podría estar vinculada con simbolismos cristianos y la fertilidad: “Alguien decidió que esta señora debía tener este óvulo fecundado como parte de su ajuar funerario para ser enterrada con ella. Quizás tenga relación con símbolos cristianos y la fecundidad”.

Estos hallazgos demuestran la amplitud y profundidad de la investigación arqueológica en Estonia, que abarca desde la prehistoria hasta la Edad Media y permite reconstruir prácticas culturales, creencias y aspectos de la vida cotidiana. El empleo de técnicas genéticas avanzadas y el análisis de objetos cotidianos han posibilitado que los científicos establezcan vínculos directos con individuos que vivieron hace milenios.

La identificación de una persona de la Edad de Piedra a partir de un objeto tan cotidiano como un trozo de chicle demuestra el potencial de la arqueología para ofrecer una visión tangible y cercana de quienes habitaron Europa en tiempos remotos.

Temas Relacionados

Edad de PiedraChicle prehistóricoUniversidad de TartuADN antiguoArqueologíaGenéticaADNÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un hallazgo plantea que humanos y lobos convivieron en una isla del Báltico hace más de 2000 años

Investigadores de Suecia y del Reino Unido analizaron restos óseos y revelaron datos inéditos de las sociedades prehistóricas

Un hallazgo plantea que humanos

Científicos descubren un proceso natural oculto en la Antártida que altera la absorción de carbono

Un equipo internacional identificó una interacción inesperada entre formaciones rocosas y el océano en el continente blanco

Científicos descubren un proceso natural

Restos fósiles revelan episodios de canibalismo en mujeres y niños pertenecientes a grupos neandertales

La investigación internacional descarta rituales y apunta a tensiones territoriales y conflictos entre comunidades en el Paleolítico Medio tardío

Restos fósiles revelan episodios de

Un mosaico de cerámica revela el tablero de juego maya más antiguo conocido

La integración arquitectónica y la datación precisa abren nuevas líneas de investigación sobre la cultura lúdica mesoamericana

Un mosaico de cerámica revela

Histórico: publican la libreta personal de Charles Darwin con detalles inéditos de su vida y su trabajo

La digitalización y transcripción de este cuaderno permite explorar aspectos poco conocidos del científico, así como sus redes de colaboración, hábitos cotidianos y vínculos inesperados con figuras históricas del siglo XIX

Histórico: publican la libreta personal
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La antigua catedral de Cataluña

La antigua catedral de Cataluña que está a punto de convertirse en Patrimonio de la Humanidad: entre el románico y el gótico catalán

Lotería de Cundinamarca resultados lunes 24 de noviembre: números ganadores del último sorteo

Atole de maicena sabor fresa: prepara esta bebida caliente fácil y rápido

Podría ser el ganador: resultados del Sinuano Noche este 24 de noviembre

Atole de durazno: receta casera y sencilla para endulzar estas tardes de frío

INFOBAE AMÉRICA
Tokio rechaza acusaciones "infundadas" de

Tokio rechaza acusaciones "infundadas" de Pekín tras una carta remitida a la ONU y pide más diálogo

Rubio reivindica la autoría estadounidense del plan de paz de 28 puntos para Ucrania

Los talibán señala a Pakistán por matar a una mujer y nueve menores en el este de Afganistán

“Besos, no”, la novela que nació de un diario a la Virgen María: “La escritura es mucho mejor que tener marido”, dice Victoria Liendo

Ningún lector es mejor que otro por la cantidad, no es mejor quien lee más

ENTRETENIMIENTO

¿Fátima Bosch se ha hecho

¿Fátima Bosch se ha hecho alguna cirugía estética?

Así reaccionó Ashton Kutcher al enterarse de que Jessica Simpson era virgen a los 22 años

La Miss Costa de Marfil 2025 renunció a su título tras perder contra Fátima Bosch en Tailandia

“I’ll be back”, la frase que quiso evitar Arnold Schwarzenegger y se convirtió en leyenda en Terminator

Cómo abandonar el cigarrillo renovó a Bill Nighy y terminó inspirándolo a lanzar Ill-Advised, el podcast más sincero de su carrera