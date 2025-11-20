25 sonidos y combinaciones complejas: así es el sorprendente “lenguaje secreto” de las focas monje hawaianas

El estudio revela 25 nuevos sonidos submarinos en la comunicación de las focas monje hawaianas, una especie en peligro crítico (AP Photo/Peter Dejong)

Las focas monje hawaianas usan un sistema de comunicación subacuático mucho más complejo del que se había documentado. Un equipo del Instituto de Biología Marina de Hawái constató la existencia de 25 tipos de llamadas diferentes.

Kirby Parnell, doctora del programa de investigación de mamíferos marinos de la Universidad de Hawái y autora principal del estudio, indicó que el hallazgo muestra la riqueza vocal de las focas monje.

A través de la revisión de más de 23.000 registros sonoros, el equipo observó que estas focas producen sus sonidos durante el día y que los patrones de llamadas se mantienen a lo largo de todo el archipiélago. Los expertos también detectaron un aumento de la actividad vocal en las zonas que concentran una mayor cantidad de ejemplares.

Investigadores del Instituto de Biología Marina de Hawái identifican patrones vocales complejos y combinaciones de llamadas en las focas monje

Las grabaciones permitieron identificar que las focas monje no solo producen una gama amplia de sonidos, sino que también forman combinaciones entre diferentes tipos de llamadas.

Según los investigadores, estos patrones vocales superan la complejidad reconocida previamente y sugieren nuevas funciones en la comunicación de las focas, más allá del apareamiento o la interacción social. Uno de los nuevos sonidos, denominado “Whine”, se relaciona con la búsqueda de alimento.

Descifrando el lenguaje oculto bajo el mar

De acuerdo con los especialistas, las tres revelaciones más importantes del estudio son la diversidad de llamadas, la existencia de combinaciones vocales y la identificación de sonidos asociados a conductas específicas, como el forrajeo. Este avance representa una contribución clave para descifrar el entorno acústico de un mamífero en peligro crítico y exclusivo de Hawái.

El análisis de más de 23.000 registros sonoros muestra que las focas monje producen sonidos durante el día y en todo el archipiélago hawaiano

El grupo científico empleó grabadores acústicos pasivos desplegados desde Molokaʻi hasta las islas noroccidentales del archipiélago. Esta tecnología posibilitó el registro de sonidos sin intervención humana directa, lo que redujo el estrés sobre los animales y permitió obtener datos representativos del comportamiento natural de la especie.

Según Lars Bejder, director del programa e investigador de la Universidad de Hawái, entender el uso del sonido por parte de las focas monje ayuda a plantear estrategias de conservación, sobre todo ante el aumento del ruido submarino generado por la actividad humana.

Las frecuencias vocales de estos animales se solapan con las de los motores de embarcaciones, lo que podría afectar su capacidad para comunicarse, reproducirse o encontrar alimento.

El uso de grabadores acústicos pasivos permitió registrar el comportamiento natural de las focas monje sin intervención humana directa

El impacto del ruido marino preocupa a la comunidad científica, ya que puede interferir en la reproducción o modificar los patrones de movimiento de la especie. Los datos obtenidos permitirán desarrollar sistemas de monitoreo acústico pasivo para localizar focas y evaluar el estado de sus poblaciones en tiempo real, optimizando así los esfuerzos para protegerlas.

Entre los retos del estudio, destaca la compleja anotación manual de más de 23.000 registros que realizaron estudiantes de grado y posgrado.

La colaboración con el Programa de Investigación de Focas Monje del Centro de Ciencias de Pesquerías de las Islas del Pacífico fue fundamental para el despliegue y recuperación de los equipos en zonas de difícil acceso, como el Santuario Nacional Papahānaumokuākea.

El aumento del ruido submarino generado por embarcaciones amenaza la comunicación y la reproducción de la foca monje hawaiana

Hawaiian monk seal, conocida científicamente como Neomonachus schauinslandi, constituye la única especie de mamífero marino exclusivamente hawaiana. Además de la importancia biológica, tiene un valor cultural significativo para la población local.

Según el artículo publicado en Royal Society Open Science, los resultados sientan las bases para conectar ciertos sonidos con comportamientos específicos y crear sistemas automáticos de detección que permitan un seguimiento prolongado sin perturbar a los animales.

El objetivo final radica en facilitar investigaciones ecológicas y brindar protección efectiva a la especie.

El aumento del ruido submarino generado por embarcaciones amenaza la comunicación y la reproducción de la foca monje hawaiana (AP Foto/Robert F. Bukaty, files)

Este avance representa una herramienta nueva para comprender y preservar a las focas monje hawaianas. De acuerdo con el equipo científico, el monitoreo sistemático de los registros sonoros facilitará la identificación y análisis de las zonas críticas para la especie. La iniciativa contó con financiación de NOAA Fisheries a través de la Cooperative Ecosystem Studies Unit.

El Instituto de Biología Marina de Hawái confirmó que los datos seguirán alimentando investigaciones orientadas a la conservación de unas focas, cuya población sigue siendo reducida. Los especialistas recalcan la urgencia de proteger su hábitat y reducir el impacto del ruido producido por la actividad humana en aguas hawaianas.