El momento en que una foca hawaiana ataca a una bañista que pide auxilio desesperada

Acordeonero de Peter Manjarrés fue atracado en Barranquilla

Mientras iba en su vehículo, “una moto me pegó por atrás, cuando me bajé me encañonaron, me quitaron mi cadena, el bolso con dinero en fectivo y mis papeles”, expresó Camilo Mugno. La Policía Nacional logró atrapar a uno de los atracadores