Ciencia

Qué son los foraminíferos marinos y cómo el hallazgo de 20 nuevas especies revela secretos sobre la biodiversidad oceánica

El hallazgo amplía el registro de estos microorganismos en distintas regiones del planeta, gracias a técnicas que combinaron análisis genéticos y morfológicos

Guardar
El estudio de Geomarine Research
El estudio de Geomarine Research combina análisis de ADN y morfología para identificar microorganismos en sedimentos costeros y marinos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que para el ojo humano es apenas un polvillo en la arena o el lodo del mar, esconde un universo de vida microscópica cuya diversidad y secretos aún se están descubriendo. Con esto en mente, el equipo de Geomarine Research (NZ) clasificó nuevas especies de foraminíferos marinos tras examinar cuatro familias presentes en aguas someras.

Los foraminíferos marinos son organismos microscópicos que viven en el fondo del mar y ayudan a los científicos a entender la historia, la salud y los cambios de los océanos. Y para lograr una identificación certera de estos organismos en los sedimentos costeros y marinos poco profundos, los investigadores combinaron análisis de ADN con estudios morfológicos tradicionales.

Esta metodología se convirtió en la segunda revisión global de este tipo, precedida únicamente por otro trabajo realizado por el mismo grupo en 2021. El estudio fue dirigido por el Dr. Hayward, con participación de Lisa Lock en la edición y de Andrew Zinin en la revisión.

Distribución global y biodiversidad

Investigadores destacan su valor como
Investigadores destacan su valor como archivo ambiental y su utilidad para alertar sobre la transformación rápida y silenciosa de los fondos marinos en todo el planeta. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis permitió detectar que la mayor diversidad de estas familias de foraminíferos se ubica en el Pacífico noroccidental, con 74 especies registradas a lo largo de las costas de China y Japón. En segundo lugar se encuentra Australia, donde aparecieron 58 especies. La Antártida resultó la única región en la que no se identificaron representantes de estas familias, aunque en las costas del océano Ártico se documentaron 24 especies vivas.

El hemisferio sur, tradicionalmente menos explorado por la ciencia, aportó la mayoría de las nuevas especies descritas: 13 en el sur de África, nueve en Australia, ocho en el Pacífico noroccidental, cinco en el Mediterráneo, cinco en el norte del océano Índico, cuatro en Sudamérica, tres en Nueva Zelanda, tres en islas del Pacífico, tres en Indonesia, dos en el Caribe, una en el océano Ártico y una en el mar Negro.

“Este nuevo estudio eleva a dieciocho el número de especies reconocidas en estas familias alrededor de Nueva Zelanda”, describió el Dr. Hayward. Las tres nuevas especies halladas en aguas neozelandesas se recolectaron en la Isla Stewart, la bahía de Tolaga y el puerto de Waitemata. Actualmente, estos especímenes forman parte de las colecciones del Museo de Auckland y del Museo de Ciencias de la Tierra de Nueva Zelanda.

El hemisferio sur aporta la
El hemisferio sur aporta la mayoría de las nuevas especies de foraminíferos, destacando regiones como África, Australia y Sudamérica - (Wikipedia)

Características de los foraminíferos marinos

Los foraminíferos constituyen una de las formas de vida microscópicas más abundantes y estudiadas del océano. Estos organismos marinos, parecidos a amebas pero dotados de conchas compartimentadas, presentan un tamaño promedio de 0,4 mm.

Habitan en la arena y el lodo del fondo marino, ocupando un rango de hábitats que abarca desde estuarios y bahías hasta zonas offshore que llegan a los 100 metros de profundidad. La diversidad actual asciende a unas 9.000 especies vivas, y los registros fósiles suman cerca de 40.000 especies extintas. Los foraminíferos viven por billones en los sedimentos marinos, lo que los convierte en indicadores naturales excepcionales para investigar procesos ambientales y geológicos.

El Dr. Hayward señaló: “Los foraminíferos se emplean ampliamente para analizar los impactos de la contaminación y el transporte de sedimentos en los ecosistemas costeros, para documentar las fluctuaciones del nivel del mar previas a la instalación de mareógrafos, para estudiar la frecuencia y el tamaño de desplazamientos asociados a terremotos y tsunamis costeros, así como para indagar en el cambio climático pasado y presente”.

El estudio verifica la dispersión
El estudio verifica la dispersión involuntaria de decenas de especies, asociada a la pesca y el tráfico, y alerta sobre los desafíos para la conservación de la biodiversidad oceánica

El investigador destacó la importancia de una clasificación correcta de estos microorganismos para potenciar su utilidad científica: “Una identificación precisa es esencial para interpretar sus registros y comprender con mayor profundidad los procesos ambientales”.

El valor de estos organismos también reside en sus conchas, las cuales se preservan fácilmente en capas de sedimentos marinos. Esto proporciona un registro detallado de los cambios ambientales que experimentó la Tierra durante millones de años. El Dr. Hayward enfatizó que los foraminíferos revisados por su equipo se encuentran entre los más relevantes en el mundo para este tipo de estudios.

Impacto humano y movilidad global de especies

El trabajo de Geomarine Research (NZ) permitió constatar el alcance del transporte involuntario de especies marinas a nivel internacional, consecuencia directa de la actividad humana en los últimos siglos. El grupo verificó la existencia de al menos 33 especies no autóctonas en regiones alejadas de sus hábitats originales.

Las conchas de foraminíferos preservadas
Las conchas de foraminíferos preservadas en sedimentos marinos ofrecen un registro detallado de los cambios ambientales de la Tierra - (United States Geological Surveyl Randolph Femmer)

Este fenómeno ilustra la magnitud de la dispersión biológica asociada al tráfico marítimo, la pesca y otras actividades humanas, y su efecto en la alteración de la distribución natural de la biodiversidad marina. El movimiento mundial de especies marinas plantea desafíos para la conservación, el monitoreo y la gestión de los ecosistemas oceánicos.

La investigación resalta la urgencia de profundizar en el estudio de grupos tan antiguos como los foraminíferos. Conocerlos en detalle no solo contribuye a completar el inventario global de la vida oceánica, sino que también ayuda a revelar las transformaciones rápidas y, en ocasiones, invisibles que sufre el planeta bajo el efecto de las actividades humanas.

Este avance subraya la importancia de los estudios de biodiversidad y ofrece herramientas concretas para comprender y proteger los ecosistemas marinos a futuro.

Temas Relacionados

Foraminíferos marinosGeomarine Research (NZ)Biodiversidad marinaDr. HaywardSecuenciación de ADNCambio climáticoTransporte de especies marinasNewsroom Bue

Últimas Noticias

Científicos revelan el secreto de arañas que resisten el frío extremo sin congelarse

Expertos de Canadá y República Checa se propusieron entender cómo ciertas especies logran moverse y cazar en pleno invierno. La respuesta llevó al equipo a descubrir mecanismos naturales nunca antes estudiados

Científicos revelan el secreto de

Brote de COVID-19 en Formosa: cómo es la situación en el resto del país

En la provincia del noreste, la variante XFG conocida como “Frankenstein” impulsó un repunte de casos que obligó a reforzar medidas y a recordar la necesidad de vigilancia genómica. Qué dicen los expertos sobre la situación epidemiológica actual

Brote de COVID-19 en Formosa:

Tres astronautas chinos están varados en el espacio: cuándo podrán regresar a la Tierra

El impacto de basura espacial en la nave Shenzhou-20 dejó a la tripulación sin un vehículo seguro para el retorno, lo que obligó a modificar el cronograma y activar protocolos de emergencia

Tres astronautas chinos están varados

Los humanos modernos y neandertales podrían haber compartido besos, según un estudio de la Universidad de Oxford

Los investigadores publicaron evidencias genéticas y microbianas que lo sugieren. Por qué consideran que habría facilitado la convivencia y la transmisión de bacterias

Los humanos modernos y neandertales

No solo mejora la salud bucal: cuál es el tratamiento dental que reduce el riesgo de diabetes y enfermedad cardíaca

Una investigación en el Reino Unido reveló que la intervención odontológica incide en factores asociados a problemas metabólicos y cardiovasculares

No solo mejora la salud
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo sigue la causa penal

Cómo sigue la causa penal contra Julieta Makintach tras ser destituida como jueza y perder sus fueros

Caso Carlos Manzo: así sería la estructura criminal detrás del homicidio del expresidente de Uruapan, Michoacán

Córdoba: detuvieron a un hombre que amenazaba a sus vecinos con una granada

Revelan sobrecostos e irregularidades en programa del Gobierno Petro para la lucha contra la desnutrición

“⁠Pongan hora, sitio”: directora del Icbf pidió al frente Jaime Martínez de las disidencias Farc liberar a menores reclutados

INFOBAE AMÉRICA
Ucrania pidió al Vaticano formalizar

Ucrania pidió al Vaticano formalizar su rol como mediador para el retorno de niños deportados por Rusia

Un juez federal cuestiona la imputación del exdirector de la CIA James Comey, cesado por Trump

Previa del Twente FC - Atlético de Madrid

Del testimonio histórico a la distopía: 8 novelas hispanoamericanas integran una colección de nueva narrativa

El Gobierno británico retirará prestaciones y fomentará la expulsión de solicitantes de asilo

ENTRETENIMIENTO

“Ya no persigo el éxito

“Ya no persigo el éxito a cualquier precio”: Lili Reinhart se reinventa tras el fenómeno de Riverdale

El vergonzoso recuerdo de Kate Winslet y su primer encuentro con el rey Carlos III: “No me importa mucho lidiar con el golpe”

D4vd es investigado por muerte de adolescente dos meses después del hallazgo del cuerpo en su Tesla

Adele y su primer protagónico en Hollywood: qué se sabe sobre “Cry to Heaven”, la superproducción dirigida por Tom Ford

Crece la expectativa por “La Odisea”: se conocieron nuevas imágenes de la producción