Premio L’Oréal-UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia”: distinguirán a expertas argentinas en una emotiva ceremonia

El reconocimiento promueve y destaca la presencia femenina en disciplinas STEM. Cómo será el anuncio del galardón

El evento organizado por Fundación L’Oréal y CONICET busca visibilizar talento, diversidad regional y excelencia de científicas argentinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ciudad de Buenos Aires será escenario de la decimonovena edición del Premio Nacional L’Oréal-UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia” que se llevará a cabo este martes 11 de noviembre. En esta oportunidad, el evento reconocerá la labor de investigadoras argentinas en el campo de las ciencias de la vida. La premiación, organizada en conjunto por la Fundación L’Oréal y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), busca visibilizar el talento, la diversidad regional y la excelencia de las científicas del país.

El certamen, que tendrá lugar a las 16 horas en el auditorio del Centro Cultural de la Ciencia (C3), refuerza el compromiso con la equidad de género y fomenta el acceso de mujeres a espacios de reconocimiento en la investigación. A lo largo de casi dos décadas, esta distinción impulsó proyectos nacionales con impacto en salud, biotecnología, medicina y ambiente, lo que sitúa a la Argentina como referente en la promoción de la participación femenina en la ciencia.

Avances y desafíos para las mujeres en la ciencia

El premio surge en respuesta a un escenario de desigualdad persistente en la comunidad científica. Según datos de la UNESCO, las mujeres representan solo el 31,7% de la comunidad científica global, y recibieron menos del 4% de los Premios Nobel en disciplinas científicas desde la creación del galardón en 1901. Argentina no escapa a ese fenómeno, aunque marcó hitos propios.

En los 19 años de historia del premio en el país, el programa distinguió la excelencia de cerca de 70 científicas argentinas. El objetivo es destacar el aporte de mujeres en investigaciones que impactan múltiples áreas: desde ciencias médicas y biológicas hasta biotecnología y fisiología, con la meta de promover el acceso equitativo al reconocimiento profesional.

La distinción, vigente desde hace casi dos décadas, promovió proyectos con impacto en salud, biotecnología, medicina y ambiente en todo el país (Gentileza: Premios L'oreal Unesco)

La edición 2025 del premio nacional instó a investigadoras a presentar proyectos enmarcados específicamente en el área de las Ciencias de la Vida. Se generó una convocatoria que reunió 124 postulaciones de distintas provincias y ciudades de la Argentina.

A nivel internacional, el programa L’Oréal-UNESCO for Women in Science lleva 27 años promoviendo la igualdad de género en investigación científica, y la alianza reconoció a más de 4.700 científicas, entre ellas 137 galardonadas internacionales y más de 4.000 jóvenes investigadoras de alrededor de 140 países.

El impacto de los reconocimientos en la carrera científica

El reconocimiento se traduce, para muchas investigadoras, en un motor para avanzar en sus trayectorias. De acuerdo a los resultados de una encuesta, difundidos en un comunicado de la Fundación L’Oréal, el 95% de las 3.000 científicas premiadas en la categoría internacional que participaron del relevamiento manifestaron que ese galardón mejoró su visibilidad profesional.

En la edición nacional, se otorgarán $15.000.000 de pesos a una investigadora principal del CONICET de hasta 54 años en la categoría Premio, y $10.000.000 a una investigadora o becaria postdoctoral de hasta 36 años en la categoría Beca, de acuerdo a los términos de la convocatoria.

En la edición anterior, se reconoció a 6 científicas argentinas por sus investigaciones en ciencias de la materia (Gustavo Gavotti)

Las premiaciones de este tipo se enmarcan en un escenario histórico de obstáculos, como sostiene la UNESCO: desde la subvaloración de aportes hasta la atribución indebida de logros a pares hombres. El programa hace eje en la necesidad de revertir esa situación, y busca que más mujeres sean referentes para inspirar generaciones futuras.

Durante su desarrollo internacional, la alianza entre la Fundación L’Oréal y UNESCO tuvo un profundo impacto. Desde la creación del programa en 1998, 15 mujeres científicas obtuvieron el Premio Nobel en áreas científicas, y siete de ellas ya habían sido distinguidas anteriormente en el marco del galardón internacional L’Oréal-UNESCO.

En esa trayectoria, Argentina sobresale como el país latinoamericano con mayor cantidad de investigadoras premiadas: 11 en total, según el listado difundido por la Fundación L’Oréal. Figuras como Mariana Weissman (Física, 2003), Belén Elgoyhen (Neurociencias, 2009), Andrea Gamarnik (Biología Molecular, 2016) y Alicia Dickenstein (Matemática, 2021) integran ese grupo, junto a la más reciente distinción de María Teresa Dova en 2025 por sus investigaciones en física de partículas y su compromiso con el desarrollo académico regional.

Alcance federal y perspectivas del premio en Argentina

A nivel mundial, las mujeres representan el 31,7% de la comunidad científica y han recibido menos del 4% de los Premios Nobel en ciencia (Imagen ilustrativa Infobae)

El premio nacional no solo brinda reconocimiento económico, sino que fortalece el impacto de la investigación científica a nivel federal. La edición de este año cuenta con participantes provenientes de diversas provincias, lo cual evidencia los avances en la representación regional dentro de los ámbitos científicos. La decisión de aumentar a seis las distinciones locales desde 2017 permitió expandir el alcance y el reconocimiento, lo que genera una red más amplia de referentes dentro del sistema científico argentino.

El evento, programado para la tarde del martes 11 de noviembre en el auditorio del Centro Cultural de la Ciencia (C3), se centrará en la presentación de las científicas galardonadas, quienes realizaron investigaciones con potencial impacto en la salud, el ambiente y la tecnología, en una edición que pone el acento en el desafío de construir una ciencia más equitativa.

