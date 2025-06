Cinco científicas empoderadas y brillantes recibieron hoy en París el Premio Internacional L’Oréal-UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia”

Las galardonadas. María Teresa Dova, Priscilla Baker, Barbara Finlayson-Pitts y Claudia Felser. Wang Xiaoyun, la quinta premiada, no pudo asistir por razones de salud

(Enviada especial a París) - Cada entrega de los Premios L’Óreal-UNESCO “Por las mujeres en la ciencia”, FWIS por sus siglas en inglés, representa un torbellino de emociones.

Son mujeres científicas brillantes y apasionadas que dan coraje e inspiración a otras expertas que no sólo seguirán su huella, sino que la profundizarán.

De alguna manera, el galardón tiene una carga positiva de herencia y legado que las premiadas de los cinco continentes saben muy bien cómo continuar. Como cada año, fueron firmes custodios de toda la ceremonia la directora de la UNESCO, Audrey Azoulay y Jean Paul Agon, chairman de Grupo L´Oréal y presidente de la Fundación L´Óreal.

A sala llena y en la emblemática sede central de la UNESCO en París, se celebró hoy la 27ª edición de estos premios que, desde su creación, han sido una referencia para reconocer el invaluable aporte de las científicas al progreso global.

El Premio L’Oréal-UNESCO fortalece la visibilidad y el apoyo a las mujeres científicas, promoviendo la igualdad de género en la investigación mundial

En esta ocasión, cinco eminentes investigadoras de distintos rincones del mundo fueron distinguidas por sus destacadas contribuciones al avance del conocimiento, lo que subraya el impacto transformador de las mujeres en la ciencia.

Año a año, cada entrega del galardón fortalece el compromiso con la igualdad de género y la visibilidad de quienes, con su trabajo, lideran el camino hacia el progreso científico y tecnológico.

María Teresa Dova, destacada científica argentina, representó a América Latina y el Caribe, y consolida así el papel protagónico de las científicas de su país y el continente en el ámbito internacional. Según informó la Fundación L’Oréal en colaboración con la UNESCO, estas mujeres han realizado contribuciones pioneras en sus respectivos campos.

La fisica argentina María Teresa Dova agredece el premio FWIS en la sede central de la UNESCO, donde también apeló a que Argentina no pierda inversión en ciencia e instó a proteger a los jóvenes científicos para que no abandonen el país con sus investigaciones

Al recibir el premio, la doctora en física reflexionó sobre cómo este premio equilibra su vida familiar y profesional. Subrayó la necesidad de fomentar la ciencia en Argentina, instando a que se incremente la inversión y el apoyo a los jóvenes talentos. “Los científicos son el motor fundamental para el desarrollo”, afirmó y destacó el papel esencial que juegan los investigadores en el avance del país.

Las 5 galardonadas con los Premios Internacionales L’Oréal-UNESCO

El Premio L’Oréal-UNESCO For Women in Science (FWIS) seleccionó a sus ganadoras entre una competitiva lista de 466 candidatas provenientes de 75 países. El jurado, presidido por el profesor Artur Ávila, reconocido matemático brasileño y ganador de la Medalla Fields, distinguió a estas científicas por sus trabajos revolucionarios que impulsan avances cruciales en áreas como la energía verde y la seguridad de datos.

Las premiadas posaron en la sede de la UNESCO en París

La entrega de los premios L’Oréal- UNESCO destaca cómo estas mujeres lideran el desarrollo de soluciones innovadoras a problemas que enfrentan nuestras sociedades, desde la energía verde hasta la seguridad digital, aportando enfoques multidisciplinarios.

Priscilla Baker: innovadora en microsensores para el monitoreo ambiental

La profesora Priscilla Baker fue seleccionada en representación de África y los Estados Árabes. Especialista en Química Analítica, desarrolla su trabajo investigativo en la Universidad del Cabo Occidental, Sudáfrica. Es una profesional reconocida por su trabajo en el desarrollo de microsensores electroquímicos altamente sensibles que detectan contaminantes ambientales y permiten monitoreos de salud. Su mentoría en electroquímica analítica ha formado a numerosos investigadores.

Priscilla Baker: Innovadora en el desarrollo de microsensores electroquímicos, su investigación busca transformar el monitoreo de la salud (Katja Stückrath)

La profesora Baker contó, en diálogo con Infobae, en París, que su investigación se centra en desarrollar dispositivos innovadores que permiten monitorear condiciones de salud como la diabetes y la hipertensión de manera continua y no invasiva. “En nuestra investigación, ese es nuestro objetivo general. Estamos en el punto en que podemos imprimir los sensores que toman las mediciones y hacer la optimización in vitro, en el laboratorio, y también podemos imprimirlo en las camisetas”, explicó la experta sudafricana. Estos dispositivos —agregó— permiten recolectar datos sobre el estado de salud de una persona de forma constante, lo que facilita un diagnóstico más temprano y preciso para los médicos. Según Baker, estos avances no solo transformarán la gestión de la salud, sino que también tendrán un impacto positivo en la economía de los países al hacer más accesibles y asequibles los servicios médicos.

Cuando Infobae le preguntó cuál es su mensaje para las mujeres jóvenes interesadas en la ciencia, Baker subrayó la importancia de la dedicación y la perseverancia. “Les digo a las jóvenes que se concentren en lo que saben que les interesa y realmente trabajen duro para establecerse en ese espacio”, comentó. Destacó que, a través del estudio constante y la práctica, se puede ganar confianza en las propias habilidades, lo que es esencial para avanzar en cualquier campo, incluyendo la ciencia. También enfatizó la importancia de la resiliencia, al señalar que las dificultades y obstáculos no deben ser vistos como barreras infranqueables, sino como oportunidades para aprender y seguir adelante. “Los problemas que enfrentamos no son el final del camino. Es solo el final del camino cuando cerramos los ojos y ahí es cuando podemos dejar de intentarlo”, concluyó.

Maria Teresa Dova y su aporte sustancial al descubrimiento del bosón de Higgs

María Teresa Dova: Pionera en física de partículas, su trabajo sobre el bosón de Higgs refuerza el conocimiento fundamental sobre el origen del universo (Gaston Taylor)

La doctora María Teresa Dova fue galardonada por su destacada trayectoria en la física, particularmente por su contribución al descubrimiento del bosón de Higgs en 2012, en el Laboratorio CERN, donde se logró crear esta partícula en las colisiones de protones realizadas en el Gran Colisionador de Hadrones. Esto, describió la experta argentina, permitió estudiar las partículas masivas e inestables que, aunque ya no existen, fueron fundamentales para la formación del universo primitivo.

La profesora Dova fue distinguida en representación de América Latina y el Caribe como especialista en Física de Partículas y Campos. Desarrolla su trabajo en el marco de la Universidad Nacional de La Plata y el CONICET, de Argentina. Su labor es crucial en el campo de la física experimental mundial.

Dova destacó el potencial y la relevancia de la ciencia argentina en el mundo

Como explicó Dova a Infobae, “todo lo que nos rodea, desde las personas hasta las galaxias, está compuesto por partículas. Pero ese universo pudo emerger porque esas partículas adquirieron masa fracciones de segundos después del Big Bang, gracias a un mecanismo que tiene asociado a esta partícula, el bosón de Higgs.” A pesar de este avance, la científica señaló que el bosón solo permite comprender una pequeña fracción del universo: “El bosón de Higgs solo nos permite entender menos del 5% de la materia del universo. Ahora, queremos entender la estructura de la materia del universo. La materia oscura es una de esas preguntas”.

Dova destacó la importancia de visibilizar los logros femeninos en la ciencia y apoyar a las jóvenes en su carrera profesional. “Creo que este premio es importante también porque me da visibilidad y permite visibilizar los logros de las mujeres. Es fundamental trabajar en las vocaciones desde que las niñas son muy pequeñas, y también acompañar a las jóvenes cuando su carrera está despegando, pero a la vez quieren formar una familia. Hay que encontrar mecanismos para apoyarlas”, afirmó. Enfatizó que el apoyo continuo y la creación de condiciones que favorezcan la conciliación de la vida personal y profesional son claves para fomentar la inclusión de más mujeres en la ciencia.

Claudia Felser: pionera en la física de materiales para la energía sostenible

Claudia Felser: Revoluciona la física de materiales con su investigación en energía verde, abriendo caminos para tecnologías más sostenibles

La doctora Claudia Felser fue premiada por su contribución al avance de la física aplicada a los materiales. “Lo que hicimos fue trasladar conceptos de la física teórica a este ámbito. Ahora es posible obtener características en estos compuestos que van más allá de lo que permitían las leyes tradicionales”, afirmó, en diálogo con Infobae.

La profesora Felser, seleccionada en representación de Europa, se especializa en Física de la Materia Condensada, en el Instituto Max Planck de Física Química de los Sólidos, de Alemania. Sus contribuciones más destacadas corresponden a la innovación en la intersección de física, matemáticas y química que han llevado al descubrimiento de materiales magnéticos prometedores para tecnologías de energía verde.

Esta investigación abre nuevas posibilidades en la creación de dispositivos como los que convierten calor en electricidad, al aprovechar las propiedades cuánticas topológicas que afectan el comportamiento de los electrones. Además, la experta alemana y su equipo investigan la producción de catalizadores innovadores que permiten, por ejemplo, transformar CO₂ en productos químicos útiles con una eficiencia mucho mayor.

Sobre su visión para las mujeres en la ciencia, Felser destacó la importancia de ofrecer apoyo y oportunidades de crecimiento profesional a las jóvenes. “Intento apoyar especialmente a las mujeres jóvenes en la ciencia, también en mi grupo. Tengo líderes de grupo mujeres, incluso más en física de materiales, aunque el número de estudiantes aún no es muy alto”, comentó. Subrayó que, a pesar de los avances en igualdad de género en el ámbito científico, persisten desafíos, como la necesidad de más modelos a seguir y redes de apoyo. Según Felser, es fundamental ofrecer herramientas para la gestión de carreras y ayudar a las próximas generaciones a superar los obstáculos que todavía existen.

Barbara Finlayson-Pitts y su impacto en la lucha contra el smog y la calidad del aire

Barbara Finlayson-Pitts: Su estudio sobre la química del smog ha mejorado la calidad del aire y ha influido en políticas ambientales clave (Katja Stückrath)

La profesora Barbara Finlayson-Pitts fue reconocida por su trabajo en la química atmosférica, particularmente por su investigación sobre cómo las emisiones, que a menudo no son visibles, reaccionan en el aire para formar compuestos que tienen efectos dañinos para la salud, como el deterioro de la función pulmonar y el aumento del riesgo de enfermedades neurodegenerativas.

La experta, elegida en representación de América del Norte, desarrolla su labor científica en la Universidad de California, Irvine, de EE.UU. Los organizadores del premio valoraron sus contribuciones en torno de la formación del smog fotoquímico que han influido en políticas públicas y mejorado la calidad del aire.

“Mi carrera la he dedicado a estudiar cómo estas emisiones directas reaccionan para formar estos productos, y la química es muy compleja”, explicó a Infobae. Finlayson-Pitts ha subrayado que entender esta química es crucial para desarrollar estrategias efectivas de control que no solo protejan la salud pública, sino que también ayuden a mitigar el cambio climático.

En cuanto a su mensaje para las mujeres científicas, Finlayson-Pitts destacó la importancia de contar con modelos a seguir en este ámbitoo. “Creo que este premio es tan importante porque proporciona los modelos a seguir que yo no tuve”, comentó. Subrayó que, a pesar de los avances, aún queda un largo camino por recorrer para garantizar que las mujeres tengan las mismas oportunidades en la ciencia, especialmente en disciplinas como la química atmosférica, que históricamente han sido dominadas por hombres. Finlayson-Pitts también hizo hincapié en la importancia del apoyo familiar y profesional: “Cuando encontraba obstáculos, había una expresión en inglés que dice: ‘When you’re challenged, pull up your socks’, y así que cuando encontraba dificultades, yo decía: ‘¡Ajusta tus medias y sigue adelante!’”

Wang Xiaoyun y su impacto en la seguridad global de las comunicaciones

Xiaoyun Wang: Líder en criptografía, sus avances aseguran la protección de datos vitales en comunicaciones digitales globales

La doctora Wang Xiaoyun, especializada en Criptografía y Matemáticas Aplicadas en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad Tsinghua, China, fue la única de las científicas galardonadas que por razones de salud no pudo estar presente en la premiación realizada en París. Esta reconocida criptógrafa y matemática de China, es conocida por sus contribuciones fundamentales al criptoanálisis y al diseño de funciones hash seguras.

Es profesora del Departamento de Matemáticas y Ciencias de Sistemas de la Universidad de Shandong y académica de la Academia China de Ciencias. A lo largo de su carrera, ha trabajado en el desarrollo de métodos para detectar colisiones en funciones hash como MD5, SHA-0 y SHA-1, cuyos avances son cruciales para la seguridad de las comunicaciones y el comercio electrónico. Su trabajo ha sido ampliamente reconocido, incluyendo el Premio de Ciencia Futura de China en 2019 y el Premio Levchin en 2020.

El trabajo conjunto de L’Oréal y UNESCO

La Fundación L’Oréal y la UNESCO han colaborado durante 27 años para premiar y potenciar a mujeres científicas de todo el mundo con el objetivo de destacar a aquellas que rompen barreras y empoderan a nuevas generaciones. Actualmente, las mujeres representan el 31,1% de los investigadores globales, un porcentaje que las entidades organizadoras buscan elevar a través del reconocimiento y el apoyo continuo.

La 27ª edición de los Premios L’Oréal-UNESCO reconoce el impacto global de las mujeres en la ciencia

Este prestigioso premio, con un valor de 100.000 euros para cada galardonada, no solo proporciona un respaldo financiero, sino que también ofrece visibilidad en un área históricamente dominada por hombres.

Según la Unesco, las mujeres científicas avanzan con fuerza en América Latina, donde se encuentra la mayor proporción de investigadoras a nivel mundial, aunque aún enfrentan dificultades para acceder a puestos jerárquicos en el ámbito académico y empresarial. Un informe de la ONU y ONU Mujeres indica que en la región las mujeres representan el 45% de los investigadores, frente al 29,3% a nivel mundial.

El Premio L’Oréal-UNESCO For Women in Science ha demostrado ser una plataforma clave para visibilizar el trabajo de las científicas. Desde su creación en 1998, ha premiado a 15 científicas que luego fueron reconocidas con el Premio Nobel. Un ejemplo reciente es Katalin Karikó, quien recibió el FWIS en 2022 y el Nobel de Química en 2023 por su trabajo pionero con ARN mensajero.