Ciencia

Electricidad estática: la estrategia de los gusanos parásitos para cazar insectos voladores

Investigadores de la Universidad de Emory identificaron que ciertos gusanos parásitos aprovechan las cargas eléctricas para adherirse a insectos voladores y asegurar su supervivencia

Guardar
Investigación revela cómo la electricidad
Investigación revela cómo la electricidad estática influye en las estrategias de caza de organismos diminutos (https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2503555122)

Científicos de la Universidad de Emory y de la Universidad de California, Berkeley descubrieron que unos diminutos gusanos nematodos parásitos pueden usar la electricidad estática para cazar insectos voladores.

El hallazgo, publicado por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, reveló una estrategia de supervivencia donde las leyes de la física colaboran inesperadamente con la biología.

En el mundo microscópico del suelo húmedo viven los Steinernema carpocapsae, gusanos parásitos de apenas 0,4 milímetros de largo. Su vida depende de atrapar insectos, misión que enfrentan lanzándose al aire para intentar adherirse a su presa. Estos organismos aprovechan la electricidad estática que se acumula de forma natural en el cuerpo de muchos insectos durante el vuelo.

Las pruebas de laboratorio demostraron que estos gusanos alcanzan a sus presas mucho más fácilmente cuando un campo eléctrico está presente. “Sin electricidad, apenas uno de cada 19 gusanos logra tocar al insecto. Pero cuando las moscas estaban cargadas, todos alcanzaban su objetivo”, señalan los datos del experimento. La diferencia clave radica en que el salto, normalmente azaroso, se convierte en un ataque guiado por una fuerza física invisible.

Científicos exploran el papel de
Científicos exploran el papel de fuerzas físicas invisibles en la ecología de los suelos (https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2503555122)

La física de una “trampa viviente”

El fenómeno tiene una base física precisa: cuando el gusano salta, su cuerpo húmedo actúa como conductor y recibe una carga opuesta a la del insecto, generando una auténtica atracción electrostática. Esta fuerza tira del nematodo con más intensidad mientras se acerca a la presa.

Los investigadores filmaron el proceso usando cámaras de alta velocidad y comprobaron que los gusanos alteran su trayectoria en el aire, dirigiéndose al insecto casi como si fueran imanes diminutos. “Vemos que, gracias a la electricidad, un salto que parecería inútil se convierte en una maniobra efectiva”, afirmó Justin Burton, coautor del estudio y profesor de física en la Universidad de Emory.

Los experimentos no se limitaron a condiciones de laboratorio controladas. Con un túnel de viento, los científicos comprobaron que una brisa suave —de 0,2 metros por segundo— puede ayudar a los gusanos a alcanzar a su presa. “En esas condiciones, la probabilidad de éxito supera el 70 %”, según los resultados del modelo computacional.

El control biológico de plagas
El control biológico de plagas incorpora hallazgos sobre mecanismos naturales de captura (https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2503555122)

Sin embargo, el viento fuerte elimina el efecto beneficioso. Cuando el aire sopla con más fuerza, los gusanos pueden ser arrastrados antes de activar el mecanismo electrostático. Pero dentro de un rango intermedio, la combinación de viento suave y carga eléctrica maximiza el éxito del parásito.

El Steinernema carpocapsae no solo representa una curiosidad científica. Este nematodo es ampliamente usado como biopesticida natural para el control de plagas agrícolas. Su eficacia depende por completo de su capacidad para encontrar un hospedador y liberarle bacterias simbióticas que matan al insecto y sirven de alimento al gusano. “Nuestros hallazgos sugieren que, sin la electrostática, no tendría sentido que este comportamiento depredador de saltos hubiera evolucionado”, explicó el investigador Ranjiangshang Ran.

La investigación también evidenció que al aumentar la carga eléctrica del insecto a 700 u 800 voltios, la probabilidad de éxito del gusano podía llegar hasta el 80 %. El análisis por computadora permitió calcular cómo variables como tamaño, impulso y electricidad determinan el resultado, según detalló el equipo de la Universidad de Emory.

Un mecanismo compartido en la naturaleza

El estudio sugiere que la electricidad estática actúa silenciosamente como aliada de otros organismos pequeños. Abejas, telarañas e incluso ácaros usan cargas eléctricas para recolectar alimento, cazar o viajar en el cuerpo de otros animales. Las telarañas pueden aprovechar la electricidad estática de los insectos para facilitar su captura, mientras que los ácaros llegan a desplazarse largas distancias al montarse en colibríes, guiados también por atracción electrostática.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Todos estos ejemplos demostraron que la física cotidiana, que para los humanos suele pasar inadvertida, se transforma completamente en el mundo de las criaturas microscópicas. La naturaleza definitivamente logró aprovechar una ley física universal como herramienta de supervivencia, un hallazgo que podría extenderse al estudio y dispersión de otros microorganismos en el ambiente.

Los especialistas creen que este mecanismo podría explicar parte de la distribución global de nematodos y microorganismos, especialmente en condiciones de tormentas o vientos húmedos donde las cargas eléctricas atmosféricas pueden favorecer viajes largos en gotitas microscópicas.

Victor Ortega-Jiménez, coautor del estudio y profesor adjunto en la Universidad de California, Berkeley, anticipó que estas observaciones impulsarán el estudio de la electrostática en la ecología. “Vivimos en un mundo eléctrico, la electricidad nos rodea, pero la electrostática de los organismos pequeños sigue siendo en gran medida un enigma”, concluyó Ortega-Jiménez.

Temas Relacionados

ElectrocidadSupervivenciaEcosistemaCienciaNaturaleza

Últimas Noticias

Murciélago de labios con flecos: cómo es el cazador que atrapa presas enormes en las selvas de América

Científicos de Dinamarca, Panamá y Países Bajos lograron registrar cómo este mamífero nocturno emplea una estrategia de caza similar a la de un león

Murciélago de labios con flecos:

De dietas vegetales a la recuperación de los humedales: 6 soluciones avaladas por la ciencia contra el cambio climático

Científicos de siete países presentaron en la revista BioScience un análisis respaldado por datos. En diálogo con Infobae, uno de los líderes de estudio contó cómo estas acciones pueden transformar la respuesta global a la crisis planetaria

De dietas vegetales a la

Qué ocurre en tu cerebro cuando escuchás la música de terror en una película

Investigaciones recientes explican cómo ciertas combinaciones de sonidos activan los mismos mecanismos cerebrales que el miedo real. Disonancias, frecuencias bajas y ritmos imprevisibles son capaces de manipular emociones y potenciar emociones

Qué ocurre en tu cerebro

Desde la playa hasta la arqueología: los secretos detrás de los detectores de metales

Basados en las corrientes de Foucault y la ley de Faraday, estos dispositivos pueden identificar metales ocultos bajo tierra o en objetos cotidianos, revelando el poder de la ciencia aplicada al servicio de la curiosidad y la exploración humana

Desde la playa hasta la

Logran explicar por qué los vientos en Júpiter y Saturno soplan en dirección opuesta a los de Urano y Neptuno

Investigadores del Instituto Weizmann descifraron el enigma de las corrientes divergentes en los astros gigantes, lo que permite una nueva perspectiva sobre la meteorología planetaria

Logran explicar por qué los
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
CDMX: estos son los vuelos

CDMX: estos son los vuelos cancelados y demorados de este 1 de noviembre

Fonseca contó la historia detrás de su mayor éxito musical: incluyó una frase premonitoria

¿Cómo reponer o solicitar una Tarjeta Bienestar antes de que termine el año?

Paola Holguín puso en jaque a Petro con una carta a la Cancillería de Ecuador por su visita secreta a Manta: esto dijo

San Martín de Porres: Policía desarticula banda ‘Los Chamos del Carro Azul’ y rescata a 68 víctimas de explotación sexual

INFOBAE AMÉRICA
Ex ministro correísta acusado por

Ex ministro correísta acusado por el magnicidio de Fernando Villavicencio seguirá detenido en Miami tras un rechazo a su pedido de habeas corpus

El OIEA informa de daños críticos para la seguridad nuclear en Ucrania a causa de la actividad militar

Varios heridos tras un apuñalamiento múltiple en un tren en Huntingdon (Reino Unido)

(AMP) Telefónica cierra la venta de su filial en Ecuador a Millicom por 329 millones

Xabi Alonso: "Ha sido un partido redondo"

ENTRETENIMIENTO

Mariah Carey dio inicio a

Mariah Carey dio inicio a la Navidad con un video editado con Inteligencia Artificial de “All I Want for Christmas Is You”

Sting regresa a lo grande y encabeza el concierto oficial de la NFL en San Francisco

El día que Colin Farrell llegó ebrio al set de grabación y le hizo perder la paciencia a Tom Cruise: “No estaba nada contento”

Tim Curry confesó que nunca disfrutó interpretar a Pennywise porque odiaba a los payasos

Sean Murray, estrella de “Hocus Pocus”, reveló que sufrió su primer ataque de pánico al verse en la película