Ciencia

Calendario lunar de noviembre 2025: cuándo habrá luna llena

El fenómeno astronómico más brillante del año coincidirá con la fase plenilunar y brindará un espectáculo único que atraerá la atención de observadores y científicos en todo el mundo

Por Celeste Sawczuk

Guardar
El 5 de noviembre, la
El 5 de noviembre, la Luna del Castor alcanzará su fase llena a solo 356.980 kilómetros de la Tierra - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La noche del 5 de noviembre de 2025, el cielo desplegará un espectáculo visible a simple vista: el fenómeno de la luna llena más brillante y cercana del año, en coincidencia con una superluna, según confirmó la National Aeronautics and Space Administration (NASA) y el United States Naval Observatory (USNO).

El satélite natural alcanzará su fase plenilunar a las 13:19 UTC, posicionado a solo 356.980 kilómetros de la Tierra. Esto posibilitará que su disco se vea más amplio y luminoso respecto a otras lunas llenas, fenómeno que convocará la atención de astrónomos y entusiastas en todo el mundo.

Las fases de la luna en noviembre 2025

Durante noviembre de 2025, el calendario lunar permitirá observar los cuatro estadios clásicos del satélite natural de la Tierra. La luna llena será el 5 de noviembre, fecha de máxima visibilidad y brillo.

La superluna de noviembre 2025
La superluna de noviembre 2025 será la más brillante y cercana del año, según la NASA y el USNO - (EFE)

El ciclo lunar continuará con el cuarto menguante el 12 de noviembre, seguido de la fase de luna nueva el 20 de noviembre, momento en el que el satélite estará completamente oscurecido desde la perspectiva terrestre. El cuarto creciente cerrará el mes el 28 de noviembre, marcando el retorno progresivo de la luz lunar.

De acuerdo con la NASA, estas fases corresponden a posiciones precisas en las que la luna, la Tierra y el Sol forman ángulos característicos a lo largo de la órbita elíptica lunar. El organismo estadounidense detalla que las fases lunares impactan en las mareas y diversos sistemas naturales, subrayando que la superluna de noviembre tendrá efectos notables en los ciclos costeros debido al aumento de la gravedad lunar.

Cómo se llama la luna llena de noviembre y por qué

En la tradición de las primeras naciones de América del Norte, la luna llena de noviembre se conoce como “Luna del Castor” o “Beaver Moon”. El United States Naval Observatory atribuye este nombre al periodo en que los castores intensifican la construcción de madrigueras previo a la llegada del invierno. Además, la señal lunar permitía a pueblos originarios y colonos europeos identificar el momento óptimo para colocar trampas, aprovechando la mayor actividad de los animales cuando su pelaje era más denso y cálido.

La superluna de noviembre impactará
La superluna de noviembre impactará en las mareas y sistemas naturales por el aumento de la gravedad lunar

La NASA explica que otros nombres presentes en la tradición popular incluyen “Luna de la Escarcha” —asociada a las primeras heladas estacionales— y “Luna de Nieve”. El fenómeno de 2025 resulta especial porque coincide la Luna del Castor con un acercamiento máximo al perigeo, el punto de la órbita lunar más próximo a la superficie terrestre. Las fuentes oficiales destacan que este fenómeno ocurre pocas veces por década.

Cómo sigue el calendario lunar del 2025

El ciclo lunar de 2025 continuará con eventos destacados, según los registros divulgados por el USNO y la NASA. Tras la superluna de la “Luna del Castor”, el calendario marca otra superluna para el 4 de diciembre —conocida como “Luna Fría” o “Cold Moon”—, también en coincidencia con el perigeo lunar.

Durante el resto del año, la secuencia de lunas llenas y nuevas estará marcada por distancias orbitales promedio, aunque cada fase mantendrá su influencia en mareas y en la visibilidad nocturna en ambos hemisferios. Los calendarios publicados por la NASA y el USNO permiten verificar los horarios exactos de cada fase y su impacto en fenómenos naturales, además de recomendar la consulta de estos portales para conocer detalles técnicos y consejos de observación.

Las lluvias de meteoros Gemínidas
Las lluvias de meteoros Gemínidas y Úrsidas acompañarán los fenómenos astronómicos destacados de fin de año - (EPA)

Los próximos fenómenos astronómicos

Hasta finalizar 2025, el panorama astronómico incluye varios eventos de interés global. Además de la superluna de diciembre, las agendas del Adler Planetarium de Chicago y otras instituciones científicas destacan lluvias de meteoros como las Gemínidas de mediados de diciembre y las Úrsidas hacia fin de año.

La NASA y el USNO subrayan que cada superluna será visible en América del Sur, América del Norte, Europa y Asia, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Recomiendan buscar lugares con bajo nivel de contaminación lumínica para apreciar la magnitud real del fenómeno y aprovechar el acercamiento lunar para observaciones con telescopios o binoculares.

El Observatorio Naval de Estados Unidos remarca que las variaciones en las mareas, asociadas a las superlunas, serán monitoreadas por agencias costeras y meteorológicas para prevenir posibles crecidas inusuales en puertos y desembocaduras. Las agencias científicas recalcan que la superluna de noviembre será la más notoria del año y constituye una oportunidad para la divulgación astronómica y el interés público en los ciclos naturales de la luna.

Temas Relacionados

Luna llenaFases de la lunaCalendario lunarAstronomíaNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Científicos desarrollan un modelo matemático para predecir el avance de la contaminación del aire

Un equipo de investigadores en el Reino Unido presentó una herramienta capaz de estimar la ruta y el impacto de diminutas partículas

Científicos desarrollan un modelo matemático

La NASA confirmó el hallazgo de una nueva cuasi-luna que acompañará a la Tierra hasta 2085

El anuncio sobre este diminuto acompañante orbital plantea preguntas sobre el origen de los asteroides cercanos y sus posibles implicaciones para la investigación de la historia de nuestro planeta

La NASA confirmó el hallazgo

Qué dice un estudio global sobre tres de los medicamentos GLP-1 para bajar de peso

El análisis realizado por expertos del Centro Cochrane Iberoamericano por encargo de la OMS señala la efectividad de los medicamentos, pero realiza una advertencia

Qué dice un estudio global

Científicos identifican los colores de microbios en nubes terrestres: por qué este hallazgo podría dar pistas sobre posible vida en otros planetas

El descubrimiento amplía el repertorio de señales ópticas que pueden usarse para indagar entornos extremos y desarrollar métodos innovadores en la exploración científica de posibles organismos fuera del sistema solar

Científicos identifican los colores de

Descubren el mecanismo genético que permite a la ballena boreal vivir más de 200 años

Un reciente estudio identificó cómo el organismo de este animal logra reparar daños celulares

Descubren el mecanismo genético que
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Las princesas Beatriz y Eugenia

Las princesas Beatriz y Eugenia de York, en el ojo del huracán: del supuesto ultimátum de Guillermo a su silencio tras la caída del príncipe Andrés

El rey Juan Carlos I se arrepiente en sus memorias de su relación con Corinna Larsen: “Fue un error que lamento profundamente”

El equipo de fútbol del Mago Pop, avanza en la Copa del Rey: es dueño del club desde 2020 y sueña con Primera

Un experto en música defiende ‘Berghain’, la nueva canción de Rosalía: “Se nota que ha estudiado música clásica”

“Los chihuahuas son perros fáciles de malcriar”: un adiestrador canino explica los principales problemas que hay con esta raza

INFOBAE AMÉRICA
Siete detenidos por secuestrar a

Siete detenidos por secuestrar a un hombre para saldar una deuda en Parla

Antonio Resines, su dardo a Terelu Campos tras pasar el fin de semana en Burgos con las infantas Elena y Cristina

HSBC gana un 28% menos hasta septiembre, pero eleva previsiones anuales

Sánchez admite que ha cobrado en efectivo del PSOE pero nunca por encima de mil euros

El plazo de aceptación de la OPA de Inocsa sobre el 37,97% de Catalana Occidente arranca este jueves

ENTRETENIMIENTO

El secreto detrás de la

El secreto detrás de la transformación de las modelos de Victoria’s Secret según su entrenador

“Yellowstone”: La verdadera historia detrás del icónico escenario del rancho Dutton

George Clooney negó tener un encuentro íntimo con Ghislaine Maxwell

Sydney Sweeney rompe el silencio sobre los rumores de ser la próxima chica Bond

Rafa Vitti, protagonista de ‘Caramelo’, adopta a Leôncio, un perro de tres patas que apareció en la película