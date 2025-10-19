Ciencia

El sorprendente sistema de caza que convierte a las medusas en depredadoras letales

Tentáculos armados, estrategias únicas de alimentación y una asombrosa adaptabilidad hacen que sean uno de los grupos más exitosos y temidos del reino marino, capaces de transformar ecosistemas enteros

Por Fausto Urriste

La anatomía de las medusas
La anatomía de las medusas les permite cazar con tentáculos urticantes y una boca única, lo que las convierte en depredadores eficientes del océano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detrás de su aspecto frágil y casi fantasmal, las medusas esconden una anatomía sorprendente y un mecanismo de caza implacable. Esa combinación, tan inesperada como eficaz, explica por qué lograron adaptarse y prosperar en los océanos a pesar de los cambios constantes de su entorno.

Sin dientes, cerebro ni huesos, desarrollaron una estrategia singular basada en tentáculos urticantes y una boca única, lo que las convierte en formidables depredadoras del ecosistema marino, según detallaron estudios citados por HowStuffWorks.

Células especializadas y sistema digestivo simple

El sistema de alimentación de las medusas utiliza tentáculos equipados con células especializadas llamadas cnidocitos. Estas funcionan como diminutos arpones capaces de inyectar veneno en presas como copépodos, plancton y larvas de peces, y las paralizan en el acto.

Las medusas utilizan células especializadas
Las medusas utilizan células especializadas llamadas cnidocitos para paralizar a sus presas y transportarlas a su boca central (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez inmovilizada la presa, los brazos orales la transportan hasta la boca, situada en el centro de la campana. En especies como las escifozoas, cuatro brazos rodean una única abertura funcional para entrada de alimento y salida de desechos, lo que demuestra la eficiencia y sencillez de su anatomía, según explica HowStuffWorks.

La carencia de dientes no representa una desventaja para estas criaturas. Su boca única permite ingerir y expulsar materia sin requerir estructuras complejas.

Además, su sistema nervioso está compuesto por una red distribuida de nervios y pequeños órganos sensoriales capaces de detectar cambios de luz y movimiento, guiando a la medusa hacia áreas ricas en presas. Esta simplicidad estructural resultó clave para su éxito evolutivo.

Diversidad alimentaria y adaptaciones únicas

La diversidad alimentaria de las
La diversidad alimentaria de las medusas les permite ocupar nichos ecológicos variados y adaptarse a diferentes ambientes marinos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dieta de las medusas varía entre especies. La melena de león, por ejemplo, puede capturar peces de mayor tamaño y otras medusas gracias a sus extensos tentáculos.

En contraste, la medusa invertida descansa sobre el fondo marino con la campana hacia abajo y utiliza tentáculos cortos para atrapar presas.

La medusa huevo frito, reconocible por su aspecto, se desplaza de forma pasiva y utiliza sus tentáculos para atrapar pequeños animales, mientras que la medusa caja se distingue por un veneno extremadamente potente, capaz de matar pequeños animales marinos y representar un peligro para los seres humanos.

Algunas especies establecieron relaciones simbióticas con algas, obteniendo alimento mediante la fotosíntesis, lo que les permite subsistir en ambientes pobres en nutrientes.

Algunas especies de medusas establecen
Algunas especies de medusas establecen relaciones simbióticas con algas para obtener alimento mediante la fotosíntesis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta diversidad en el comportamiento alimentario permitió que las medusas ocupen nichos ecológicos variados en todo el mundo. Su capacidad de adaptación es tan notable que logran sobrevivir tanto en aguas superficiales como en las profundidades oscuras del océano, convirtiéndose en uno de los grupos animales más versátiles del reino marino.

Impacto ecológico y resiliencia ante el cambio ambiental

En el ecosistema marino, las medusas cumplen un doble rol: depredadoras de zooplancton y otros invertebrados, y fuente de alimento para tortugas marinas, tiburones y peces grandes.

La proliferación masiva de medusas, conocida como bloom, altera el equilibrio ecológico. Durante estos episodios, compiten con los peces por los mismos recursos y consumen huevos y larvas, lo que puede disminuir las poblaciones de peces y modificar la dinámica del ecosistema, advirtió HowStuffWorks.

Los blooms de medusas alteran
Los blooms de medusas alteran el equilibrio ecológico al competir con peces y consumir huevos y larvas (MBARI)

El cambio climático y la acidificación de los océanos favorecieron la expansión de las medusas. A medida que la temperatura del agua aumenta, su ciclo vital se acelera y obtienen ventaja sobre especies más sensibles a estos cambios.

Muestran una notable resiliencia en hábitats marinos perturbados y prosperan en entornos donde otros animales fracasan. Su ciclo de vida comienza como pólipo y luego se transforma en adulto; junto a la simetría radial y un sistema de alimentación eficaz, esto les permite sobrevivir incluso en profundidades con poca luz.

Además, su capacidad para multiplicarse rápidamente y adaptarse a condiciones extremas las convirtió en protagonistas de ecosistemas sometidos a estrés ambiental.

La capacidad de las medusas
La capacidad de las medusas para multiplicarse y adaptarse a condiciones extremas las convierte en protagonistas de ecosistemas sometidos a estrés ambiental (Freepik)

Así, bajo la superficie gelatinosa que caracteriza a las medusas, se esconde un depredador eficiente capaz de alimentar a otros animales, desplazar competidores y transformar el equilibrio de los océanos.

