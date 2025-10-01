Ciencia

Siete pequeñas piezas hechas por indígenas cambian un viejo relato sobre un antiguo pueblo en Canadá

El hallazgo reciente en Ferryland muestra que las conexiones entre antiguos pobladores y diferentes culturas eran más amplias y sorprendentes de lo que se había imaginado hasta ahora

Por Joaquín Bahamonde

Guardar
Piezas precoloniales halladas en Ferryland
Piezas precoloniales halladas en Ferryland profundizan la comprensión de las relaciones interculturales y el comercio en el Atlántico nororiental durante el siglo XVII (Proyecto de Arqueología de Ferryland)

El reciente descubrimiento de siete cuentas de wampum en la Colonia de Avalon, situada en Ferryland, marca un hecho sin precedentes para la arqueología de Terranova y Labrador. Por primera vez en la provincia, estos cilindros de concha elaborados por pueblos indígenas del noreste de América del Norte fueron recuperados en un sitio arqueológico.

El hallazgo, reportado por Smithsonian Magazine, aporta una nueva perspectiva sobre los vínculos históricos y comerciales de este antiguo asentamiento inglés.

El responsable fue Calum Brydon, arqueólogo de la Universidad Memorial y miembro del Proyecto de Arqueología de Ferryland, quien al excavar una despensa colonial localizó las cuentas. Brydon relató: “Cuando la encontré, no estaba completamente seguro de lo que era... Me di cuenta de que era una cuenta de concha, pero no terminaba de encajar”. La recuperación de wampum en Ferryland no solo añade un matiz inédito a la arqueología local, sino que amplía el alcance histórico del asentamiento.

Fundada hace más de cuatro
Fundada hace más de cuatro siglos, la colonia fue testigo de encuentros, tensiones y sincretismos entre distintas comunidades europeas y americanas (Captura de pantalla/CBS News)

Un sitio arqueológico con hallazgos excepcionales

La Colonia de Avalon, establecida en 1623 por George Calvert a orillas de Ferryland, fue concebida como refugio para católicos perseguidos en Inglaterra y pronto se consolidó como uno de los asentamientos ingleses mejor preservados del continente.

Desde la década de 1990, investigaciones sistemáticas permitieron recuperar unos 3.000 artefactos por semana durante las temporadas de excavación. Solo se exploró el 35% de las cuatro hectáreas, pero ya se identificaron una panadería, una cervecería, tiendas, pozo, una calle adoquinada y una casa señorial.

Entre los aproximadamente dos millones de objetos hallados se destacan monedas, joyas, anzuelos y juegos de pizarra fabricados localmente en los años 1620. Estas piezas ofrecen información sobre la vida diaria, la artesanía y el ocio en la colonia. Brydon subrayó la cantidad y excepcional estado de conservación de los hallazgos, lo que distingue a Avalon entre otros sitios históricos.

La llegada y utilización de wampum en Avalon aporta evidencia concreta de actividades hasta ahora desconocidas, lo que refuerza el valor del sitio para comprender los contactos e intercambios en el Atlántico norte.

La imagen aérea revela la
La imagen aérea revela la magnitud de la excavación, donde cada campaña saca a la luz nuevos vestigios de arquitectura, urbanismo y vida cotidiana en el asentamiento temprano (Universidad Memorial)

Wampum: redes comerciales e intercambio cultural

Las cuentas de wampum, cuyo nombre significa “cuerdas blancas” en un idioma algonquino oriental, eran fabricadas por pueblos indígenas con conchas marinas. Formaron parte de collares y cinturones para marcar acontecimientos importantes y se usaban como objetos de trueque con los europeos.

Barry Gaulton, director de las excavaciones, señaló que “los wampum probablemente llegaron a Ferryland con comerciantes holandeses o de Nueva Inglaterra que ya las habían intercambiado con nativos estadounidenses”. Si bien la autoría de las cuentas recuperadas no se definió, los especialistas estiman que arribaron a la colonia a mediados del siglo XVII, donde terminaron descartadas en un vertedero doméstico.

El hallazgo implica que, lejos de estar aislada, Ferryland formaba parte de una red comercial que conectaba América del Norte y Europa. Gaulton indicó que, pese a la imagen tradicional de aldea remota, los pobladores de Avalon mantenían relaciones comerciales e interculturales con variados actores regionales. Este testimonio material amplía la visión sobre los circuitos de intercambio en los primeros asentamientos ingleses.

Ejemplo de cinturón confeccionado con
Ejemplo de cinturón confeccionado con abalorios de concha, tradicionalmente empleado en rituales, diplomacia y acuerdos de intercambio entre pueblos originarios y colonos (Museo McCord Stewart)

Las siete cuentas de wampum serán exhibidas en el museo local junto a otros objetos emblemáticos, contribuyendo a difundir la historia y el valor cultural del yacimiento. Arqueólogos anticipan que futuras excavaciones continuarán revelando datos inéditos sobre la vida y los contactos en Avalon.

El yacimiento de Ferryland, a la luz de este descubrimiento, se consolida como referencia clave para entender la dinámica de los primeros enclaves coloniales en el Atlántico norte.

La singularidad y preservación de sus artefactos, así como la integración en grandes redes comerciales, convierten a Avalon en un punto central para la investigación y la divulgación histórica en la región.

Temas Relacionados

FerrylandAvalonCanadáWampumArqueologíaPueblos IndígenasAmérica Del NorteCulturaTerranova Y LabradorHallazgoConchaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Cómo ven los hijos a sus padres y por qué esa mirada cambia con el crecimiento

Desde la infancia hasta la adultez, la percepción de los hijos sobre sus padres se transforma según sus necesidades, emociones y la búsqueda de autonomía. Esto modifica la manera en que valoran, imitan y se relacionan con ellos

Cómo ven los hijos a

Un silbato de hueso revela secretos de la vida cotidiana en el antiguo Egipto

El análisis de un pequeño instrumento hallado en Amarna permite reconstruir aspectos poco conocidos de la rutina de los trabajadores egipcios

Un silbato de hueso revela

Detectan por primera vez las huellas tempranas del Parkinson en el cerebro humano

Investigadores realizaron análisis en pacientes post mortem y detectaron diminutas aglomeraciones de proteínas, consideradas los inicios de la enfermedad. La opinión de dos neurólogos a Infobae

Detectan por primera vez las

Óvulos hechos de piel: el salto experimental que podría cambiar la infertilidad

El avance fue realizado por científicos de los Estados Unidos y Corea del Sur. Cómo la técnica podría abrir una nueva puerta para quienes no pueden tener hijos con sus propios óvulos

Óvulos hechos de piel: el

Microplásticos: un nuevo estudio los asocia con menor densidad ósea y mayor riesgo de fracturas

La proliferación de estas partículas en el ambiente plantea nuevos desafíos para la prevención de enfermedades relacionadas con la fragilidad del esqueleto humano, según reportaron especialistas de Wired

Microplásticos: un nuevo estudio los
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gustavo Petro habló de la

Gustavo Petro habló de la flotilla Global Sumud, que transporta ayuda humanitaria a Gaza: “Atacarla sería un crimen contra la humanidad”

Resultado de Dorado Mañana miércoles 1 de octubre 2025; números ganadores

Transportistas aplican aumento sin autorización oficial en Edomex

Niño de 5 años resultó fracturado luego de que conductor de patineta eléctrica lo atropellara, en el norte de Bogotá: no le ofreció ayuda

¿Cómo ayudar a la regeneración de la córnea de manera natural?

INFOBAE AMÉRICA
General Motors matricula más de

General Motors matricula más de 2,2 millones vehículos hasta septiembre en Estados Unidos, un 10% más

Jornadas regionales cierran con balance positivo y proyección para el sector cooperativo

Nace la asociación Asma y Alergia España para transformar la atención de los pacientes

El Tribunal Supremo de EEUU rechaza la solicitud de Trump para destituir inmediatamente a Lisa Cook (Fed)

Brookfield disuelve su filial de autopistas de peaje Rutas de Lima por caída de ingresos y medidas "abusivas"

ENTRETENIMIENTO

Ricky Martin no deja nada

Ricky Martin no deja nada a la imaginación con una provocadora selfie en Instagram

Eric Dane, cada vez más afectado por la ELA: fue captado en silla de ruedas y con dificultades en el habla

Michael Jackson: la millonaria fortuna que el rey del pop genera a más de 15 años de su muerte

Glen Powell y Steve Zahn revelan cómo dieron realismo a ‘Chad Powers: Mariscal de campo’

Qué es el síndrome de Tourette, la enfermedad que padece Robbie Williams