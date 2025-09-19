Un hallazgo inédito en Alaska revela cómo las aves migratorias anidaban en el Ártico en la era de los dinosaurios

El hallazgo sugiere que la migración hacia el Ártico comenzó mucho antes de lo que se pensaba (POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA GABRIEL UGUETO)

El hallazgo de diminutos fósiles de aves en la Formación Prince Creek, en el norte de Alaska, ha aportado nuevas pistas sobre el origen de la migración al Ártico para la reproducción. Estos restos, datados en aproximadamente 73 millones de años, constituyen la evidencia más antigua de reproducción aviar en latitudes polares y sugieren que el fenómeno de la migración hacia el Ártico podría haberse iniciado mucho antes de lo que se pensaba, según informó Scientific American.

El descubrimiento es resultado de más de una década de expediciones lideradas por Patrick Druckenmiller, del University of Alaska Museum of the North, y Gregory Erickson, de la Florida State University, junto a un equipo internacional de paleontólogos.

Los fósiles, hallados cerca del río Colville, en una latitud actual de 70° norte, incluyen más de 50 huesos de aves preservados tridimensionalmente y decenas de dientes, muchos de ellos pertenecientes a polluelos.

Este conjunto representa una de las colecciones más completas de aves del Cretácico tardío en América del Norte y documenta la presencia de al menos tres tipos de aves que convivieron con dinosaurios no avianos en el Ártico de Alaska.

Se identificaron al menos tres tipos de aves que convivieron con dinosaurios no avianos en el Cretácico tardío (Imagen ilustrativa Infobae)

La relevancia de estos fósiles radica en que demuestran que las aves ya anidaban en el Ártico hace 73 millones de años, casi la mitad del tiempo que llevan existiendo en la Tierra.

La presencia de polluelos indica que no solo habitaban la región, sino que completaban su ciclo reproductivo en condiciones extremas, lo que plantea la hipótesis de que la migración hacia el Ártico para anidar es un comportamiento ancestral.

Adaptaciones evolutivas de las aves migratorias

El análisis detallado de los restos ha permitido reconstruir las características anatómicas y evolutivas de estas aves. Los fósiles corresponden exclusivamente a orniturinos, un grupo que incluye a las aves modernas y sus parientes cercanos.

Estas aves presentaban adaptaciones clave para el vuelo de larga distancia, como un esternón con quilla para el anclaje de los músculos pectorales, una articulación del hombro elevada que mejoraba la posición de las alas y la presencia de un alula, un grupo de plumas que facilitaba maniobras precisas.

Estas innovaciones anatómicas no estaban presentes en aves primitivas como Archaeopteryx (Michael Rothman/Handout via REUTERS)

Estas innovaciones anatómicas, ausentes en aves más primitivas como Archaeopteryx, permitieron a los orniturinos realizar migraciones extensas y aprovechar los recursos del Ártico al menos de forma estacional.

En contraste, los enantiornítidos, que fueron las aves dominantes durante gran parte del Cretácico, están ausentes en los registros fósiles de la región. Según Scientific American, esta ausencia podría explicarse por limitaciones reproductivas: los enantiornítidos enterraban parcialmente sus huevos en el suelo, lo que dificultaba la incubación eficiente en suelos fríos y prolongaba el tiempo de desarrollo de los embriones.

Además, su patrón de muda de plumas, que implicaba perder todo el plumaje corporal de una vez, los hacía especialmente vulnerables a las bajas temperaturas del Ártico.

Impacto ecológico y desafíos de la paleontología en el Ártico

La migración de aves al Ártico no solo es un fenómeno de resistencia y adaptación, sino que también tiene un profundo impacto ecológico. Cada año, cerca de 200 especies y miles de millones de aves llegan al Ártico para reproducirse, transformando los ecosistemas locales.

El registro fósil de aves en el Ártico es escaso debido al hielo y al agua que cubren los sedimentos (Gentileza: Universidad de Alaska Fairbanks)

Durante el verano, la luz solar continua favorece el crecimiento de plantas, la proliferación de insectos y la abundancia de peces, lo que convierte a la región en un entorno ideal para la cría. Las aves contribuyen a la polinización, dispersan semillas y regulan las poblaciones de insectos y roedores, ayudando a controlar la propagación de enfermedades.

De acuerdo con Scientific American, la migración polar de las aves es uno de los grandes espectáculos de la naturaleza y ha sido fundamental en la estructuración de los ecosistemas polares a lo largo del tiempo.

Sin embargo, la investigación paleontológica en el Ártico enfrenta desafíos considerables. El registro fósil en la región es escaso, ya que la mayoría de los sedimentos portadores de fósiles permanecen cubiertos por hielo o agua.

Cuando estos afloran, el trabajo de campo resulta arduo y peligroso, con temperaturas que pueden descender hasta –45,5°C en invierno, lluvias persistentes en verano, abundancia de mosquitos y la presencia de grandes mamíferos como osos y bueyes almizcleros.

La punta fosilizada del pico de un pájaro recién nacido se encuentra en el extremo de un dedo (Gentileza: Universidad de Alaska Fairbanks)

Una anécdota relatada por el equipo describe cómo, durante una expedición en agosto de 2022, una integrante confundió a un buey almizclero con un oso cerca del campamento, ilustrando los riesgos cotidianos de la labor en estas latitudes.

A pesar de las dificultades, los avances tecnológicos abren nuevas perspectivas para la investigación. El análisis de isótopos estables en huesos y dientes fósiles podría permitir a los científicos determinar si las aves de la Formación Prince Creek eran migratorias o residentes permanentes, al comparar las proporciones de diferentes isótopos y reconstruir sus hábitos alimenticios y movimientos.

No obstante, como advierte Scientific American, aún es necesario comprender mejor los factores biológicos que influyen en la composición isotópica antes de aplicar esta técnica de manera concluyente.

En este entorno implacable, la supervivencia de un polluelo de orniturino dependía de su capacidad para aprender rápido y permanecer cerca de sus padres, enfrentando depredadores y las inclemencias del clima. Solo unos pocos lograban sobrevivir el verano y emprender el viaje hacia el sur, perpetuando así una estrategia evolutiva que, gracias a sus notables adaptaciones, sigue vigente en las aves migratorias actuales.