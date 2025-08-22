Ciencia

Descubren el punto más profundo de la Tierra debajo del glaciar Denman

Un mapa inédito del subsuelo antártico reveló que el cañón más hondo en tierra firme se oculta en la Antártida, con efectos inesperados para la estabilidad del hielo y los ecosistemas futuros

Por Faustino Cuomo

Guardar
El mapa BedMachine revela el
El mapa BedMachine revela el punto más profundo de la Tierra bajo el glaciar Denman, superando al Mar Muerto (Wikipedia)

La Antártida, cuarto continente más extenso de la Tierra, sigue siendo el territorio más inexplorado y hostil para el ser humano. Con una media de temperaturas más bajas y el promedio de humedad más reducido del planeta, se caracteriza también por su altitud media, que supera los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Es hogar de especies emblemáticas como pingüinos, cormoranes, ballenas y diversas focas, pero históricamente ha representado un desafío científico y logístico.

Su superficie redondeada, de unos 4.500 kilómetros de diámetro, alberga alrededor del 80% del agua dulce mundial, la mayoría congelada en una capa de hielo o inlandsis que corresponde al 90% de la criosfera terrestre.

El espesor promedio de este inlandsis (casquete glaciar) es de 2.500 metros, aunque en partes como la Tierra de Adelia llega hasta los 5 kilómetros de profundidad. A pesar de los avances científicos y tecnológicos, el subsuelo antártico sigue siendo un territorio cargado de incógnitas. Hasta hace poco, el principal método para explorarlo era el radar aéreo, sistema efectivo, pero limitado, especialmente en el caso de glaciares que presentan movimiento rápido.

El cañón bajo el glaciar
El cañón bajo el glaciar Denman alcanza los 3.500 metros bajo el nivel del mar, según científicos (foto: Wikipedia)

Innovaciones en el mapeo del lecho antártico

Para superar las limitaciones de la exploración tradicional, un equipo de glaciólogos liderados por Mathieu Morlighem, de la Universidad de California en Irvine, desarrolló una metodología combinada, conocida como BedMachine Antártica. Esta estrategia integra datos clásicos de radar y nuevas mediciones de la velocidad de la superficie del hielo, dando como resultado el mapa topográfico más preciso jamás elaborado en la región.

El artículo especializado “Deep glacial troughs and stabilizing ridges unveiled beneath the margins of the Antarctic ice sheet” ("Profundas depresiones glaciales y cordilleras estabilizadoras descubiertas bajo los márgenes de la capa de hielo antártica"), publicado en la revista Nature Geoscience, presenta estos hallazgos y sus implicaciones para la comunidad científica.

El mapa BedMachine se desarrolló usando datos de espesor de hielo reunidos desde 1967 por 19 institutos internacionales, sumando casi un millón y medio de kilómetros de sondas de radar. Además, incorpora mediciones de batimetría de las misiones Operation IceBridge de la NASA e información sísmica, con lo que proporciona la cartografía más completa del continente austral.

El glaciar Denman está ubicado
El glaciar Denman está ubicado en la parte oriental de la Antártida (foto: Captura de pantalla/Science)

El punto más profundo de la Tierra: Glaciar Denman

Entre los aportes más sobresalientes de BedMachine Antártica se encuentra el descubrimiento del punto terrestre más profundo del planeta, localizado al este de la Antártida bajo el glaciar Denman. Por primera vez, y combinando los registros de radar y los datos del movimiento del hielo, los científicos han cuantificado que el cañón bajo el glaciar Denman alcanza los 3.500 metros por debajo del nivel del mar, superando ampliamente al Mar Muerto, que con 395 metros era hasta ahora el lugar más bajo en tierra firme.

Este cañón se considera clave para el equilibrio del hielo en el sector oriental del continente. Si bien la mayoría de las depresiones más profundas del planeta se encuentran bajo el océano, el cañón Denman ostenta el récord absoluto en tierra continental. “Como es relativamente angosto, tiene que ser profundo para permitir que tal masa de hielo llegue a la costa”, señala Morlighem.

BedMachine identifica zonas de alto
BedMachine identifica zonas de alto riesgo de desestabilización de hielo en los glaciares Thwaites y Pine Island (foto: Captura de pantalla/Science)

Nuevos riesgos y relevancia para el futuro climático

Los nuevos mapas han develado la existencia de crestas estabilizadoras en la base antártica, las cuales protegen parte del hielo que fluye a través de las montañas Transantárticas. Sin embargo, BedMachine también identificó sectores de alto riesgo, especialmente en los glaciares Thwaites y Pine Island, donde la configuración del lecho aumenta la probabilidad de retiro acelerado de hielo.

Las simulaciones muestran que un futuro incremento de las temperaturas globales podría desestabilizar las grandes masas de hielo antárticas, particularmente en zonas como el glaciar Thwaites, cuyo tamaño es comparable al del Reino Unido. La aceleración del flujo de estos glaciares derivaría en una desaparición más rápida de algunos sectores y, en última instancia, en el colapso de la Antártida Oriental, con un impacto potencial sobre el nivel del mar y los patrones climáticos globales.

El mapa BedMachine no solo aporta información clave sobre la dinámica de la criosfera, sino que servirá de base para modelos más avanzados que analicen la evolución del hielo y las posibles consecuencias para el sistema climático terrestre. Además, podrá orientar investigaciones futuras sobre el impacto del deshielo en las corrientes oceánicas y la distribución de la biodiversidad polar.

Temas Relacionados

Glaciar DenmanAntártidaBedMachine AntarcticaCambio climáticoMathieu MorlighemNewsroom BUE

Últimas Noticias

Así se vio el huracán Erin desde el espacio cuando avanzaba hacia Estados Unidos

Una imagen captada por la Estación Espacial Internacional mostró al ciclón con sus espectaculares 850 kilómetros de diámetro

Así se vio el huracán

La crianza se reinventa: cómo la neurociencia está cambiando las reglas sobre castigos y recompensas en la infancia

Los descubrimientos sobre el cerebro en desarrollo derriban viejas fórmulas disciplinarias y abren paso a métodos que priorizan la conexión emocional y el aprendizaje de la autorregulación, marcando un giro en la educación de los hijos

La crianza se reinventa: cómo

Pescadores descubrieron en Costa Rica un extraño tiburón naranja con ojos blancos

El color brillante del ejemplar contrasta de manera llamativa con el marrón típico de la especie, que depende de su tonalidad parda para camuflarse en el fondo marino

Pescadores descubrieron en Costa Rica

La ciudad que cambió la Amazonia: el hallazgo en Ecuador que sorprende a la ciencia

Nuevas tecnologías sacan a la luz un complejo urbano entre la selva, revelando que el paisajismo humano dejó cicatrices profundas y una historia mucho más antigua que lo supuesto

La ciudad que cambió la

Los adolescentes que vapean son hasta seis veces más propensos a beber alcohol y probar marihuana

Una investigación publicada en la revista Tobacco Control reveló cómo el uso de cigarrillos electrónicos aumenta el riesgo de enfrentar más episodios de consumo intenso

Los adolescentes que vapean son
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Empresa de lácteos respondió a

Empresa de lácteos respondió a alerta sanitaria de Invima por empaque vencido: “Fue un error”

Ministro de defensa confirmó que dentro de las víctimas fatales del atentado en Cali hay una mujer en estado de embarazo y ofreció recompensa de $3.200 millones por alias Marlon, responsable del ataque

Resultados del sorteo de Chispazo 21 de agosto 2025: todos los ganadores

Así son los radares fijos de la DGT en España en 2025: más de 700 de este tipo y el total supera el millar

En el trabajo nos interrumpen 275 veces al día, según un estudio de Microsoft: la IA podría ser la solución

INFOBAE AMÉRICA
DHL suspende temporalmente el envío

DHL suspende temporalmente el envío de paquetes a Estados Unidos por el fin del régimen 'de minimis'

Trump declara Washington D.C. ciudad "segura" pero reitera su amenaza de federar la capital

AVITE presenta reclamaciones contra la fundación estatal alemana de talidomida y pide indemnizaciones para sus miembros

ONG internacionales denuncian una "hambruna a la vista del mundo" en la Franja de Gaza

Reino Unido destaca una disminución de la "dependencia" rusa de Irán para obtener drones

ENTRETENIMIENTO

El regreso del emblematico Wesley

El regreso del emblematico Wesley Snipes sorprende a los fanáticos de Blade: así cambió la vida de los protagonistas de la saga

La cruda reflexión de Tom Hardy sobre la exigencia de las películas de acción: “Mi cuerpo se está cayendo a pedazos y no va a mejorar”

Los 10 K-dramas y programas que están triunfando en Corea y no te puedes perder este fin de semana

El intensa vida de Chris Pratt: de vendedor puerta a puerta a estrella de Hollywood y yerno de Arnold Schwarzenegger

Belén, la película que sacude el debate sobre derechos y justicia en Argentina